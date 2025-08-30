A Nyugat nem áll le, újabb fegyvereket szállít Ukrajnának
„Folytatjuk a nyomásgyakorlást azért, hogy további szankciókat vezessünk be azért hogy Oroszországot erővel visszatereljük a tárgyalóasztalhoz” – jelentette ki Emmanuel Macron francia elnök.
Az orosz elnöknek nem tetszik, hogy Németország fejleszti a hadseregét.
Vlagyimir Putyin a kínai Hszinhua hírügynökségnek adott interjújában élesen kritizálta Európát, különösen Németországot a hadsereg fejlesztése miatt, hangsúlyozva, hogy a kontinens egyes országai
nem szégyellve semmilyen történelmi párhuzamot, a kontinens remilitarizálásának útját tűzik ki.”
Az orosz elnök hangsúlyozta, hogy a képzeletbeli orosz és kínai fenyegetések ürügyén újjáéled a japán militarizmus, és több nyugati állam a múlt történelmi tanulságait figyelmen kívül hagyja. Putyin kiemelte a két ország közötti gazdasági és kereskedelmi kapcsolat előrehaladását, és megköszönte Kínának, hogy gondosan őrzi a Vörös Hadsereg katonáinak emlékére állított emlékműveket.
„Az ilyen őszinte, felelősségteljes hozzáállás a múlthoz feltűnően eltér egyes európai országok gyakorlatától, ahol a szovjet katonák-felszabadítók obeliszkjeit és sírjait barbár módon meggyalázzák és megsemmisítik, a kényelmetlen történelmi tényeket pedig retusálják. Azt látjuk, hogy számos nyugati országban a második világháború eredményeit ténylegesen felülvizsgálják, a nürnbergi és a tokiói törvényszék ítéleteit pedig nyíltan figyelmen kívül hagyják” – fogalmazott az elnök.
A gazdasági együttműködésről szólva Putyin rámutatott, hogy az Oroszország és Kína közötti elszámolások szinte teljes mértékben nemzeti valutában történnek, a dollár és az euró részesedése a statisztikai hibahatárra csökkent. Hangsúlyozta, hogy Oroszország vezető szerepet tölt be a Kínába irányuló olaj- és gázexportban, a Szibéria Ereje vezetéken keresztül szállított mennyiség már meghaladta a 100 milliárd köbmétert, és új gázvezeték üzembe helyezését tervezik 2027-ben.
Az új rakétatípus sebességének és manőverezőképességének köszönhetően megváltoztathatja a modern háborúk menetét.
Az orosz államfő emellett Moszkva és Peking nemzetközi szerepvállalásáról is beszélt: támogatják az ENSZ és a nemzetközi pénzügyi intézmények reformját, hangsúlyozva a „demokratikusabb jelleget” és a pénzügyi szféra neokolonialista célokra való felhasználásának kizárását.
Épp ellenkezőleg, az egész emberiség javát szolgáló fejlődésre van szükségünk”
– szögezte le Putyin az interjúban.
Nyitókép: Vyacheslav PROKOFYEV / POOL / AFP
