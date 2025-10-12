Ft
Ft
20°C
11°C
Ft
Ft
20°C
11°C
10. 12.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 12.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Ukrajna orosz-ukrán háború dezertálás Szumi hadsereg

Tömegesen dezertálnak az ukránok a hadseregből, a parancsnokság büntetőszázadokat kezdett fölállítani

2025. október 12. 12:13

Ukrajna megérkezett a jó öreg szovjet időkbe, erre Zsukov marsall is csettintene.

2025. október 12. 12:13
null

A Ria Novosztyi arról ír, hogy az ukrán hadsereg parancsnoksága megkezdte a büntetőszázadok létrehozását.

A forrás tisztázta, hogy 

a szumi hadműveleti-taktikai csoport parancsnoksága kezdte el az ilyen századok kialakítását,

 célként jelölve meg a rohamosztagosok megerősítését. Az ügynökség forrása hozzátette:

a katonai fegyelem megszegőit, a dezertőröket és a Szumi irányban működő egységekből a nemkívánatos tiszteket küldik oda”.

A dezertálás teljesen megszokottá vált Ukrajnában, gyakorlatilag alig van ember, aki saját akaratából harcolna – mégis így halnak meg a lövészárkokban.

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: MTI/EPA/Szerhij Kozlov

 

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

Összesen 23 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
bagira004
2025. október 12. 14:34
Sebaj Pöti az utánpótlásról gondoskodott a Tiszások adataival , Tiszás káderlapok az ukrán titkosszolgálatok birtokában . Pöti pártján belül hadsereget verbuvál irány az ukrán lövészárok . Aki a parancsot megtagadja Zelenszkij megbízói érte jönnek .
Válasz erre
0
0
RigbyMordecai
2025. október 12. 14:20
Büntetőszázadokra és sorozókra van férfi dögivel. Harcoló katonának senki nem akar állni. Egy jó tábornok ilyenkor átvezényel katonai posztra embereket onnan, ahol dögivel van ember. Mondjuk a büntetőszázadoktól vagy a sorozótiszti egységektől...
Válasz erre
0
0
sanya55-2
•••
2025. október 12. 14:00 Szerkesztve
Ha lelépnek, kinek csinálják a büntetőszázadot ? Oroszoknak,hogy miért csalták el őket ?
Válasz erre
1
0
Himiko
•••
2025. október 12. 13:45 Szerkesztve
.tiktok.com/@lanuevaeranoticia/video/7557794624966757643 .tiktok.com/@noticiaspopularesoficia/photo/7558240170059795724 Kolumbiából érkezettek, lengyel zsoldos csapatként kerültek Ukrajnába panaszkodnak, hogy több hónapja nem kaptak fizetést, nem hagyhatják el Ukrajnát, börtönt is megjárták többször is (ez az egyik megosztásuk). Egy hacker csoport munkája, amivel nem is szabad foglalkoznia a nyugati sajtónak: .tiktok.com/@mr.blayb/photo/7542473326229228830 részlet: "az Ukrajnai Fegyveres Erők Fővezérkarának adatbázisából, amit hackereink feltörtek. Az ukrán fegyveres erők digitális aktája szerint három éven keresztül az ukrán hadsereg 1.721.000 embert vesztett vagy eltűnt. 118,5 ezer - 2022-ben, 405,4 ezer - 2023-ban, 595 ezer - 2024-ben és rekord 621 ezer - 2025-ben. Mindössze 1,7 millió fájl - névvel, a körülmények leírásával és a halál/eltűnés helyével, személyes adatokkal, közeli hozzátartozók elérhetőségeivel és fényképekkel"
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!