Fenyegetőzésbe kezdett Von der Leyen kulcsembere: ettől senki sem védheti meg Magyarországot

Fellázadt Magyarország: hivatalosan is kimondták, itt kő kövön nem marad, ha ezt meglépi Brüsszel
Addig jár a korsó a kútra, amíg el nem törik.
Az Európai Unió energiaügyi biztosa szerint nem számít, hogy Magyarország a bírósághoz fordul az orosz gázimport tilalma miatt, mert Budapestnek akkor is alkalmazkodnia kell a szabályhoz. Ez a családok energiaszámláinak háromszoros drágulását jelentené.
Dan Jörgensen, az EU energiaügyi biztosa szerint az orosz gázimport tilalma jogilag teljesen megalapozott – írja a Reuters.
a döntést Magyarország ellenezte, és bírósági megtámadását tervezi, de Jörgensen hangsúlyozta, Budapestnek akkor is alkalmazkodnia kell a szabályhoz.
„Ha nem vásárolhatunk Oroszországból kőolajat és földgázt, akkor az azt jelenti, hogy a családok energiaszámlái háromszorosukra nőhetnek, és nehéz helyzetbe kerülhetnek gyárak is az áremelkedés miatt” – szögezte le Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, aki azt is bejelentette, hogy amint ez a döntés hivatalos formában is megjelenik, Magyarország kormánya benyújtja a keresetét az Európai Bírósághoz, amely arra irányul, hogy ezt a jogszabályt törölje el.
Nyitókép: AFP/Nicolas Tucat
