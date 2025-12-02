Kiakadt a budapesti békecsúcs legfőbb riválisa: az elnök figyelmeztette Zelenszkijt

Elfoglalhatatlanok a fekete-tengeri kereskedelmi hajók elleni támadások – jelentette ki hétfőn Recep Tayyip Erdogan török elnök, utalva a minapi incidensekre.

A török tengerhajózási hatóság péntek este közölte, hogy a Fekete-tengeren, Törökország partjainál, „külső behatás” miatt kigyulladt a gambiai zászló alatt hajózó Kairos tankhajó, majd később az ugyanebben az afrikai országban bejegyzett Virat tanker is.