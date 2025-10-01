„Magukba kell nézniük” – Varga Barnabáshoz és a renitens játékosokhoz szólt Marco Rossi

Rossi a fiatal támadóról

A szövetségi kapitány megemlítette a meghívót nem kapó, de az utóbbi időben egyre jobban teljesítő Németh Andrást, akit különleges srácnak tart.

„Az elmúlt két hétben – pont a középcsatár-poszton, ami most különösen fontos számunkra –, azt láttam, hogy sokkal jobban játszik, mint korábban. Két gólt is lőtt, egyet ugyan visszavontak, de kiválóan futballozott. Nyilván még korai erről beszélni, de ha így folytatja és még jobban fog játszani, akkor úgy gondolom, megvan benne az, ami ahhoz kell, hogy meghívót kapjon a jövőben” – jelentette ki a 22 éves négyszeres magyar válogatott támadó kapcsán.