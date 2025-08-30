Ft
Kína Németország Oroszország Vlagyimir Putyin hadsereg

„Semmilyen történelmi párhuzamot nem szégyellnek” – Putyin élesen bírálta Németország remilitarizációját

2025. augusztus 30. 18:39

Az orosz elnöknek nem tetszik, hogy Németország fejleszti a hadseregét.

2025. augusztus 30. 18:39
null

Vlagyimir Putyin a kínai Hszinhua hírügynökségnek adott interjújában élesen kritizálta Európát, különösen Németországot a hadsereg fejlesztése miatt, hangsúlyozva, hogy a kontinens egyes országai 

nem szégyellve semmilyen történelmi párhuzamot, a kontinens remilitarizálásának útját tűzik ki.”

Az orosz elnök hangsúlyozta, hogy a képzeletbeli orosz és kínai fenyegetések ürügyén újjáéled a japán militarizmus, és több nyugati állam a múlt történelmi tanulságait figyelmen kívül hagyja. Putyin kiemelte a két ország közötti gazdasági és kereskedelmi kapcsolat előrehaladását, és megköszönte Kínának, hogy gondosan őrzi a Vörös Hadsereg katonáinak emlékére állított emlékműveket. 

„Az ilyen őszinte, felelősségteljes hozzáállás a múlthoz feltűnően eltér egyes európai országok gyakorlatától, ahol a szovjet katonák-felszabadítók obeliszkjeit és sírjait barbár módon meggyalázzák és megsemmisítik, a kényelmetlen történelmi tényeket pedig retusálják. Azt látjuk, hogy számos nyugati országban a második világháború eredményeit ténylegesen felülvizsgálják, a nürnbergi és a tokiói törvényszék ítéleteit pedig nyíltan figyelmen kívül hagyják” – fogalmazott az elnök.

A gazdasági együttműködésről szólva Putyin rámutatott, hogy az Oroszország és Kína közötti elszámolások szinte teljes mértékben nemzeti valutában történnek, a dollár és az euró részesedése a statisztikai hibahatárra csökkent. Hangsúlyozta, hogy Oroszország vezető szerepet tölt be a Kínába irányuló olaj- és gázexportban, a Szibéria Ereje vezetéken keresztül szállított mennyiség már meghaladta a 100 milliárd köbmétert, és új gázvezeték üzembe helyezését tervezik 2027-ben.

Az orosz államfő emellett Moszkva és Peking nemzetközi szerepvállalásáról is beszélt: támogatják az ENSZ és a nemzetközi pénzügyi intézmények reformját, hangsúlyozva a „demokratikusabb jelleget” és a pénzügyi szféra neokolonialista célokra való felhasználásának kizárását. 

Épp ellenkezőleg, az egész emberiség javát szolgáló fejlődésre van szükségünk”

– szögezte le Putyin az interjúban.

Nyitókép: Vyacheslav PROKOFYEV / POOL / AFP

 

 

templar62
2025. augusztus 30. 20:11
Hajrá AfD .
templar62
2025. augusztus 30. 20:10
Se Németország , se Európa nem önálló entítás . Amerikai megszállás alatt álló koncentrációs táborok . Ki kell lépni , amíg még lehet .
rasdi1
2025. augusztus 30. 20:07
A tokiói törvényszék teljesen kívül esik az ismereteimen, de a nürnbergi az lényegében a győztes ítélete volt a legyőzötteken. Mind az alkalmazott törvények, az ítélethozó bírák mind az eljárás lefolytatása szempontjából.
k
2025. augusztus 30. 19:54
A nemnormális aberrált liberális nyugat meséjét az orosz agresszióról senki sem hiszi el. Az oroszok oroszokat védenek orosz területen, már most megnyerték a háborút erkölcsileg. Az agresszor USA, Európai Unió és a NATO nagyot tévedett, amikor azt hitte ukrán zsoldosaival leigázhatja a békés orosz lakosságot. Putyin egy hős aki megvédi népét.
