„Ez egy másik világ” – a magyar játékos olyat tapasztalt Törökországban, amit itthon soha

Mint arról mi is beszámoltunk a Mandineren, Sallai Roland szerdán gólt szerzett és gólpasszt adott a Galatasaray labdarúgócsapatában a Cagliari ellen 3–1-re megnyert felkészülési mérkőzésen. A magyar válogatott futballista ezúttal az eredeti posztján, a csatársorban kapott helyet, és nem a védelem jobb oldalán, ahol Okan Buruk vezetőedző többször is szerepeltette őt az elmúlt idényben, és elégedett is volt vele az ott nyújtott teljesítményével.

Sallai gólja 2:18-tól, a gólpassza 5:23-tól

Sallait a szerdai meccs után arról kérdezték, mit gondol arról, hogy gyakran jobbhátvédként kell futballoznia.

„Ahogy már többször is elmondtam, rugalmas játékos vagyok. De inkább a támadóharmadban játszom szívesen. Ugyanakkor bárhol is szerepelek, mindig a csapatomért küzdök. Mindig tisztelem az edzőm döntéseit. Amíg és ahol az edzőm pályára állít, mindent megteszek a csapatomért” – idézi a csakfoci.hu a magyar labdarúgó válaszát.