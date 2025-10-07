Nógrádi megjósolta: így fog reagálni Ukrajna a Tisza adatszivárgási botrányára (VIDEÓ)

Ukrán cég dolgozhatott a Tisza Párt applikációján – közel húszezer felhasználó adatai szivárogtak ki
Nem ez az első alkalom, hogy az ellenzéki párt háza táján komoly adatszivárgás történik.
Húszezer szavazó személyes adataival élhet vissza a Tisza, a szálak Ukrajnába vezetnek.
Hogyan használhatja fel Ukrajna a Tisza appjából kiszivárgott személyes adatokat? Erről kérdezték Nógrádi György biztosnágpoitikai szakértőt a patrióta YouTube-csatornán.
„Felhasználhatja egy kampányban, felhasználhatja egy választási harcban és felhasználhatja arra, hogy megpróbál embereket kivinni az utcára” – nyilatkozta Nógrádi György a Tisza adatgyűjtési botrányával kapcsolatban, amelynek ukrán szálai is vannak.
A biztonságpolitikai szakértőnek az a példa jutott eszébe, amikor 1953-ban az iráni kormány államosította a kőolaj és a földgáz kitermelését, mire az amerikaiak beavatkoztak és megbuktatták a rendszert.
„Egy amerikai a helyszínre megy, elképesztő mennyiségű adattal rendelkezik, ha jól emlékszem, egy dollárt ad mindenkinek, aki kimegy tüntetni, és egy nap alatt megbuktatják a Moszadek-rendszert” – fogalmazott Nógrádi
Miért aggályos, hogy ilyen adatok kerülnek ki Ukrajnába? – tette fel a kérdést a műsorvezető.
Mert belelátnak emberekbe, emberekről minden információjuk megvan, embereket úgy tudnak értesíteni, hogy az illetékes magyar hatóságok ebből kimaradnak, tehát egy rendkívül komoly beavatkozási lehetőség”
– válaszolta a biztonságpolitikai szakértő.
Hozzátette: „Egy dolgot tisztázunk: Budapesten itt van az ukrán nagykövetség, nagyon sok tevékenységet folytat, mint a világ minden nagykövetsége, ennek egy része legális, egy része – mint a világ minden nagykövetséges esetén – illegális, dehát védi őt a diplomáciai védelem.”
Nógrádi szerint Ukrajna nem fog reagálni az ügyre.
„Azt fogja mondani, hogy nem is hallott róla, teljesen nyilvánvaló.
A kérdés az, hogy mit fog csinálni. Tehát megpróbálja-e befolyásolni a magyar választásokat. A válaszom az, hogy igen.
Megpróbál-e embereket kivinni az utcára arra, hogy a Fidesz ellen lépjenek föl, nyilvánvalóan igen. tehát én egy rendkívül aktív ukrán politikát várok, kivéve, ha fegyverszünet és béke lenne, és az ukrán politikában egy minőségi változás lenne” – vélekedett.
A Patriótának Péterfalvi Attila adatvédelmi biztos is nyilatkozott. Mint mondta, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az elmúlt időszakban hivatalból megnézte a Tisza applikációját, hiszen olyan adatkezelés köthető hozzá, amelynek egy része különleges adatot is érinthet.
Az adatvédelmi biztos hozzátette, az eljárásuk során azt is tisztázni szükséges, hogy kiszivárogtak-e ezek az adatok Ukrajnába.
„Az Európai Unió területét illetve az Európai Gazdasági Térség területét úgy kell tekinteni, hogy a védelem azonos teljes egészében, de értelemszerűen ez mondjuk Ukrajnára nem igaz, tehát hogy ha van ukrán szál az adatvédelmi incidensben, akkor azt is nagyon fontos tisztázni, hogy ez az ukrán szál, ez adott esetben mit jelent” – fogalmazott Péterfalvi Attila.
Ahogy arról korábban beszámoltunk, Az Index szerint egy ukrán vállalat, a PettersonApps minden bizonnyal részt vett a Tisza Párt mobilalkalmazásának fejlesztésében. A helyzet súlyosságát tovább növeli, hogy
az applikációból közel húszezer felhasználó személyes adatai kerültek nyilvánosságra.
Felmerül a kérdés, miért dolgoztak magyar fejlesztők helyett külföldi informatikusokkal, és miért pont egy ukrán cégre esett a választás. Különösen kényelmetlen lehet a párt számára, hogy korábban már előfordult: aktivistáik adatait nem tudták biztonságosan kezelni, és azok kiszivárogtak a párt Discord-szerveréről.
Az üggyel kapcsolatban a portál kérdéseket küldött a Tisza Pártnak, amely a szokásos, az ügy szempontjából érdemi választ nem tartalmazó közleményt küldte vissza.
Index egyik olvasója hívta fel a figyelmet a rendkívül súlyos adatszivárgásra, miután a Redditen egy, az applikációból származó adatokra mutató linket tartalmazó bejegyzést talált. Bár a Reddit gyorsan törölte a posztot, maga a link továbbra is él, és az anonpaste.com oldalon azóta is hozzáférhetők a Tisza Világ felhasználóinak adatai.
Az adminok között található Myroslav Tokar, aki a LinkedIn adatai szerint ungvári illetőségű webfejlesztő, jelenleg a PettersonApps nevű ukrán cégnél dolgozik, amely mobilalkalmazások fejlesztésére szakosodott és több mint száz embert foglalkoztat. A vállalatról a nyilvános információk azonban szokatlanul keveset árulnak el a vezetőségéről és a korábbi projektjeikről.
A PettersonApps vezérigazgatója Oleh Ostroverkh, aki Facebook-profilja szerint Zelenszkij támogatójának vallja magát, és a Defence Robotics UA nevű civil szervezet felügyelőbizottsági tagja. Ez az NGO szoros kapcsolatot ápol az ukrán hadsereg „Da Vinci Wolves” zászlóaljával, különösen földi drónok fejlesztése, alkalmazása és harcászati tesztelése terén.
Nem véletlen, hogy az alkalmazás egyik adminja éppen egy ukrán fejlesztő, Myroslav Tokar. Amennyiben a PettersonApps valóban részt vett a Tisza Világ applikáció fejlesztésében, felmerül a kérdés, hogy a magyar felhasználók adatai Ukrajnába kerülhettek-e.
Ezzel kapcsolatban kérdéseket küldtek a Tisza Pártnak, többek között Tokar szerepéről az applikációban, az admin státusz okáról, valamint a PettersonApps közreműködéséről a fejlesztésben vagy működtetésben. A párt sajtóosztálya a következő, szó szerinti választ adta:
Kedves Rogán Antal és Orbán Balázs! További jó hazudozást és vergődést! Kormányozni kellett volna a lopás helyett. Ahhoz nem kell oknyomozás, hogy mindenki tudja, hogy az Index mögött Mészáros Lőrinc (vagyis Orbán Viktor áll). Üdvözlettel, TISZA Sajtó.”
