12. 02.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Ukrajna Törökország Recep Tayyip Erdogan Fekete-tenger

Kiakadt a budapesti békecsúcs legfőbb riválisa: az elnök figyelmeztette Zelenszkijt

2025. december 02. 06:21

Erdogan nem nézi jó szemmel, hogy mi folyik a Fekete-tengeren.

2025. december 02. 06:21
null

Elfoglalhatatlanok a fekete-tengeri kereskedelmi hajók elleni támadások – jelentette ki hétfőn Recep Tayyip Erdogan török elnök, utalva a minapi incidensekre.

A török tengerhajózási hatóság péntek este közölte, hogy a Fekete-tengeren, Törökország partjainál, „külső behatás” miatt kigyulladt a gambiai zászló alatt hajózó Kairos tankhajó, majd később az ugyanebben az afrikai országban bejegyzett Virat tanker is.

Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) egyik vezetője szombaton közölte, hogy Ukrajna támadta meg a tengeri drónokkal a két tartályhajót. Szerintük a hajókat Oroszország használta olajexportra a nyugati szankciók megkerülésével. Mindkét tankhajó nagyon súlyos károkat szenvedett, és gyakorlatilag működésképtelenné vált.

Oroszország és Ukrajna háborúja egyértelműen kezdi veszélyeztetni a hajózás biztonságát a Fekete-tengeren. A kizárólagos gazdasági övezetünkben hajókat érő pénteki támadások aggasztó eszkalációt jeleznek”

– húzta alá a török államfő a kabinet hétfői ülését követően, amelyet a TRT Haber televízió közvetített. 

Semmivel nem lehet igazolni ezeket a támadásokat. Továbbítjuk az ilyen incidensekre vonatkozó szükséges figyelmeztetéseket az érintett feleknek”

– fűzte hozzá. „Figyelmesen követjük az elmúlt hetek eseményeit, amelyek célja a háború lezárása (Ukrajnában), és minden alkalommal hangsúlyozzuk, hogy készek vagyunk minden szükséges hozzájárulásunkat megadni a lezáráshoz” – húzta alá a török elnök.

(MTI)

Nyitókép forrása: Yasin AKGUL / AFP

vandras-2
2025. december 02. 07:48
Ha Zeller 2022-ben Erdoganra hallgat ,és nem arra a korrupt brit majomra akkor most többszázezer ukrán apuka boldogan ünnepelné a karácsonyt lenne áram fűtés ,és otthonuk ,a Dombasz ukrán maradt volna . Most mi van? Halál ,és pusztulás ! Az ukrán haderőtől már csak ilyen terrortámadásra telik , hogy elfedjék a fronton kialakult katasztrofális helyzetet ,és korrupciós botrányokat .
B_kanya
2025. december 02. 06:49
A törökök adták a Bayraktarookat, gyárat is építettek, mit kaptak cserébe? A fuckránok elöntik olajjal a tengerpartjukat, élö környezet, turisztika megy az aranywécébe. Szlovákpk odaadták minden Migüket, légvédelmüket - a fuckránok cserébe elzárták a gázt. Ha ezek így harcolnak "ejrópáért", ki az a hülye, aki pénzt ad nekik? Ja, akinek visszaosztanak.
Burdisgarage
2025. december 02. 06:32
Egyvalami el lehet igazolni, ukrajna egy terrorista állam. Békeidőben csak mafia.
