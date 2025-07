Az igen! Válogatott gólrekordert igazolt az Újpest

Az Újpest FC hivatalos honlapján jelentette be legújabb nyári igazolását, a 25 éves Gleofilo Vlijtert. A klub beszámolója szerint a ballábas támadó a szerb élvonalban szereplő OFK Beograd csapatától érkezett, ahol a legutóbbi szezonban meghatározó szerepet töltött be: 35 mérkőzésen 11 gólt szerzett, illetve 6 gólpasszal is hozzájárult csapata teljesítményéhez.

Karrierje során számos országban megfordult: korábban játszott Cipruson (Aris Limassol, Doxa Katokopias), Grúziában (Torpedo Kutaisi), Izraelben (Beitar Jerusalem, Hapoel Ramat Gan) és Finnországban (VPS) is.

Vlijter a suriname-i válogatott oszlopos tagja, sőt, a klubhonlap szerint legeredményesebb gólszerzője is: 31 mérkőzésen 15 gólt jegyez, és 2019-ben a CONCACAF Nemzetek Ligája B-divíziójában gólkirályi címet is szerzett.

Értékét a Transfermarkt 1.2 millió euróra becsüli, amivel rögtön az NB I 21. legértékesebb játékosa lesz, a lila-fehér keretben pedig a második.

„Agilis, gyors csatárt kerestünk, aki szereti támadni a védők mögötti területeket. A legnagyobb erőssége a tizenhatoson belüli mozgása, folyamatos veszélyt jelent a kapu előtt, és többféle szituációból is képes gólt szerezni. Minőségi, komoly erősítés” – fogalmazott Benczédi Balázs, az Újpest FC ügyvezetője.

„Örülök, hogy Gleofilo is bekerült a csapatba, mert hihetetlen gyorsasággal és potenciállal rendelkezik. Jobbak lesznek a lehetőségeink a támadóoldalon, és most már nagyobb sebességgel tudunk játszani, ha kell” – mondta el szintén a klubhonlapnak Damir Krznar vezetőedző.

Vlijter az Újpest 5. nyári igazolása Arijan Ademi (horvát-északmacedón, Dinamo Zagreb), Juhász Bence (Mezőkövesd Zsóry), Aljosa Matko (szlovén, NK Celje) és Iuri Medeiros (portugál, Hapoel Beer-Seva) után – szükségük is van az erősítésre, hiszen nemrég a klub elnöke, Ratatics Péter kijelentette: a dobogó lesz a céljuk a következő évadban.