A Nyugat nem áll le, újabb fegyvereket szállít Ukrajnának

Új hírek a Putyin-Zelenszkij békecsúcsról: döbbenetes kijelentést tett a német kancellár
Friedrich Merz azt mondta, most más (a helyzet), mint amiről Trump elnök és Putyin elnök megállapodott a múlt héten, amikor mindketten ott voltak Washingtonban.
„Folytatjuk a nyomásgyakorlást azért, hogy további szankciókat vezessünk be azért hogy Oroszországot erővel visszatereljük a tárgyalóasztalhoz” – jelentette ki Emmanuel Macron francia elnök.
Franciaország és Németország további légvédelmi eszközöket fog szállítani Ukrajnának, „tekintettel a tömeges orosz támadásokra” az elmúlt hetekben – tudatta a két ország a dél-franciaországi Toulonban pénteken rendezett 25. közös francia-német kormányülés után kiadott közös közleményükben.
„Az intenzív diplomáciai erőfeszítések ellenére Oroszország nem mutat szándékot arra, hogy leállítsa Ukrajna elleni agresszív háborúját” – hangsúlyozta a francia és a német kormány.
„Folytatjuk a nyomásgyakorlást azért, hogy további szankciókat vezessünk be mi magunk is, és erre készek is vagyunk, de az Amerikai Egyesült Államok is, azért hogy Oroszországot erővel visszatereljük a tárgyalóasztalhoz” – jelentette ki Emmanuel Macron francia elnök Friedrich Merz német kancellárral tartott közös sajtótájékoztatón a kormányülést követően.
„Jelenleg az Egyesült Államok intenzív tárgyalásokat folytat további vámok bevezetéséről. Nagyon örülnék, ha az amerikai kormány meghozná ezt a döntést, és azt más országokra is kiterjesztené, amelyeknek gáz- és olajimportja az orosz háborús gazdaság nagy részét finanszírozza” – mondta a német kancellár.
Bár néhányan a Trump-Putyin találkozót a „kézzelfogható” megegyezések hiányában leírják, az alaszkai csúcs jelentősége jóval túlmutat egy államfői tárgyaláson.
Az amerikai elnök lépésének az Egyesült Államokban is számos kritikusa akad.
Emmanuel Macron emlékeztetett arra, hogy augusztus 18-án Vlagyimir Putyin orosz elnök „megígérte (Donald) Trump elnöknek”, hogy találkozik ukrán kollégájával, Volodimir Zelenszkijjel. Ha ez a kétoldalú találkozó hétfőig nem jön létre, „azt hiszem, ez ismét azt jelenti, hogy Putyin elnök kijátszotta Trump elnököt”, és „ez nem maradhat válasz nélkül” – vélte a francia elnök.
Putyin „láthatóan nem hajlandó (...) találkozni Zelenszkijjel, egyszerűen elfogadhatatlan előfeltételeket szab”
– tette hozzá a német kancellár. „Nincsenek illúzióim. Lehetséges, hogy ez a háború még hónapokig eltart” – mondta Friedrich Merz.
A két vezető a hétvégén külön-külön fog beszélni az amerikai elnökkel, jövő héten pedig az úgynevezett tettre készek koalíciójával – amelyet jelenleg több mint harminc, Ukrajnát támogató ország alkot –, újabb találkozót tartanak.
A francia elnök emellett visszautasította azt a moszkvai vádat, miszerint „durva vagy vulgáris” lenne
azért, mert Vlagyimir Putyint „ragadozónak” nevezte. Tagadta, hogy sértő lett volna, de igazolta a jelzőt, utalva egy olyan „emberre, aki úgy döntött, hogy autoriter, autokratikus irányba halad, és revizionista imperializmust folytat a nemzetközi határok tekintetében”.
