Forr a levegő Újpesten, meglátogatták a csapatot a szurkolók

„Most már csak a tettek számítanak, nem a szavak” – ezzel a szöveggel osztott meg egy grafikát az Újpest FC kedden a hivatalos Facebook-oldalán.

A lilák egy győzelemmel és egy döntetlennel kezdték a labdarúgó NB I mostani idényét, az azóta lejátszott öt bajnoki mérkőzésükből azonban négyet elveszítettek, így visszacsúsztak a tabella nyolcadik helyére, és csak három pont választja el őket a kieső helyen álló újonctól, a Kazincbarcikától, amelytől a múlt hétvégén idegenben 2–0-s vereséget szenvedtek.