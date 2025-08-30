Ft
08. 30.
szombat
Zelenszkijnek ERAM-ER Ukrajna Oroszország Donald Trump

Moszkva tombol az új fegyverszállítás miatt: fél Oroszország célkeresztben

2025. augusztus 30. 14:01

Az orosz sajtó szerint Trump olyan fegyvert ad Zelenszkijnek, amellyel Ukrajna mélyen Oroszország területét támadhatja.

2025. augusztus 30. 14:01
null

Az orosz sajtó felháborodással reagált Donald Trump amerikai elnök új fegyverszállítási tervére. Az MK.ru vezető anyagban számolt be arról, hogy 

Ukrajna több mint 3300 darab nagy hatótávolságú ERAM-ER rakétát kaphat az Egyesült Államoktól. 

Ezek a modern levegő–föld rakéták F–16-os vadászbombázókról indíthatók, és képesek elérni Oroszország belső területeit is.

Az orosz szakértők szerint az új fegyver különösen veszélyes, mert Szumi vagy Csernyihiv térségéből indítva akár Tambov, Tula, Kaluga, Vjazma vagy Szmolenszk városait is célba veheti. 

„Nincs értelme abban az illúzióban ringatni magunkat, hogy ez a rakéta nem tudja majd eltalálni a kijelölt célpontjait” – figyelmeztetett az MK.ru elemzése.

A lap által idézett orosz katonai szakértők úgy látják, Donald Trump üzleti szemlélettel közelít az ukrajnai háborúhoz:

 a drága, bonyolult fegyverrendszerek szállítását leállíthatja, de az olcsóbb, tömegesen gyártható fegyvereket – amennyiben Európa is fizet értük

 – továbbra is biztosítja majd Kijevnek. Az ERAM-ER pontosan ilyen kategóriába esik.

Az orosz sajtóban a tervezett fegyverszállítás komoly aggodalmat keltett, hiszen a rakéták telepítése az eddiginél sokkal nagyobb stratégiai kockázatot jelentene Moszkva számára.

Nyitókép: SVEN NACKSTRAND / AFP

nogradi
2025. augusztus 30. 15:02
Háború van.
alenka
2025. augusztus 30. 14:57
Nem baj, az oroszok megoldják a " szállítást "... Nem kell béke a náci geci ukiiiikiiikriiiijniii fajnak!.... Putin, előre!
Nasi12
2025. augusztus 30. 14:55
A béke csak akkor cél ha nem fizetnek érte 😭😭😭
kamasuka
2025. augusztus 30. 14:52
Hülyeség. Ehhez kell gép, és ennyi rakétájuk nincs is. Vagy ha van, azért adnak ennyit, mert szar.
