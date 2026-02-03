Fenyegetőzésbe kezdett Von der Leyen kulcsembere: ettől senki sem védheti meg Magyarországot

a döntést Magyarország ellenezte, és bírósági megtámadását tervezi, de Jörgensen hangsúlyozta, Budapestnek akkor is alkalmazkodnia kell a szabályhoz.

„Ha nem vásárolhatunk Oroszországból kőolajat és földgázt, akkor az azt jelenti, hogy a családok energiaszámlái háromszorosukra nőhetnek, és nehéz helyzetbe kerülhetnek gyárak is az áremelkedés miatt” – szögezte le Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, aki azt is bejelentette, hogy amint ez a döntés hivatalos formában is megjelenik, Magyarország kormánya benyújtja a keresetét az Európai Bírósághoz, amely arra irányul, hogy ezt a jogszabályt törölje el.