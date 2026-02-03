Ft
Fenyegetőzésbe kezdett Von der Leyen kulcsembere: ettől senki sem védheti meg Magyarországot

2026. február 03. 09:51

Az Európai Unió energiaügyi biztosa szerint nem számít, hogy Magyarország a bírósághoz fordul az orosz gázimport tilalma miatt, mert Budapestnek akkor is alkalmazkodnia kell a szabályhoz. Ez a családok energiaszámláinak háromszoros drágulását jelentené.

2026. február 03. 09:51
null

Dan Jörgensen, az EU energiaügyi biztosa szerint az orosz gázimport tilalma jogilag teljesen megalapozott – írja a Reuters.

A cikk megemlíti, hogy

a döntést Magyarország ellenezte, és bírósági megtámadását tervezi, de Jörgensen hangsúlyozta, Budapestnek akkor is alkalmazkodnia kell a szabályhoz.

„Ha nem vásárolhatunk Oroszországból kőolajat és földgázt, akkor az azt jelenti, hogy a családok energiaszámlái háromszorosukra nőhetnek, és nehéz helyzetbe kerülhetnek gyárak is az áremelkedés miatt” – szögezte le Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, aki azt is bejelentette, hogy amint ez a döntés hivatalos formában is megjelenik, Magyarország kormánya benyújtja a keresetét az Európai Bírósághoz, amely arra irányul, hogy ezt a jogszabályt törölje el.

Nyitókép: AFP/Nicolas Tucat

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

