Ft
Ft
33°C
17°C
Ft
Ft
33°C
17°C
08. 29.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 29.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
Emmanuel Macronon Ukrajna Németország Franciaország Oroszország Friedrich Merz Donald Trump Vlagyimir Putyin

A Nyugat nem áll le, újabb fegyvereket szállít Ukrajnának

2025. augusztus 29. 20:19

„Folytatjuk a nyomásgyakorlást azért, hogy további szankciókat vezessünk be azért hogy Oroszországot erővel visszatereljük a tárgyalóasztalhoz” – jelentette ki Emmanuel Macron francia elnök.

2025. augusztus 29. 20:19
null

Franciaország és Németország további légvédelmi eszközöket fog szállítani Ukrajnának, „tekintettel a tömeges orosz támadásokra” az elmúlt hetekben – tudatta a két ország a dél-franciaországi Toulonban pénteken rendezett 25. közös francia-német kormányülés után kiadott közös közleményükben.

„Az intenzív diplomáciai erőfeszítések ellenére Oroszország nem mutat szándékot arra, hogy leállítsa Ukrajna elleni agresszív háborúját” hangsúlyozta a francia és a német kormány.

Ezt is ajánljuk a témában

„Folytatjuk a nyomásgyakorlást azért, hogy további szankciókat vezessünk be mi magunk is, és erre készek is vagyunk, de az Amerikai Egyesült Államok is, azért hogy Oroszországot erővel visszatereljük a tárgyalóasztalhoz” – jelentette ki Emmanuel Macron francia elnök Friedrich Merz német kancellárral tartott közös sajtótájékoztatón a kormányülést követően.

„Jelenleg az Egyesült Államok intenzív tárgyalásokat folytat további vámok bevezetéséről. Nagyon örülnék, ha az amerikai kormány meghozná ezt a döntést, és azt más országokra is kiterjesztené, amelyeknek gáz- és olajimportja az orosz háborús gazdaság nagy részét finanszírozza” – mondta a német kancellár.

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

Emmanuel Macron emlékeztetett arra, hogy augusztus 18-án Vlagyimir Putyin orosz elnök „megígérte (Donald) Trump elnöknek”, hogy találkozik ukrán kollégájával, Volodimir Zelenszkijjel. Ha ez a kétoldalú találkozó hétfőig nem jön létre, „azt hiszem, ez ismét azt jelenti, hogy Putyin elnök kijátszotta Trump elnököt”, és „ez nem maradhat válasz nélkül” – vélte a francia elnök.

Putyin „láthatóan nem hajlandó (...) találkozni Zelenszkijjel, egyszerűen elfogadhatatlan előfeltételeket szab” 

– tette hozzá a német kancellár. „Nincsenek illúzióim. Lehetséges, hogy ez a háború még hónapokig eltart” – mondta Friedrich Merz.

A két vezető a hétvégén külön-külön fog beszélni az amerikai elnökkel, jövő héten pedig az úgynevezett tettre készek koalíciójával – amelyet jelenleg több mint harminc, Ukrajnát támogató ország alkot –, újabb találkozót tartanak.

A francia elnök emellett visszautasította azt a moszkvai vádat, miszerint „durva vagy vulgáris” lenne 

azért, mert Vlagyimir Putyint „ragadozónak” nevezte. Tagadta, hogy sértő lett volna, de igazolta a jelzőt, utalva egy olyan „emberre, aki úgy döntött, hogy autoriter, autokratikus irányba halad, és revizionista imperializmust folytat a nemzetközi határok tekintetében”.

 

Nyitóképünkön: Friedrich Merz német kancellár (b) és Emmanuel Macron francia elnök kezet fog a francia és a német kabinet együttes ülése előtt a dél-franciaországi Toulon kikötővárosban 2025. augusztus 29-én. MTI/EPA/Reuters pool/Manon Cruz

Összesen 13 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
llnnhegyi
•••
2025. augusztus 29. 21:53 Szerkesztve
Vezercikk Hírtelevízió. Ajsa Luna szapulásával foglalkoznak. Rákay is beton hülye, ócska nőellenes a Himnusz árnyékában. Szégyelljék magukat!
Válasz erre
0
2
kovsa2
•••
2025. augusztus 29. 21:51 Szerkesztve
Én leginkább arra lennék kíváncsi, abból a sok-sok milliárdból mennyi utazott vissza és kikhez. Az "ingyen" pénz mindig a legjobb korrupciós pénz. Semmibe nem kerül visszaosztani, abból amit ajándékba kaptak. Gyakorlatilag ezt a pénzt ellopják az európai emberektől, hogy, a saját zsebeiket is tömve, átjátsszák a megbízóiknak. Kérdés, hogy a német és francia adófizetők mikor ébrednek fel.
Válasz erre
1
0
h040183
2025. augusztus 29. 21:49
„Nincsenek illúzióim. Lehetséges, hogy ez a háború még hónapokig eltart” – mondta Friedrich Merz. Hajrá! Fáj a szívem ezt írni, mert még több árva gyerek lesz, még több nyomorék lesz, de legalább Fuckrajna összemegy, és remélem a vezetőik arca is kicsit összehúzódik!
Válasz erre
0
0
llnnhegyi
2025. augusztus 29. 21:49
Politico.40 km. Nem! Szumi-Odessza határvonal mentén 150 Km-re nyugatra biztonsági zóna. EU tizenkettek! Csináljak!
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!