verseny rakéta Kína Oroszország néphadsereg Egyesült Államok

Kínának vannak a világ legjobb rakétái, az oroszok és az amerikaiak lemaradtak

2025. augusztus 29. 20:07

Az új rakétatípus sebességének és manőverezőképességének köszönhetően megváltoztathatja a modern háborúk menetét.

2025. augusztus 29. 20:07
null

2019. október elsején Peking díszterén vonultak el a kínai néphadsereg új ballisztikus rakétái, melyeket DF−17 jelzéssel láttak el, és mintegy 11 méter hosszúak és 15 tonna tömegűek és másodpercenként 3 kilométert tesznek meg – írja az Index. Ekkor mutatták be nyilvánosan a hiperszonikus Dongfeng-arzenált, melyek fejlesztéséről az Egyesült Államok már tudott, de Kína megelőzte versenytársait. Az új rakétatípus sebességének és manőverezőképességének köszönhetően megváltoztathatja a modern háborúk menetét.

A hiperszonikus rakéták fejlesztési versenyében jelenleg Kína vezet Oroszország és az Egyesült Államok előtt. 

Az Egyesült Királyság pedig még nem rendelkezik ilyen szuperfegyverrel. A 21. század első két évtizedében a terrorizmus elleni küzdelemre és a tengerentúli háborúkra összpontosítottak a nyugati országok, és távoli lehetőségnek tűnt, hogy modern fegyverekkel rendelkező fél ellen kell majd egyenrangú konfliktus vívni. 

Az új szuperfegyvereknél a hiperszonikus jelző azt takarja, hogy ezek az eszközök a hangsebesség ötszörösénél is gyorsabban képesek haladni, azaz több mint 6210 kilométer per órás sebességre képesek, tehát a szuperszonikus fegyvereknél is jóval gyorsabbak. A legnagyobb sebességre jelenleg az orosz Avangard képes, mely állítólag akár 33 ezer 320 kilométer per órás sebességet is elérheti, de valószínűleg inkább csak a hangsebesség 12-szeresére képes, ami 14 ezer 800 kilométer per órának felel meg, vagyis másodpercenként több mint 3 kilométert tesz meg. 

Pusztító erő szempontjából a hiperszonikus fegyverek nem nagyon különböznek a szuperszonikus cirkálórakétáktól, inkább az észlelésük, követésük és elfogásuk nehézkes.

2024 novemberében Oroszország kísérleti közepes hatótávolságú ballisztikus rakétát lőtt ki egy ipari létesítményre Dnyipróban, Ukrajnában, élő tesztelési területként használva azt. A rakéta, amely az ukránok szerint a hangsebesség 11-szeresével csapott le, az Oresnyik nevet kapta, ami oroszul mogyorófát jelent.

A rakéta a hangsebesség tízszeresét érte el, és robbanófeje állítólag szándékosan több, függetlenül irányított inerciális lövedékre töredezett szét végső ereszkedése során, mely hidegháborús módszernek számít. Az oroszok azt állították, 

megkezdték ennek a típusnak a tömeggyártását, és képesek lesznek arra, hogy a célpontokat teljesen megsemmisítsék.

Ugyanakkor Kína rendelkezik a világ legerősebb hiperszonikus arzenáljával, ugyanis az elmúlt év végén mutatták be legújabb hiperszonikus siklórepülőjüket, a GDF−600-at, amely 1200 kilogramm lőszert szállíthat és 8640 kilométer per órás sebességet tud elérni.

Az Egyesült Királyság ugyanakkor lemaradt ebben a fegyverkezési versenyben, de 2024 áprilisában a brit védelmi minisztérium bejelentette, hogy egy sikeres tesztelési folyamaton vannak túl, mely mérföldkövet jelent a brit hiperszonikus fegyverek fejlesztésében. 

Nyitóképünk: képernyőfotó/YouTube

 

***

 

vi-ktt
2025. augusztus 29. 22:02
Az USÁ-nak sincs hiperszonikus fegyvere, de nagyon akarnak...
BBrutus
2025. augusztus 29. 21:48
Még sehol nem bizonyított a kínai technika. Ha élesben látom, elhiszem. Addig ez csak fikció.
jetilovag
2025. augusztus 29. 21:03
a ruszkiké jobb....erősebb..............
lenyegtelen
2025. augusztus 29. 20:57
"Kínának vannak a világ legjobb rakétái, az oroszok és az amerikaiak lemaradtak" Az eu meg nem is indult ezen a versenyen...
