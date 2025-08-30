Készülne Európa új szuper-vadászgépe, azonban van egy kis bökkenő

A német-francia-spanyol fejlesztésű, FCAS kódnévre keresztelt vadászgép projekt válthatja a Eurofightert és a Rafalet – írja a Reuters.

A Future Combat Air System (FCAS) névre keresztelt projekt jövőjéről októberben tárgyal Németország, Franciaország és Spanyolország”

– nyilatkozta a német hadügyminiszter, Boris Pistorius.

A miniszter megjegyezte ugyanakkor azt is, hogy a fejlesztés nem halad zökkenőmentesen.

Ugyanis a gyártásban résztvevő országok nem tudnak megegyezni a projekt részletein. Németország a franciákat vádolja a következő lépés megtételének akadályozásával.

A vita fő részét a vadászgépet gyártó konzorcium összetétele jelenti, miután Párizs a feladatok irányításának mintegy 80 százalékát szeretné megkapni a munkában.

„Az előrelépéshez félre kell tenni a nemzeti érdekeket” – mondta Boris Pistorius.

Friedrich Merz német kancellár és Emmanuel Macron francia elnök szerdán abban egyeztek meg, hogy még idén döntést hoznak a vadászgép jövőjéről.

