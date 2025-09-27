Elképesztő jelenetek a magyar bajnokságban: ilyen piros lapot mi sem láttunk még (VIDEÓ)

A ZTE megszerezte első győzelmét a labdarúgó Fizz Ligában: a zalaiak a nyolcadik fordulóban, hazai pályán öt góllal verték a Kazincbarcikát. A Zalaegerszeg ezzel a győzelemmel előrelépett a tabella utolsó helyéről, megelőzve a vendégeket, és biztosították, hogy a forduló végén ne legyenek kieső pozícióban.

A mérkőzésen azonban egy rendkívüli esemény is történt: a brazil Diego Borges sárga lappal a birtokában egy pályára bedobott labdát rúgott a játékban lévő labda irányába, amiért megkapta a második sárga lapját, így kiállították.

A kommentelők sem hagyták szó nélkül az esetet.

„Újabban versenyt rendeznek a játékosok, hogy ki tudja a leghülyébb kiállítást bemutatni? Ilyen is csak az NB I-ben történhet meg, imádom!” – írta egy szurkoló. Más ironikusra vette a figurát: „Látta, hogy elgurult a másik, és gondolta, hogy odagurít egy másikat, hogy tovább tudjon focizni.