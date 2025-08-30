Moszkva tombol az új fegyverszállítás miatt: fél Oroszország célkeresztben

Az orosz sajtó felháborodással reagált Donald Trump amerikai elnök új fegyverszállítási tervére. Az MK.ru vezető anyagban számolt be arról, hogy

Ukrajna több mint 3300 darab nagy hatótávolságú ERAM-ER rakétát kaphat az Egyesült Államoktól.

Ezek a modern levegő–föld rakéták F–16-os vadászbombázókról indíthatók, és képesek elérni Oroszország belső területeit is.

Az orosz szakértők szerint az új fegyver különösen veszélyes, mert Szumi vagy Csernyihiv térségéből indítva akár Tambov, Tula, Kaluga, Vjazma vagy Szmolenszk városait is célba veheti.

„Nincs értelme abban az illúzióban ringatni magunkat, hogy ez a rakéta nem tudja majd eltalálni a kijelölt célpontjait” – figyelmeztetett az MK.ru elemzése.