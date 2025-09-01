A hat ukrajnai frontszakasz közül négyen előretörtek az orosz fegyveres erők az elmúlt nap folyamán, és a „különleges hadművelet” övezetében mintegy 1340 ukrán katona esett el, vagy sebesült meg súlyosan – közölte vasárnap a moszkvai védelmi minisztérium.

Szombaton a tárca a Zaporizzsja megyei Kamisuvaha bevételéről tett bejelentést.

Igor Kimakovszkij, a „Donyecki Népköztársaság” vezetőjének tanácsadója a TASZSZ hírügynökségnek vasárnap azt mondta, hogy

az ukrán erők Pokrovszkban (oroszul: Krasznoarmejszk) és Mirnohradban (Dimitrov) teljes orosz tűzellenőrzés alá kerültek, ráadásul a kivezető utakat is orosz drónok ellenőrzik.

Gyenyisz Pusilin, az „Donyecki Népköztársaság” vezetője a Rosszija 1 televízió adásában azt állította, hogy az orosz erők már a Donyecktől 66 kilométerre északnyugatra fekvő

Pokrovszk magas épületeiben harcolnak és behatoltak Mirnohradba

is. Beszámolója szerint Kosztantyinivka eléréséig már csak néhány kilométer maradt és az orosz hadsereg Dobropillja irányában „felőröli” az ukrán fegyveres erőket.