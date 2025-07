Gólt szerzett, mégis magára haragította a törököket Sallai (VIDEÓ)

Idén nyáron először lépett pályára a Galatasaray labdarúgócsapatában Sallai Roland, aki gólt és gólpasszt jegyzett az olasz élvonalbeli Cagliari ellen 3–1-re megnyert szerdai felkészülési mérkőzésen.

Sallai gólja 2:18-tól, a gólpassza 5:23-tól

A magyar játékos ezúttal a csatársorban kapott helyet, ami a válogatottban természetes szokott lenni, a klubcsapatában azonban az elmúlt idényben többször is az eredeti posztján kívül, jobbhátvédként szerepeltette őt Okan Buruk vezetőedző, és elégedett is volt vele az ott nyújtott teljesítményével. Ezért is fontos, hogy

Sallai most bizonyította, támadóként is sokat tud segíteni az isztambuli gárdának,

és a beszámolók szerint ezen a meccsen központi figurája volt a Galatasaray akcióinak.