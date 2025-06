Fellázadtak az ukrán tábornokok: komoly belső válság rázza meg a hadvezetést

Drapatij azzal indokolta távozását, hogy nem tudott érvényt szerezni a parancsainak. Ebben az Ukrainska Pravda szerint nagy szerepe volt abban, hogy Szirszkij egyre jobban kiszorította őt a döntéshozói folyamatokból. A lapnak több forrás is megerősítette, hogy

a katonai vezető elszigetelésében döntő szerepe volt az ukrán elnöki hivatalnak, ahol rettegtek Drapatij népszerűségétől, akit „emberséges és határozott vezetőként” tisztelnek a frontkatonák.

A lap szerint Drapatij esete az ukrán katonai vezetés mély válságát mutatja, és egyáltalán nem egyedülálló a haderőn belül. Az elemzés úgy véli, az ilyen lépések a katonák morálját is alááshatják, ami az amúgy is hatalmas kihívásokkal küzdő haderő teljesítőképességét is veszélyeztetheti.

Szirszkijt 2024-ben nevezte ki Volodimir Zelenszkij elnök az ukrán haderő élére, korábban Kijev védelmében játszott kulcsszerepet. Azonban a 2023-as, súlyos veszteségeket hozó ellentámadás óta egyre több kritika éri a főparancsnokot.