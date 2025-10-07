Nógrádi megjósolta: így fog reagálni Ukrajna a Tisza adatszivárgási botrányára (VIDEÓ)

Hogyan használhatja fel Ukrajna a Tisza appjából kiszivárgott személyes adatokat? Erről kérdezték Nógrádi György biztosnágpoitikai szakértőt a patrióta YouTube-csatornán.

„Felhasználhatja egy kampányban, felhasználhatja egy választási harcban és felhasználhatja arra, hogy megpróbál embereket kivinni az utcára” – nyilatkozta Nógrádi György a Tisza adatgyűjtési botrányával kapcsolatban, amelynek ukrán szálai is vannak.

A biztonságpolitikai szakértőnek az a példa jutott eszébe, amikor 1953-ban az iráni kormány államosította a kőolaj és a földgáz kitermelését, mire az amerikaiak beavatkoztak és megbuktatták a rendszert.

„Egy amerikai a helyszínre megy, elképesztő mennyiségű adattal rendelkezik, ha jól emlékszem, egy dollárt ad mindenkinek, aki kimegy tüntetni, és egy nap alatt megbuktatják a Moszadek-rendszert” – fogalmazott Nógrádi

Miért aggályos, hogy ilyen adatok kerülnek ki Ukrajnába? – tette fel a kérdést a műsorvezető.