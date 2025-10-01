Ft
Ft
15°C
6°C
Ft
Ft
15°C
6°C
10. 01.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 01.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
Marco Rossi magyar válogatott Magyarország Örményország Varga Barnabás vb-selejtező Portugália Sallai Roland Németh András világbajnoki selejtező

„Magukba kell nézniük” – Varga Barnabáshoz és a renitens játékosokhoz szólt Marco Rossi

2025. október 01. 12:46

A magyar válogatott szövetségi kapitánya kedden keretet hirdetett. Marco Rossi Sallai Rolandról és Varga Barnabásról is szót ejtett.

2025. október 01. 12:46
null

Ahogyan arról beszámoltunk, Marco Rossi szövetségi kapitány keretet hirdetett az Örményország és Portugália elleni labdarúgó-világbajnoki selejtezőkre. A 61 éves tréner a kerethirdetés után az M4 Sportnak nyilatkozott, és az eltiltott játékosokról is beszélt.

Rossi Vargával (19) sem számolhat az örmények ellen
Rossi Vargával (19) sem számolhat az örmények ellen (Fotó: Kisbenedek Attila/AFP)

Ezt is ajánljuk a témában

Mint a Mandiner is megírta, az Írországban kiállított Sallai Roland végül kétmeccses eltiltást kapott, míg Varga Barnabás a portugálok ellen „kisárgázta” magát, így egyikük sem játszhat a következő, örmények elleni hazai találkozón. Rossi felhívta a figyelmet arra, hogy a sárga lapoknak nemcsak a vb-selejtezők során van jelentőségük, hiszen például Kerkez Milost egy Premier League-mérkőzésen volt kénytelen lecserélni az edzője, miután már figyelmeztette a bíró, míg az Európa-ligában a Ferencváros játékosa, Cebrail Makreckis került úgy a kiállítás sorsára, hogy sárga lappal a birtokában szabálytalankodott felelőtlenül. Visszatérve a válogatott játékosaira, így fogalmazott:

Magukba kell nézniük és át kell érezniük – véleményem szerint ez meg is teszik –, hogy egy közösséghez tartoznak”

– mondta Rossi és hozzátette, hogy ha félreteszik az egójukat, és a közös célokra koncentrálnak, akkor minden rendben lesz.

Ezt is ajánljuk a témában

Rossi a fiatal támadóról

A szövetségi kapitány megemlítette a meghívót nem kapó, de az utóbbi időben egyre jobban teljesítő Németh Andrást, akit különleges srácnak tart.

„Az elmúlt két hétben – pont a középcsatár-poszton, ami most különösen fontos számunkra –, azt láttam, hogy sokkal jobban játszik, mint korábban. Két gólt is lőtt, egyet ugyan visszavontak, de kiválóan futballozott. Nyilván még korai erről beszélni, de ha így folytatja és még jobban fog játszani, akkor úgy gondolom, megvan benne az, ami ahhoz kell, hogy meghívót kapjon a jövőben” – jelentette ki a 22 éves négyszeres magyar válogatott támadó kapcsán.

A világbajnoki selejtezős csoportot a hatpontos Portugália vezeti, míg az örmények állnak a pótselejtezős második helyen. A mieink október 11-én Örményországot fogadják, 14-én pedig a portugálok vendégei lesznek.

  • Portugália: 6 pont
  • Örményország: 3 pont
  • Magyarország: 1 pont (több lőtt gólunk miatt előzzük meg az íreket)
  • Írország: 1 pont 

Fotó: Purger Tamás/MTI/MTVA

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
states-2
2025. október 01. 12:50
Ez a vébé is elment az ilyen elmeroggyantak miatt is, mint ez a Varga.
Válasz erre
0
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!