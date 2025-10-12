Az ukrán hadsereg lassan már csak a jelentésekben létezik: katonák tízezrei dezertálnak, a gyalogság szinte teljesen eltűnt
Havonta 16–20 ezer katona szökik meg Ukrajnából.
Ukrajna megérkezett a jó öreg szovjet időkbe, erre Zsukov marsall is csettintene.
A Ria Novosztyi arról ír, hogy az ukrán hadsereg parancsnoksága megkezdte a büntetőszázadok létrehozását.
A forrás tisztázta, hogy
a szumi hadműveleti-taktikai csoport parancsnoksága kezdte el az ilyen századok kialakítását,
célként jelölve meg a rohamosztagosok megerősítését. Az ügynökség forrása hozzátette:
a katonai fegyelem megszegőit, a dezertőröket és a Szumi irányban működő egységekből a nemkívánatos tiszteket küldik oda”.
A dezertálás teljesen megszokottá vált Ukrajnában, gyakorlatilag alig van ember, aki saját akaratából harcolna – mégis így halnak meg a lövészárkokban.
Ezt is ajánljuk a témában
Havonta 16–20 ezer katona szökik meg Ukrajnából.
Fotó: MTI/EPA/Szerhij Kozlov
Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.
Remélem, azt azért még a Tisza szavazók is problémásnak éreznék, hogy a nevünkben üzenne hadat Ursula az oroszoknak.
Mi van?
Már látszik az új irány, és ennek nem örülnek a védtelen ukrán emberek.