Megizzasztotta Zalaegerszeg a korábbi Premier League-győztest

Szűk vereséggel zárta a nyári felkészülést a Zalaegerszegi TE FC, miután a Zete Fieszta főmérkőzésén 1–0-ra kikapott az angol másodosztályú Leicester Citytől – olvasható az NSO-n. A gálahangulatú, egész napos rendezvény csúcspontjaként rendezett találkozó előtt először mutatták be a nagyközönségnek a Zalaegerszeg megújult keretét, majd az angol sztárokkal teletűzdelt Leicester ellen már élesben is pályára léptek a zalaiak.

A Nuno Campos vezette ZTE szervezett játékot mutatott be, és az első félidőben akár előnybe is kerülhetett volna, ám Skribek Alen nagy helyzetben a kapusba lőtt. A vendégek kezdőcsapatában több válogatott játékos is szerepelt, például Harry Winks, Conor Coady és Wout Faes is pályára lépett, míg a szünet után Jordan Ayew és Wilfred Ndidi is beállt. A fordulást követően az angolok fokozatosan átvették az irányítást,

és végül Ayew egyéni megmozdulásából megszerezték a győztes gólt.

A ZTE nem játszott alárendelt szerepet, többször sikeresen építkezett labdával, és védekezésben is stabilnak tűnt. A hajrára ugyan fáradni látszott a csapat, de a kapuban Gundel-Takács Bence több nagy védéssel tartotta meccsben a hazaiakat. Az egyenlítéshez legközelebb Németh Dániel járt, ám lövése nem talált kaput.

Bár a Zete vereséggel zárta a nyári felkészülést, teljesítményével nem vallott szégyent. A Leicester elleni szoros meccs után a szurkolók bizakodva tekinthetnek a jövő hétvégi bajnoki rajt, a Debrecen elleni NB I-es nyitóforduló elé.

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

ZTE FC–Leicester City (angol, II.) 0–1 (0–0)