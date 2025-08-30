Moszkva tombol az új fegyverszállítás miatt: fél Oroszország célkeresztben

Drónok és rakéták hadát zúdították Ukrajnára az oroszok – még Európa is felbolydult
Az ukrán légvédelem nem tudta megállítani a támadást.
Az orosz sajtó szerint Trump olyan fegyvert ad Zelenszkijnek, amellyel Ukrajna mélyen Oroszország területét támadhatja.
Az orosz sajtó felháborodással reagált Donald Trump amerikai elnök új fegyverszállítási tervére. Az MK.ru vezető anyagban számolt be arról, hogy
Ukrajna több mint 3300 darab nagy hatótávolságú ERAM-ER rakétát kaphat az Egyesült Államoktól.
Ezek a modern levegő–föld rakéták F–16-os vadászbombázókról indíthatók, és képesek elérni Oroszország belső területeit is.
Az orosz szakértők szerint az új fegyver különösen veszélyes, mert Szumi vagy Csernyihiv térségéből indítva akár Tambov, Tula, Kaluga, Vjazma vagy Szmolenszk városait is célba veheti.
„Nincs értelme abban az illúzióban ringatni magunkat, hogy ez a rakéta nem tudja majd eltalálni a kijelölt célpontjait” – figyelmeztetett az MK.ru elemzése.
A lap által idézett orosz katonai szakértők úgy látják, Donald Trump üzleti szemlélettel közelít az ukrajnai háborúhoz:
a drága, bonyolult fegyverrendszerek szállítását leállíthatja, de az olcsóbb, tömegesen gyártható fegyvereket – amennyiben Európa is fizet értük
– továbbra is biztosítja majd Kijevnek. Az ERAM-ER pontosan ilyen kategóriába esik.
Az orosz sajtóban a tervezett fegyverszállítás komoly aggodalmat keltett, hiszen a rakéták telepítése az eddiginél sokkal nagyobb stratégiai kockázatot jelentene Moszkva számára.
Nyitókép: SVEN NACKSTRAND / AFP