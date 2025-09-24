Ft
Labdarúgó NB I Újpest FC Ratatics Péter

Forr a levegő Újpesten, meglátogatták a csapatot a szurkolók

2025. szeptember 24. 12:52

Az Újpest szurkolói a hétfői edzésen meglátogatták a csapatot, amelyen Ratatics Péter elnök és Damir Krznar vezetőedző sem bújt el a kritikák elől.

2025. szeptember 24. 12:52
null

„Most már csak a tettek számítanak, nem a szavak” – ezzel a szöveggel osztott meg egy grafikát az Újpest FC kedden a hivatalos Facebook-oldalán.

 

A lilák egy győzelemmel és egy döntetlennel kezdték a labdarúgó NB I mostani idényét, az azóta lejátszott öt bajnoki mérkőzésükből azonban négyet elveszítettek, így visszacsúsztak a tabella nyolcadik helyére, és csak három pont választja el őket a kieső helyen álló újonctól, a Kazincbarcikától, amelytől a múlt hétvégén idegenben 2–0-s vereséget szenvedtek.

E meccs után a szurkolók már a helyszínen számonkérték a játékosokat, csaknem fél órán át beszélgettek velük a lefújást követően, majd – mint az az Újpest Ultras 1992 beszámolójából kiderül – a hétfői edzésre is ellátogattak, amelyen Ratatics Péter elnök és Damir Krznar vezetőedző jelenlétében nyugodt hangnemben közölték az elvárásaikat a csapattal.

 

„Egy újabb arcon csapás volt a hétvégi mérkőzésen látottak sora. Teljes kilátástalanság, ötlettelenség jellemezte a csapatot, amivel aztán történelmi győzelemhez sikerült segíteni a Kazincbarcikát… Szánalmas! Az ilyen blamás meccs után történtek már-már ismerősek, és a forgatókönyv is hasonló, de most azért kiemeljük – és tiszteletet érdemlő –, hogy az elnök úr lejött hozzánk, szurkolókhoz, és az edzővel testközelből hallgattak minket végig, valamint a problémáinkat az elmúlt időszakról és a klub eddigi szerepléséről. 

Nincs mit szépíteni: sz.r, amit ez idáig kaptunk. Ezt tudják ők is. VÁLTOZÁS KELL! (…) Változás kell a csapat részéről fejben, mentalitásban, küzdeni akarásban. Aki ebben a klubban akar játszani, meg kell döglenie a pályán az Újpestért, mindegy, ki az ellenfél, és sikeressé kell tennie a klubot”

– olvasható a szurkolói csoport közleményében, amely hangsúlyozza, hogy a tábor a pénteki, Nyíregyháza elleni hazai mérkőzésen is teljes erőből buzdítja majd a csapatot.

 

Az Újpest a Szpari elleni meccs után az előző idényben ezüstérmes Puskás Akadémiához látogat, majd a válogatott szünetet követően ősi riválisát, a Ferencvárost fogadja a Szusza Ferenc Stadionban.

Nyitókép: MTI / Hegedüs Róbert

A Kazincbarcika–Újpest mérkőzés összefoglalója

