09. 27.
szombat
Paks Puskás Akadémia Németh András NB I

A magyar válogatott csatár csodagólja sem segített: fordulatos meccsen verte a Paks a Puskás Akadémiát (VIDEÓ)

2025. szeptember 27. 22:25

Volt itt minden: meg nem adott gólok, büntető, három percen belüli paksi fordítás, és még Böde Dánielt is köszöntötték. A Puskás Akadémia sorozatban második bajnokiján maradt pont nélkül.

2025. szeptember 27. 22:25
null

A listavezető Paksi FC hazai pályán két hajrában szerzett góllal hátrányból fordítva 3–2-re legyőzte a Puskás Akadémiát a labdarúgó Fizz Liga nyolcadik fordulójának szombati játéknapján. A tolnaiak ezzel megőrizték veretlenségüket, a felcsúti együttes pedig sorozatban negyedik élvonalbeli meccsén sem tudott győzni.

A mérkőzés előtt az 511. NB I-es bajnokijára készülő paksi támadót, Böde Dánielt köszöntötték, sőt, a Tatabányai Bányász korábbi játékosa, a most 83 éves Szabó György személyesen is gratulált a rutinos futballistának. Böde az előző fordulóban lépett pályára 510. alkalommal az élvonalban, ezzel utolérte az örökranglista negyedik helyén álló Szabót.

Nagy lendülettel kezdte az összecsapást a vendégegyüttes, amelynek még tíz percre sem volt szüksége a vezető gól megszerzéséhez (0–1). A folytatásban a paksiaknak is voltak ugyan lehetőségeik, a felcsútiak gólját szerző Lukács Dániel viszont akár egyedül is eldönthette volna a találkozót, azonban előbb ziccerben rosszul vette át a labdát, majd távolabbi lövésénél Kovácsik védett. 

A jó iramú félidő hajrájában az addig is remekül futballozó Gyurkits Gergő szép találatával egyenlített a Paks (1–1), amely lendületbe jött, s közvetlenül a szünet előtt Szappanosnak kellett nagyot védenie egy távoli lövés után.

Fordulást követően megint a Puskás Akadémia kezdett eredményesebben, 

Németh András négy perc után szépségdíjas góllal juttatta újfent előnyhöz a vendégeket (1–2). 

A következő percekben aztán saját térfelére szorult a felcsúti csapat, a paksiak ugyanis komoly nyomást helyeztek a riválisra. 

 

Tóth Barna rövidesen betalált, de ezt VAR-vizsgálatot követően kezezés miatt érvénytelenítette a játékvezető. A folytatásban egyre keményebbé vált a csata, ennek nyomán szabálytalanságok miatt állandósultak a játékmegszakítások, amelyek egy idő után megtörték a hazaiak lendületét. 

Ennek ellenére Tóth lesről szerzett gólja után tizenegyesből a kiválóan játszó Gyurkits révén sikerült egyenlítenie, két perccel később pedig Windecker találatával fordítania is a Paksnak, amely így végül otthon tartotta a három pontot.

LABDARÚGÓ NB I
8. FORDULÓ
Paksi FC–Puskás Akadémia 3–2 (1–1)
Gólszerző: Gyurkits (39., 87. – a másodikat 11-esből), Windecker (89.), ill. Lukács (8.), Németh A. (49.)

(MTI/Mandiner) 

Nyitókép: puskasakademia.hu

