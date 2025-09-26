Füttyszó és tüntetés Újpesten: az edző a fél csapatot lecserélte, a szurkolók megint elbeszélgettek a játékosokkal

Forr a levegő Újpesten, meglátogatták a csapatot a szurkolók
„Nincs mit szépíteni: sz.r, amit ez idáig kaptunk. Változás kell!”
Az Újpest 2–2-es döntetlent játszott hazai pályán a Nyíregyházával a labdarúgó NB I nyolcadik fordulójának pénteki nyitó mérkőzésén.
Az ezt megelőző öt bajnoki meccséből négyet elveszítő, a Magyar Kupától a másodosztályú Kecskeméttel szemben búcsúzó Újpest horvát vezetőedzője, Damir Krznar öt helyen változtatott a kezdőcsapatán a Kazincbarcika elleni múlt heti mérkőzéshez képest (0–2), többek között
is bekerült az együttesbe.
A változtatásokról Krznar a találkozó előtt így nyilatkozott az M4 Sportnak:
A változások oka részben sérülésekben, de taktikai döntésekben vagy teljesítményben is keresendők, közben természetesen igazodunk az ellenfél felállásához is, de a célunk mindenképpen egy ütőképes kezdő tizenegyet a pályára küldeni. Elsőként szembe kellett nézni a problémáinkkal, ezeket azonban magunk mögött kell hagyni, és csak előre szabad tekinteni, ezt is tesszük.
Ezt is ajánljuk a témában
„Nincs mit szépíteni: sz.r, amit ez idáig kaptunk. Változás kell!”
Bátran kezdett a Nyíregyháza, amelynek kezdőcsapatában három játékos, Nemanja Antonov, Katona Mátyás és Bojan Szankovics korábban az Újpestben is futballozott, a vezetést azonban Dorian Babunszki szerezte meg a 12. perc végén, amikor hét méterről fejelte a labdát a bal alsó sarokba (0–1). Az északmacedón csatár a kezdés előtt egy órával még a tartalékok között szerepelt, de Kovács Milán belázasodott, így a légiós is bekerült a kezdőbe.
Nem sokáig örülhettek azonban a vendégek, mert Aljosa Matko öt perccel később egyenlített (1–1), újabb hét perc elteltével pedig a vezetést is megszerezte a hazaiaknak (2–1).
A szlovén támadó az Újpest legeredményesebb játékosa az idényben, mivel már öt gólos, és felzárkózott a góllövőlista második helyére.
A hátrányba kerülő Nyíregyháza azonban nem adta fel, és még a szünet előtt egyenlített: Katona Bálint lövése után a labda a bal kapufáról pattant vissza, éppen a korábban gólpasszt adó Májer Milán elé, aki egy cselt követően ballal lőtt, a labda a jobb kapufáról vágódott a hálóba (2–2).
A fordulás után visszaesett a két csapat hatékony támadójátéka, Horváth Krisztofer és Tiago Goncalves beállásával az Újpest rendre a bal szélen vezette az akcióit. Valójában azonban ebben a játékrészben csak két gólszerzési lehetősége adódott a hazaiaknak, de Kovács Dániel, a Nyíregyháza kapusa hatalmas bravúrral mentett, illetve a hajrában Horváth Krisztofer ziccert rontott. A Spartacus próbálkozott ugyan, de helyzetig már nem jutott, ugyanakkor az eredmény sem változott, így Szabó István vezetőedző együttese a múlt heti, Paks elleni döntetlen után újabb értékes pontot szerzett.
A lefújás után az újpesti szurkolók többsége kifütyülte a csapatot, és a lelátóról ismét zúgott a „k.rva gyenge, k.rva gyenge” rigmus.
A játékosok ezt követően Matija Ljujics vezetésével odabattyogtak a drukkerek elé, akik megint perceken át beszélgettek velük – ki higgadtabb, ki feszültebb volt –, majd a futballisták elvonultak az öltözőbe.
Nehéz szavakba önteni, ami történt, mert nem az az eredmény született, amit szerettünk volna, úgyhogy nem tesz boldoggá, hogy kétszer betaláltam. Ma sem sikerült győznünk, és ugyanazokkal a problémákkal küzdünk, mint eddig. Nem tudom, miért nem tudjuk a mérkőzéseket lezárni
– értékelt Aljosa Matko, az Újpest duplázó csatára az M4 Sport kamerája előtt.
A lilák sorozatban három hazai vereség után most legalább pontot szereztek a Szusza Ferenc Stadionban, de ezzel az eredménnyel nyilvánvalóan senki sem elégedett a klub háza táján.
LABDARÚGÓ NB I
8. FORDULÓ
Újpest FC–Nyíregyháza Spartacus FC 2–2 (Matko 17., 24., ill. Do. Babunszki 12., Májer 42.)
(MTI/Mandiner)
Nyitókép: MTI / Illyés Tibor
A mérkőzés összefoglalója