Egy magyar lett a hős Pakson – a Fradi elrontotta Bognár György jubileumát (VIDEÓ)

A címvédő Ferencváros egygólos mérkőzésen nyert a kupagyőztes Paks otthonában a labdarúgó NB I 20. fordulójának vasárnapi rangadóján. Robbie Keane együttese – amely az Európa-ligában a nyolcaddöntőbe jutásért a bolgár Ludogoreccel játszik majd – Gruber Zsombor góljával diadalmaskodott, sikerének köszönhetően pedig riválisát megelőzve a tabella második helyére jött fel, két pontra megközelítve a listavezető Győrt.

A gól nélküli első félidőben az igazán veszélyes lehetőségekre egészen a ráadásig kellett várniuk a szurkolóknak, ekkor kis híján mindkét csapat betalált: előbb az FTC egyik új téli szerzeménye, Mariano Gómez próbálkozása kerülte el centikkel a kaput, majd a hazaiaktól Osváth Attila lövését védte furcsa mozdulattal Gróf Dávid, ami után a labda a kapufán csattant. Ezt a két helyzetet leszámítva kiegyenlített összecsapást láthatott a közönség, a kapusoknak igazán nem kellett nagyot védeniük.