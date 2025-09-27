A magyar válogatott csatár csodagólja sem segített: fordulatos meccsen verte a Paks a Puskás Akadémiát (VIDEÓ)

A listavezető Paksi FC hazai pályán két hajrában szerzett góllal hátrányból fordítva 3–2-re legyőzte a Puskás Akadémiát a labdarúgó Fizz Liga nyolcadik fordulójának szombati játéknapján. A tolnaiak ezzel megőrizték veretlenségüket, a felcsúti együttes pedig sorozatban negyedik élvonalbeli meccsén sem tudott győzni.

A mérkőzés előtt az 511. NB I-es bajnokijára készülő paksi támadót, Böde Dánielt köszöntötték, sőt, a Tatabányai Bányász korábbi játékosa, a most 83 éves Szabó György személyesen is gratulált a rutinos futballistának. Böde az előző fordulóban lépett pályára 510. alkalommal az élvonalban, ezzel utolérte az örökranglista negyedik helyén álló Szabót.

Nagy lendülettel kezdte az összecsapást a vendégegyüttes, amelynek még tíz percre sem volt szüksége a vezető gól megszerzéséhez (0–1). A folytatásban a paksiaknak is voltak ugyan lehetőségeik, a felcsútiak gólját szerző Lukács Dániel viszont akár egyedül is eldönthette volna a találkozót, azonban előbb ziccerben rosszul vette át a labdát, majd távolabbi lövésénél Kovácsik védett.