Az ukrán rendfenntartók őrizetbe vették az Anna Kijevszkaja Ukrán Fegyveres Erők (AFU) 155. önálló gépesített dandárjának volt parancsnokát, aki engedélyezte a katonái tömeges dezertálását, különösen a külföldi kiképzések alkalmával – közölte az Unian ukrán hírügynökség.

Az Index által kiszúrt cikk szerint megállapítást nyert, hogy a parancsnok nem tájékoztatta a bűnüldöző hatóságokat a katonai állomány azon részéről, akik az Európai Unió területén lévő kiképzésről önkényesen elhagyták a szolgálati helyüket – áll a különleges szolgálat közleményében.

Azt is feltételezik, hogy az ezredesnek már egy éve információi voltak arról, hogy a dandárjában dezertőrök vannak, a katonai egység parancsnoki állománya többször szóban és jelentésekben számolt be neki erről. A dezertálásokon kívül arról is kapott jelentést, hogy a beosztottak nem tértek vissza a szabadságról, üzleti útról és betegszabadságról.

A parancsnok azonban a törvény előírásaival ellentétben nem tájékoztatta a nyomozó szerveket a feltárt tényekről.

Mint kiderült a parancsnokot Kijevbe viszik „hadiállapotban elkövetett katonai hatósági tétlenség” gyanújával. A katonatisztre akár tíz év börtönbüntetést is kiszabhatnak.

Ez történt még korábban

Mint emlékezetes, a Leopárdokkal felszerelt 155. dandár teljesen „szétesett”, mielőtt elérte volna a frontot.

A dandár elsődleges feladata az lett volna, hogy megerősítse a Pokrovszkban lévő csapatokat, amelyet az oroszok célba vettek.

Egész pontosan a brigádnak több mint 5800 katonát kellett volna felállítania, amivel az Ukrán Fegyveres Erők egyik legnagyobbja lett volna. A médiajelentések szerint azonban mintegy 1700 katona engedély nélkül hagyta el a dandárt, amikor az kilenc hónapon át Ukrajnában, Lengyelországban és Franciaországban gyakorlatozott.

