Ft
Ft
32°C
17°C
Ft
Ft
32°C
17°C
08. 30.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 30.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
háború Valerij Geraszimov Oroszország offenzíva

Eszük ágában sincs az oroszoknak leállni: újabb brutális offenzíváról tett ígéretet a vezérkari főnök

2025. augusztus 30. 19:10

Az orosz haderő a front teljes hosszában folytatja a támadásokat.

2025. augusztus 30. 19:10
null

Az orosz csapatok szünet nélkül folytatják offenzívájukat az ukrajnai frontvonal teljes hosszában – közölte szombaton Valerij Geraszimov, az orosz hadsereg vezérkari főnöke az Interfax orosz hírügynökség jelentése szerint.

Geraszimov, akinek képviselők kérdéseire adott válaszait az orosz védelmi tárca idézte a honlapján, kijelentette, hogy Oroszország jelenleg az ukrajnai Luhanszk megye 99,7, Donyeck megye 79, Zaporizzsja megye 74 és Herszon megye 76 százalékát ellenőrzi. A részlegesen elfoglalt négy megyét Oroszország 2022 szeptemberében sajátjának nyilvánította.

Március óta Oroszország több mint 3500 négyzetkilométernyi ukrajnai területet foglalt el és 149 falut vont az ellenőrzése alá

– tette hozzá a vezérkari főnök a tavaszi-nyári harci események eredményeit ismertetve. A vezérkari főnök kijelentette: 

jelenleg a stratégiai kezdeményezés teljesen az orosz csapatoknál van.

Geraszimov szerint az orosz hadsereg sikeres műveleteinek alapja a precíziós fegyverek, rakéták, lőszerek, fegyverzet és haditechnika időben történő szállítása – írta a RIA-Novosztyi orosz állami hírügynökség a védelmi tárcát idézve. Az ukrán erők nagy veszteségeket szenvednek, kénytelenek a leginkább harcképes egységeket egyik válságos irányból a másikba vezényelni a „lyukak befoltozása” érdekében – fogalmazott Valerij Geraszimov.

Ezt is ajánljuk a témában

Oroszország augusztusban átfogóbb támadást indított a délkelet-ukrajnai Dnyipropetrovszk megyében is, Geraszimov szerint hét falu van itt jelenleg orosz ellenőrzés alatt. Közölte azt is, hogy „sikeres műveleteket hajtanak végre Szumi és Harkiv megyében, ahol a cél egy biztonsági övezet létrehozása az orosz határ közelében”.

A dél-oroszországi Kurszki területtel határos észak-ukrajnai Szumi megyében 210 négyzetkilométert és 13 település foglalt el az orosz hadsereg. Harkiv megyében a vezérkari főnök szerint az orosz erők „gyakorlatilag teljes blokád alá vették Kupjanszk városát és felszabadították a területe mintegy felét”.

Geraszimov kitért a Sziverszk-Kramatorszk frontszakaszon történt előretörésre is, ahol az orosz csapatok a Konsztantinyivka-Alekszandro-Kalinovo vonalon és Pokrovszk településeknél támadják az ukrán erőket. A vezérkari főnök közölte: 

Oroszország 76 célzott csapást hajtott végre ukrajnai hadiipari létesítmények ellen

a tavasszal és a nyáron, azokra az üzemekre összpontosítva, amelyekben hosszú hatótávolságú rakétákat és drónokat gyártanak. Külön kiemelte, hogy az orosz hadsereg a Szövetségi Biztonsági Szolgálattal (FSZB) együttműködve nagyszabású támadást intézett a Szapszan harcászati rakétarendszer gyártásában részt vevő üzemek ellen júliusban és augusztusban.

Geraszimov közölte, hogy augusztus 28-án az orosz hadsereg támadást intézett rakéta- és repülőgépgyártó üzemek, valamint három repülőtér ellen Kijevben, szombaton támadást mért hasonló létesítményekre Dnyipropetrovszk és Zaporizzsja megyében, valamint Ukrajna-szerte tíz katonai repülőtér ellen.

(MTI) 

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Grigory SYSOYEV / POOL / AFP

 

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Takagi
2025. augusztus 30. 20:11
Mikor már?
Válasz erre
0
0
tajoska
2025. augusztus 30. 20:09
A háború brutális. De miért állnának le?
Válasz erre
1
0
yalaelnok
2025. augusztus 30. 19:58
eddig brutális támadások helyett inkább egy operetthadjárat látható 3 és fél év telt el, nem látom pl. a felrobbantott vasúti és közúti hidakat
Válasz erre
0
1
ChongLi
2025. augusztus 30. 19:45
Fejlett számítások szerint kb 100 év kell még, hogy elfoglalják Ukrajnát.
Válasz erre
0
4
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!