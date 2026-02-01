Ft
Paks Labdarúgó NB I Bognár György Fradi Paksi FC Ferencváros FTC

Egy magyar lett a hős Pakson – a Fradi elrontotta Bognár György jubileumát (VIDEÓ)

2026. február 01. 17:16

Gruber Zsombor gólja döntött Pakson. A Fradi két pontra csökkentette hátrányát a tabellán a listavezető ETO-hoz képest.

2026. február 01. 17:16
null

A címvédő Ferencváros egygólos mérkőzésen nyert a kupagyőztes Paks otthonában a labdarúgó NB I 20. fordulójának vasárnapi rangadóján. Robbie Keane együttese – amely az Európa-ligában a nyolcaddöntőbe jutásért a bolgár Ludogoreccel játszik majd – Gruber Zsombor góljával diadalmaskodott, sikerének köszönhetően pedig riválisát megelőzve a tabella második helyére jött fel, két pontra megközelítve a listavezető Győrt.

A gól nélküli első félidőben az igazán veszélyes lehetőségekre egészen a ráadásig kellett várniuk a szurkolóknak, ekkor kis híján mindkét csapat betalált: előbb az FTC egyik új téli szerzeménye, Mariano Gómez próbálkozása kerülte el centikkel a kaput, majd a hazaiaktól Osváth Attila lövését védte furcsa mozdulattal Gróf Dávid, ami után a labda a kapufán csattant. Ezt a két helyzetet leszámítva kiegyenlített összecsapást láthatott a közönség, a kapusoknak igazán nem kellett nagyot védeniük.

Nem úgy a második félidő elején, amikor is Gruber használta ki a gyorsaságát és a leshatárról kilépve egyedül törhetett kapura, Kovácsik azonban lábbal hárított bravúrosan. Nem sokkal később a csereként pályára lépő Ádám Martin fejjel vehette volna be a kaput, de Gróf is a helyén volt. A 71. percben mégis előnybe került a bajnokcsapat, Gruber lapos, jobblábas tekerése Kovácsik szemszögéből a lehető legrosszabb helyen pattant fel, így nem tudott hárítani (0–1).

 

A Ferencváros magabiztosan őrizte előnyét, a Paks játékából ezúttal hiányzott az átütőerő, ám az utolsó pillanatban még így is egyenlíthetett volna, Gyurkits Gergő lövése viszont elakadt Grófban.

A paksiak egymást követő négy győzelem után kaptak ki újra az élvonalban, vezetőedzőjük, Bognár György a 200. mérkőzésén dirigálta az együttest.

LABDARÚGÓ NB I
20. FORDULÓ
Paksi FC–Ferencváros 0–1 (Gruber 71.)
Diósgyőri VTK–Kisvárda 1–1 (Bényei 39., ill. Jordanov 69. – 11-esből)
19.45: ZTE FC–Nyíregyháza Spartacus (Tv: M4 Sport+)

A TABELLA ÉLCSOPORTJA

  1. eto fc 39 pont
  2. ferencváros 37
  3. paks 36
  4. dvsc 35

Nyitókép: fradi.hu

 

