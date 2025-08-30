Eszük ágában sincs az oroszoknak leállni: újabb brutális offenzíváról tett ígéretet a vezérkari főnök

Moszkva tombol az új fegyverszállítás miatt: fél Oroszország célkeresztben
Az orosz sajtó szerint Trump olyan fegyvert ad Zelenszkijnek, amellyel Ukrajna mélyen Oroszország területét támadhatja.
Az orosz haderő a front teljes hosszában folytatja a támadásokat.
Az orosz csapatok szünet nélkül folytatják offenzívájukat az ukrajnai frontvonal teljes hosszában – közölte szombaton Valerij Geraszimov, az orosz hadsereg vezérkari főnöke az Interfax orosz hírügynökség jelentése szerint.
Geraszimov, akinek képviselők kérdéseire adott válaszait az orosz védelmi tárca idézte a honlapján, kijelentette, hogy Oroszország jelenleg az ukrajnai Luhanszk megye 99,7, Donyeck megye 79, Zaporizzsja megye 74 és Herszon megye 76 százalékát ellenőrzi. A részlegesen elfoglalt négy megyét Oroszország 2022 szeptemberében sajátjának nyilvánította.
Március óta Oroszország több mint 3500 négyzetkilométernyi ukrajnai területet foglalt el és 149 falut vont az ellenőrzése alá
– tette hozzá a vezérkari főnök a tavaszi-nyári harci események eredményeit ismertetve. A vezérkari főnök kijelentette:
jelenleg a stratégiai kezdeményezés teljesen az orosz csapatoknál van.
Geraszimov szerint az orosz hadsereg sikeres műveleteinek alapja a precíziós fegyverek, rakéták, lőszerek, fegyverzet és haditechnika időben történő szállítása – írta a RIA-Novosztyi orosz állami hírügynökség a védelmi tárcát idézve. Az ukrán erők nagy veszteségeket szenvednek, kénytelenek a leginkább harcképes egységeket egyik válságos irányból a másikba vezényelni a „lyukak befoltozása” érdekében – fogalmazott Valerij Geraszimov.
Ezt is ajánljuk a témában
Az orosz sajtó szerint Trump olyan fegyvert ad Zelenszkijnek, amellyel Ukrajna mélyen Oroszország területét támadhatja.
Oroszország augusztusban átfogóbb támadást indított a délkelet-ukrajnai Dnyipropetrovszk megyében is, Geraszimov szerint hét falu van itt jelenleg orosz ellenőrzés alatt. Közölte azt is, hogy „sikeres műveleteket hajtanak végre Szumi és Harkiv megyében, ahol a cél egy biztonsági övezet létrehozása az orosz határ közelében”.
A dél-oroszországi Kurszki területtel határos észak-ukrajnai Szumi megyében 210 négyzetkilométert és 13 település foglalt el az orosz hadsereg. Harkiv megyében a vezérkari főnök szerint az orosz erők „gyakorlatilag teljes blokád alá vették Kupjanszk városát és felszabadították a területe mintegy felét”.
Geraszimov kitért a Sziverszk-Kramatorszk frontszakaszon történt előretörésre is, ahol az orosz csapatok a Konsztantinyivka-Alekszandro-Kalinovo vonalon és Pokrovszk településeknél támadják az ukrán erőket. A vezérkari főnök közölte:
Oroszország 76 célzott csapást hajtott végre ukrajnai hadiipari létesítmények ellen
a tavasszal és a nyáron, azokra az üzemekre összpontosítva, amelyekben hosszú hatótávolságú rakétákat és drónokat gyártanak. Külön kiemelte, hogy az orosz hadsereg a Szövetségi Biztonsági Szolgálattal (FSZB) együttműködve nagyszabású támadást intézett a Szapszan harcászati rakétarendszer gyártásában részt vevő üzemek ellen júliusban és augusztusban.
Geraszimov közölte, hogy augusztus 28-án az orosz hadsereg támadást intézett rakéta- és repülőgépgyártó üzemek, valamint három repülőtér ellen Kijevben, szombaton támadást mért hasonló létesítményekre Dnyipropetrovszk és Zaporizzsja megyében, valamint Ukrajna-szerte tíz katonai repülőtér ellen.
(MTI)
Ezt is ajánljuk a témában
Az orosz elnöknek nem tetszik, hogy Németország fejleszti a hadseregét.
Nyitókép: Grigory SYSOYEV / POOL / AFP
Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.
Az orosz elnöknek nem tetszik, hogy Németország fejleszti a hadseregét.
Olekszij Honcsarenko szerint a tranzit elzárásával elkerülhetők lennének a vezeték elleni támadások.
Andrij Parubijt az utcán lőtték agyon, nyolc golyót kapott.