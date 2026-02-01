„Ha nem rúgtam volna be, a többiek levágják a fejemet” – a Fradi hőse nagyon szeretett volna bizonyítani Robbie Keane-nek

A 71. percben már nem hibázott, amivel 2026-ban először szerzett 3 pontot a Fradi.

„A gól után csak arra gondoltam, hogy nyerjünk mindenképp. Kellett azért a lelkemnek. Bizonyítanom kellett most, hogy az elmúlt időszakban keveset játszottam. Mindenkiben van bizonyítási vágy ilyenkor, úgyhogy minden lehetőséget ki kell használni, és élni kell vele. Úgy voltam vele, hogy mindenképpen jól kell játszanom.”

A Mandiner arról kérdezte: mennyire volt nehéz kezelnie ezt a helyzetet, hiszen több mint 2 hónapja nem kapott kezdőként szerepet, és csereként is keveset játszott.

„Ahogy idősödök, egyre jobban kezelem szerintem ezeket a szituációkat. Hiszek abban, ha dolgozok rengeteget, akkor az élet majd visszaadja. Ezért úgy voltam vele, csinálnom kell, aztán jön a lehetőség, azzal meg élni kell. Azt nem tudtam, mikor fog eljönni, örülök, hogy már Pakson, pedig nem annyira szeretek ellenük játszani. Kellemetlen ellenfél, meg én nem vagyok az a fejelgetős játékos. De megtettünk mindent, és szerencsére nyerni is sikerült.”