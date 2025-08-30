Eszük ágában sincs az oroszoknak leállni: újabb brutális offenzíváról tett ígéretet a vezérkari főnök

Az orosz csapatok szünet nélkül folytatják offenzívájukat az ukrajnai frontvonal teljes hosszában – közölte szombaton Valerij Geraszimov, az orosz hadsereg vezérkari főnöke az Interfax orosz hírügynökség jelentése szerint.

Geraszimov, akinek képviselők kérdéseire adott válaszait az orosz védelmi tárca idézte a honlapján, kijelentette, hogy Oroszország jelenleg az ukrajnai Luhanszk megye 99,7, Donyeck megye 79, Zaporizzsja megye 74 és Herszon megye 76 százalékát ellenőrzi. A részlegesen elfoglalt négy megyét Oroszország 2022 szeptemberében sajátjának nyilvánította.

Március óta Oroszország több mint 3500 négyzetkilométernyi ukrajnai területet foglalt el és 149 falut vont az ellenőrzése alá

– tette hozzá a vezérkari főnök a tavaszi-nyári harci események eredményeit ismertetve. A vezérkari főnök kijelentette:

jelenleg a stratégiai kezdeményezés teljesen az orosz csapatoknál van.

Geraszimov szerint az orosz hadsereg sikeres műveleteinek alapja a precíziós fegyverek, rakéták, lőszerek, fegyverzet és haditechnika időben történő szállítása – írta a RIA-Novosztyi orosz állami hírügynökség a védelmi tárcát idézve. Az ukrán erők nagy veszteségeket szenvednek, kénytelenek a leginkább harcképes egységeket egyik válságos irányból a másikba vezényelni a „lyukak befoltozása” érdekében – fogalmazott Valerij Geraszimov.