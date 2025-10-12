Ft
háború áram energetikai infrastruktúra Ukrajna orosz-ukrán háború donyecki régió infrastruktúra

Brutális orosz csapás érte Ukrajnát, áram nélkül maradt a donyecki régió

2025. október 12. 08:23

Már látszik az új irány, és ennek nem örülnek a védtelen ukrán emberek.

null

Az RBK arról ír, hogy vasárnap hajnalban hatalmas erejű tüzérségi támadást hajtottak végre az oroszok a donyecki régióban, Ukrajnában, a célpont az energetikai infrastruktúra volt. 

A támadás következtében áram nélkül maradt a térség!

Mint kiderült, Vagyim Filaskin, a Donyecki Területi Katonai Közigazgatás vezetője arról számolt be, hogy a régióban nincs áram. Hozzátette, a szakemberek dolgoznak a hiba elhárításán. Kijelentette, 

az érintett területeken felállítottak „Legyőzhetetlenségi Pontokat”, ahol van fűtés, áram és internet. 

A vasúti közlekedésben szintúgy fennakadások várhatók, írják.

Úgy tűnik, közelít a tél.

Nyitókép: AFP/Ukrán elnöki sajtószolgálat

 

