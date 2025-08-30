Ft
vadászgépek Németország Franciaország Spanyolország Eurofighter

Készülne Európa új szuper-vadászgépe, azonban van egy kis bökkenő

2025. augusztus 30. 12:41

A nyugati nagyhatalmak vitája vethet véget a hadiprojektnek.

2025. augusztus 30. 12:41
null

A német-francia-spanyol fejlesztésű, FCAS kódnévre keresztelt vadászgép projekt válthatja a Eurofightert és a Rafalet – írja a Reuters.

A Future Combat Air System (FCAS) névre keresztelt projekt jövőjéről októberben tárgyal Németország, Franciaország és Spanyolország”

– nyilatkozta a német hadügyminiszter, Boris Pistorius.

A miniszter megjegyezte ugyanakkor azt is, hogy a fejlesztés nem halad zökkenőmentesen. 

Ugyanis a gyártásban résztvevő országok nem tudnak megegyezni a projekt részletein. Németország a franciákat vádolja a következő lépés megtételének akadályozásával.

A vita fő részét a vadászgépet gyártó konzorcium összetétele jelenti, miután Párizs a feladatok irányításának mintegy 80 százalékát szeretné megkapni a munkában.

„Az előrelépéshez félre kell tenni a nemzeti érdekeket” – mondta Boris Pistorius.

Friedrich Merz német kancellár és Emmanuel Macron francia elnök szerdán abban egyeztek meg, hogy még idén döntést hoznak a vadászgép jövőjéről.

A nyitókép illusztráció: JULIEN DE ROSA / AFP

counter-revolution
2025. augusztus 30. 13:13
Számos közös európai fejlesztés ment már a kukába. Így járt az EMBT francia-német harckocsi terve, így fog járni az MGCS is.
Tiszafa
2025. augusztus 30. 13:11
Készülne Európa új szuper-vadászgépe, azonban van egy kis bökkenő: Mire elkészül, elavul.
gyzoltan-2
2025. augusztus 30. 12:53
Persze, hogy van vita! -nem kis pénzekről folyik az egyeztetés... Ez nálunk a Monarchia idején is így történt... A Lánczik, Chorinok mindent megtettek, hogy Magyarország az állami megrendelésekből, legalább a súlyának megfelelően részesüljön, hogy aztán...
nempolitizalok-0
2025. augusztus 30. 12:52
Egy francia vadászgép eleve megbízhatatlan.
