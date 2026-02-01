„Ha nem rúgtam volna be, a többiek levágják a fejemet” – a Fradi hőse nagyon szeretett volna bizonyítani Robbie Keane-nek

Egy magyar lett a hős Pakson – a Fradi elrontotta Bognár György jubileumát (VIDEÓ)
Két pontra csökkent a Ferencváros hátránya a listavezető ETO-hoz képest.
Gruber Zsombor góljával először nyert 2026-ban a Ferencváros. A Paks–FTC hősével beszélgettünk a találkozó után.
Paks–FTC: Gruber Zsombor volt a hős. A Ferencváros 21 éves támadójának november óta először adott kezdőként lehetőséget Robbie Keane vezetőedző, és ahhoz a Puskás Akadémia elleni találkozóhoz hasonlóan ismét betalált, ráadásul győztes gólt szerzett. Előtte azonban az első, majd a második félidőben is kihagyott egy-egy ziccert, mígnem egy remek lövéssel Kovácsik Ádám kapujába juttatta a labdát.
Ezt is ajánljuk a témában
Két pontra csökkent a Ferencváros hátránya a listavezető ETO-hoz képest.
Úgy gondoltam a szünetben, hogy muszáj lesz gólt rúgnom, mert levágják a fejemet”
– nyilatkozta Gruber az újságíróknak a találkozó után. – „Aztán szerencsére jól jött ki. Tudom, mi lett volna a jelentősége a kihagyott ziccereknek, ha kikapunk egy nullra, akkor enyém lett volna ez a vereség. Persze a többiek nem mondták ezt nekem, csak annyit, ha lesz még helyzetem, azt rúgjam be. Aztán kihagytam a másodikat, de nem aggódtam miatta, nem szabad, mert tudom, hogy akkor biztosan kihagynám a következőt is.”
A 71. percben már nem hibázott, amivel 2026-ban először szerzett 3 pontot a Fradi.
„A gól után csak arra gondoltam, hogy nyerjünk mindenképp. Kellett azért a lelkemnek. Bizonyítanom kellett most, hogy az elmúlt időszakban keveset játszottam. Mindenkiben van bizonyítási vágy ilyenkor, úgyhogy minden lehetőséget ki kell használni, és élni kell vele. Úgy voltam vele, hogy mindenképpen jól kell játszanom.”
A Mandiner arról kérdezte: mennyire volt nehéz kezelnie ezt a helyzetet, hiszen több mint 2 hónapja nem kapott kezdőként szerepet, és csereként is keveset játszott.
„Ahogy idősödök, egyre jobban kezelem szerintem ezeket a szituációkat. Hiszek abban, ha dolgozok rengeteget, akkor az élet majd visszaadja. Ezért úgy voltam vele, csinálnom kell, aztán jön a lehetőség, azzal meg élni kell. Azt nem tudtam, mikor fog eljönni, örülök, hogy már Pakson, pedig nem annyira szeretek ellenük játszani. Kellemetlen ellenfél, meg én nem vagyok az a fejelgetős játékos. De megtettünk mindent, és szerencsére nyerni is sikerült.”
A sajtótájékoztatón Robbie Keane beszélt is arról, miért nem kap Gruber folyamatosan lehetőséget.
„Nagyon jól kezdte a szezont, utána volt egy kis visszaesés, ami teljesen normális a fiatalok esetében. Kiváló befejező mindkét lábbal, ezt ma is láthattuk. Ezen kívül az is fontos, hogyan mozog labda nélkül, ezt is tanulni kell, ez egy folyamat.”
A Mandiner tolmácsolta is Keane szavait, és meg is kérdezte a tehetséget, hogy neki mondott-e bármit az ír szakember.
„Megdicsért, mondta, hogy szép és fontos gólt szereztem a csapatnak.
Huszonegy éves vagyok, tisztában vagyok vele, hogy tanulnom kell még, nem vagyok kész játékos. Mindent meg is fogok tenni azért, hogy tudjak játszani ebben a csapatban folyamatosan, nemcsak az NB I-ben, hanem az Európa-ligában is.
Szeretnék ott is minél többet a pályán tölteni.”
Ha már Európa-liga: csapatszinten sem lehettek Gruberék egyszerű helyzetben, hiszen egy 4–0-s Nottingham vereség után kellett Paksról elhozni a három pontot.
Nem volt egyszerű, mert úgy kezdtük az évet, hogy még edzőmeccset sem nyertünk, nemhogy tétmeccset. Úgy voltunk vele, ha most nem nyerünk, akkor nagyon nagy bajban lehetünk, úgyhogy nagyon fontos győzelmet arattunk.”
A Ferencváros ezzel a sikerrel
A hétvégén pedig következik Magyarország legnagyobb derbije, az Újpest elleni mérkőzés.
Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt