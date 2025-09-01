Eszük ágában sincs az oroszoknak leállni: újabb brutális offenzíváról tett ígéretet a vezérkari főnök
Az orosz haderő a front teljes hosszában folytatja a támadásokat.
Az oroszok szerint a nyugati vezetők elfelejtették a második világháború tanulságait. A kutya ugat, a karaván halad.
A hat ukrajnai frontszakasz közül négyen előretörtek az orosz fegyveres erők az elmúlt nap folyamán, és a „különleges hadművelet” övezetében mintegy 1340 ukrán katona esett el, vagy sebesült meg súlyosan – közölte vasárnap a moszkvai védelmi minisztérium.
Szombaton a tárca a Zaporizzsja megyei Kamisuvaha bevételéről tett bejelentést.
Igor Kimakovszkij, a „Donyecki Népköztársaság” vezetőjének tanácsadója a TASZSZ hírügynökségnek vasárnap azt mondta, hogy
az ukrán erők Pokrovszkban (oroszul: Krasznoarmejszk) és Mirnohradban (Dimitrov) teljes orosz tűzellenőrzés alá kerültek, ráadásul a kivezető utakat is orosz drónok ellenőrzik.
Gyenyisz Pusilin, az „Donyecki Népköztársaság” vezetője a Rosszija 1 televízió adásában azt állította, hogy az orosz erők már a Donyecktől 66 kilométerre északnyugatra fekvő
Pokrovszk magas épületeiben harcolnak és behatoltak Mirnohradba
is. Beszámolója szerint Kosztantyinivka eléréséig már csak néhány kilométer maradt és az orosz hadsereg Dobropillja irányában „felőröli” az ukrán fegyveres erőket.
„Két
rossz hír érkezett az ikrekhez (Friedrich Merz német kancellárhoz és Emmanuel Macron francia elnökhöz) Trump él, Oroszország pedig halad előre”
– írta Dmitrij Medvegyev, az orosz biztonsági tanács alelnöke az X-en.
A volt orosz elnök és kormányfő hozzátette, hogy a nyugati vezetők elfelejtették a második világháború tanulságait, és hangsúlyozta, hogy
„minden úgy végződhet, mint 1945-ben”.
Az FSZB szerint az ukrán katonaság új, cseh gyártmányú FP-1 típusú támadó drónokat kezdett alkalmazni, amelyek olcsóbb alternatívái a brit Storm Shadow és a francia SCALP manőverező robotrepülőgépeknek.
