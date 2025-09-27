Elképesztő jelenetek a magyar bajnokságban: ilyen piros lapot mi sem láttunk még (VIDEÓ)

Füttyszó és tüntetés Újpesten: az edző a fél csapatot lecserélte, a szurkolók megint elbeszélgettek a játékosokkal
A ZTE megszerezte első győzelmét a labdarúgó Fizz Ligában: a zalaiak a nyolcadik fordulóban, hazai pályán öt góllal verték a Kazincbarcikát. A Zalaegerszeg ezzel a győzelemmel előrelépett a tabella utolsó helyéről, megelőzve a vendégeket, és biztosították, hogy a forduló végén ne legyenek kieső pozícióban.
A mérkőzésen azonban egy rendkívüli esemény is történt: a brazil Diego Borges sárga lappal a birtokában egy pályára bedobott labdát rúgott a játékban lévő labda irányába, amiért megkapta a második sárga lapját, így kiállították.
A kommentelők sem hagyták szó nélkül az esetet.
„Újabban versenyt rendeznek a játékosok, hogy ki tudja a leghülyébb kiállítást bemutatni? Ilyen is csak az NB I-ben történhet meg, imádom!” – írta egy szurkoló. Más ironikusra vette a figurát: „Látta, hogy elgurult a másik, és gondolta, hogy odagurít egy másikat, hogy tovább tudjon focizni.
Csak a jó szándék vezérelte, erre még elküldik büntibe…”
Egy szakmaiabb hozzászóló így fogalmazott: „Teljesen helyén van az ítélet. Ha a védekező játékos békén hagyja a labdát, és a támadás azon a területen megy tovább, a bíró simán engedhette volna. Az »intelligens« védő viszont úgy döntött, hogy pontosan oda rúgja, ahol a játék zajlik, ez egyértelműen a játék szándékos akadályozása, ezért járt érte a sárga lap.”
