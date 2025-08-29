A Nyugat nem áll le, újabb fegyvereket szállít Ukrajnának

Emmanuel Macron emlékeztetett arra, hogy augusztus 18-án Vlagyimir Putyin orosz elnök „megígérte (Donald) Trump elnöknek”, hogy találkozik ukrán kollégájával, Volodimir Zelenszkijjel. Ha ez a kétoldalú találkozó hétfőig nem jön létre, „azt hiszem, ez ismét azt jelenti, hogy Putyin elnök kijátszotta Trump elnököt”, és „ez nem maradhat válasz nélkül” – vélte a francia elnök.

Putyin „láthatóan nem hajlandó (...) találkozni Zelenszkijjel, egyszerűen elfogadhatatlan előfeltételeket szab”

– tette hozzá a német kancellár. „Nincsenek illúzióim. Lehetséges, hogy ez a háború még hónapokig eltart” – mondta Friedrich Merz.

A két vezető a hétvégén külön-külön fog beszélni az amerikai elnökkel, jövő héten pedig az úgynevezett tettre készek koalíciójával – amelyet jelenleg több mint harminc, Ukrajnát támogató ország alkot –, újabb találkozót tartanak.

A francia elnök emellett visszautasította azt a moszkvai vádat, miszerint „durva vagy vulgáris” lenne

azért, mert Vlagyimir Putyint „ragadozónak” nevezte. Tagadta, hogy sértő lett volna, de igazolta a jelzőt, utalva egy olyan „emberre, aki úgy döntött, hogy autoriter, autokratikus irányba halad, és revizionista imperializmust folytat a nemzetközi határok tekintetében”.

Nyitóképünkön: Friedrich Merz német kancellár (b) és Emmanuel Macron francia elnök kezet fog a francia és a német kabinet együttes ülése előtt a dél-franciaországi Toulon kikötővárosban 2025. augusztus 29-én. MTI/EPA/Reuters pool/Manon Cruz