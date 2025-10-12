Brutális orosz csapás érte Ukrajnát, áram nélkül maradt a donyecki régió

Nagyon le akarják zárni: Zelenszkij telefonon kérlelte Donald Trumpot
Véget szeretne vetni a háborúnak az ukrán elnök.
Már látszik az új irány, és ennek nem örülnek a védtelen ukrán emberek.
Az RBK arról ír, hogy vasárnap hajnalban hatalmas erejű tüzérségi támadást hajtottak végre az oroszok a donyecki régióban, Ukrajnában, a célpont az energetikai infrastruktúra volt.
A támadás következtében áram nélkül maradt a térség!
Mint kiderült, Vagyim Filaskin, a Donyecki Területi Katonai Közigazgatás vezetője arról számolt be, hogy a régióban nincs áram. Hozzátette, a szakemberek dolgoznak a hiba elhárításán. Kijelentette,
az érintett területeken felállítottak „Legyőzhetetlenségi Pontokat”, ahol van fűtés, áram és internet.
A vasúti közlekedésben szintúgy fennakadások várhatók, írják.
Úgy tűnik, közelít a tél.
