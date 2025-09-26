Ft
Ft
16°C
13°C
Ft
Ft
16°C
13°C
09. 26.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 26.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
Labdarúgó NB I Újpest FC Nyíregyháza Spartacus Szusza Ferenc Stadion Újpest

Füttyszó és tüntetés Újpesten: az edző a fél csapatot lecserélte, a szurkolók megint elbeszélgettek a játékosokkal

2025. szeptember 26. 22:40

Az Újpest 2–2-es döntetlent játszott hazai pályán a Nyíregyházával a labdarúgó NB I nyolcadik fordulójának pénteki nyitó mérkőzésén.

2025. szeptember 26. 22:40
null

Az ezt megelőző öt bajnoki meccséből négyet elveszítő, a Magyar Kupától a másodosztályú Kecskeméttel szemben búcsúzó Újpest horvát vezetőedzője, Damir Krznar öt helyen változtatott a kezdőcsapatán a Kazincbarcika elleni múlt heti mérkőzéshez képest (0–2), többek között 

  • Fiola Attila,
  • Gergényi Bence 
  • és Tamás Krisztián 

is bekerült az együttesbe. 

A változtatásokról Krznar a találkozó előtt így nyilatkozott az M4 Sportnak: 

A változások oka részben sérülésekben, de taktikai döntésekben vagy teljesítményben is keresendők, közben természetesen igazodunk az ellenfél felállásához is, de a célunk mindenképpen egy ütőképes kezdő tizenegyet a pályára küldeni. Elsőként szembe kellett nézni a problémáinkkal, ezeket azonban magunk mögött kell hagyni, és csak előre szabad tekinteni, ezt is tesszük.

Ezt is ajánljuk a témában

Bátran kezdett a Nyíregyháza, amelynek kezdőcsapatában három játékos, Nemanja Antonov, Katona Mátyás és Bojan Szankovics korábban az Újpestben is futballozott, a vezetést azonban Dorian Babunszki szerezte meg a 12. perc végén, amikor hét méterről fejelte a labdát a bal alsó sarokba (0–1). Az északmacedón csatár a kezdés előtt egy órával még a tartalékok között szerepelt, de Kovács Milán belázasodott, így a légiós is bekerült a kezdőbe.

Nem sokáig örülhettek azonban a vendégek, mert Aljosa Matko öt perccel később egyenlített (1–1), újabb hét perc elteltével pedig a vezetést is megszerezte a hazaiaknak (2–1). 

A szlovén támadó az Újpest legeredményesebb játékosa az idényben, mivel már öt gólos, és felzárkózott a góllövőlista második helyére.

 

A hátrányba kerülő Nyíregyháza azonban nem adta fel, és még a szünet előtt egyenlített: Katona Bálint lövése után a labda a bal kapufáról pattant vissza, éppen a korábban gólpasszt adó Májer Milán elé, aki egy cselt követően ballal lőtt, a labda a jobb kapufáról vágódott a hálóba (2–2).

 

A fordulás után visszaesett a két csapat hatékony támadójátéka, Horváth Krisztofer és Tiago Goncalves beállásával az Újpest rendre a bal szélen vezette az akcióit. Valójában azonban ebben a játékrészben csak két gólszerzési lehetősége adódott a hazaiaknak, de Kovács Dániel, a Nyíregyháza kapusa hatalmas bravúrral mentett, illetve a hajrában Horváth Krisztofer ziccert rontott. A Spartacus próbálkozott ugyan, de helyzetig már nem jutott, ugyanakkor az eredmény sem változott, így Szabó István vezetőedző együttese a múlt heti, Paks elleni döntetlen után újabb értékes pontot szerzett.

Összességében a Nyíregyházánál örülhetnek jobban a döntetlennek (Fotó: MTI / Illyés Tibor)

A lefújás után az újpesti szurkolók többsége kifütyülte a csapatot, és a lelátóról ismét zúgott a „k.rva gyenge, k.rva gyenge” rigmus.

A játékosok ezt követően Matija Ljujics vezetésével odabattyogtak a drukkerek elé, akik megint perceken át beszélgettek velük – ki higgadtabb, ki feszültebb volt –, majd a futballisták elvonultak az öltözőbe.

Nehéz szavakba önteni, ami történt, mert nem az az eredmény született, amit szerettünk volna, úgyhogy nem tesz boldoggá, hogy kétszer betaláltam. Ma sem sikerült győznünk, és ugyanazokkal a problémákkal küzdünk, mint eddig. Nem tudom, miért nem tudjuk a mérkőzéseket lezárni

– értékelt Aljosa Matko, az Újpest duplázó csatára az M4 Sport kamerája előtt.

A lilák sorozatban három hazai vereség után most legalább pontot szereztek a Szusza Ferenc Stadionban, de ezzel az eredménnyel nyilvánvalóan senki sem elégedett a klub háza táján.

LABDARÚGÓ NB I
8. FORDULÓ
Újpest FC–Nyíregyháza Spartacus FC 2–2 (Matko 17., 24., ill. Do. Babunszki 12., Májer 42.)

(MTI/Mandiner)

Nyitókép: MTI / Illyés Tibor

A mérkőzés összefoglalója

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!