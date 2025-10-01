„Magukba kell nézniük” – Varga Barnabáshoz és a renitens játékosokhoz szólt Marco Rossi

Ezúttal nincs meglepetés: újoncok nélküli keretet hirdetett Marco Rossi
A magyar válogatott szövetségi kapitánya kijelölte az októberi vb-selejtezőkre készülő keretet.
A magyar válogatott szövetségi kapitánya kedden keretet hirdetett. Marco Rossi Sallai Rolandról és Varga Barnabásról is szót ejtett.
Ahogyan arról beszámoltunk, Marco Rossi szövetségi kapitány keretet hirdetett az Örményország és Portugália elleni labdarúgó-világbajnoki selejtezőkre. A 61 éves tréner a kerethirdetés után az M4 Sportnak nyilatkozott, és az eltiltott játékosokról is beszélt.
Mint a Mandiner is megírta, az Írországban kiállított Sallai Roland végül kétmeccses eltiltást kapott, míg Varga Barnabás a portugálok ellen „kisárgázta” magát, így egyikük sem játszhat a következő, örmények elleni hazai találkozón. Rossi felhívta a figyelmet arra, hogy a sárga lapoknak nemcsak a vb-selejtezők során van jelentőségük, hiszen például Kerkez Milost egy Premier League-mérkőzésen volt kénytelen lecserélni az edzője, miután már figyelmeztette a bíró, míg az Európa-ligában a Ferencváros játékosa, Cebrail Makreckis került úgy a kiállítás sorsára, hogy sárga lappal a birtokában szabálytalankodott felelőtlenül. Visszatérve a válogatott játékosaira, így fogalmazott:
Magukba kell nézniük és át kell érezniük – véleményem szerint ez meg is teszik –, hogy egy közösséghez tartoznak”
– mondta Rossi és hozzátette, hogy ha félreteszik az egójukat, és a közös célokra koncentrálnak, akkor minden rendben lesz.
A szövetségi kapitány megemlítette a meghívót nem kapó, de az utóbbi időben egyre jobban teljesítő Németh Andrást, akit különleges srácnak tart.
„Az elmúlt két hétben – pont a középcsatár-poszton, ami most különösen fontos számunkra –, azt láttam, hogy sokkal jobban játszik, mint korábban. Két gólt is lőtt, egyet ugyan visszavontak, de kiválóan futballozott. Nyilván még korai erről beszélni, de ha így folytatja és még jobban fog játszani, akkor úgy gondolom, megvan benne az, ami ahhoz kell, hogy meghívót kapjon a jövőben” – jelentette ki a 22 éves négyszeres magyar válogatott támadó kapcsán.
A világbajnoki selejtezős csoportot a hatpontos Portugália vezeti, míg az örmények állnak a pótselejtezős második helyen. A mieink október 11-én Örményországot fogadják, 14-én pedig a portugálok vendégei lesznek.
Fotó: Purger Tamás/MTI/MTVA