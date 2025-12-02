Kiakadt a budapesti békecsúcs legfőbb riválisa: az elnök figyelmeztette Zelenszkijt

Nem titkolózik tovább Ukrajna: bevallották, mit tettek a Fekete-tengeren pénteken
Az SZBU egyik vezetője szombaton közölte, hogy Ukrajna támadta meg a tengeri drónokkal a két tartályhajót.
Erdogan nem nézi jó szemmel, hogy mi folyik a Fekete-tengeren.
Elfoglalhatatlanok a fekete-tengeri kereskedelmi hajók elleni támadások – jelentette ki hétfőn Recep Tayyip Erdogan török elnök, utalva a minapi incidensekre.
A török tengerhajózási hatóság péntek este közölte, hogy a Fekete-tengeren, Törökország partjainál, „külső behatás” miatt kigyulladt a gambiai zászló alatt hajózó Kairos tankhajó, majd később az ugyanebben az afrikai országban bejegyzett Virat tanker is.
Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) egyik vezetője szombaton közölte, hogy Ukrajna támadta meg a tengeri drónokkal a két tartályhajót. Szerintük a hajókat Oroszország használta olajexportra a nyugati szankciók megkerülésével. Mindkét tankhajó nagyon súlyos károkat szenvedett, és gyakorlatilag működésképtelenné vált.
Oroszország és Ukrajna háborúja egyértelműen kezdi veszélyeztetni a hajózás biztonságát a Fekete-tengeren. A kizárólagos gazdasági övezetünkben hajókat érő pénteki támadások aggasztó eszkalációt jeleznek”
– húzta alá a török államfő a kabinet hétfői ülését követően, amelyet a TRT Haber televízió közvetített.
Semmivel nem lehet igazolni ezeket a támadásokat. Továbbítjuk az ilyen incidensekre vonatkozó szükséges figyelmeztetéseket az érintett feleknek”
– fűzte hozzá. „Figyelmesen követjük az elmúlt hetek eseményeit, amelyek célja a háború lezárása (Ukrajnában), és minden alkalommal hangsúlyozzuk, hogy készek vagyunk minden szükséges hozzájárulásunkat megadni a lezáráshoz” – húzta alá a török elnök.
(MTI)
Nyitókép forrása: Yasin AKGUL / AFP
