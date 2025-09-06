Halálos viharokra és szupercellákra kell készülni Európában – ezek a régiók érintettek

Egy friss tanulmány szerint a klímaváltozás következtében Európa nagy részén gyakoribbá és erőteljesebbé válhatnak a szupercellás viharok – írja a Portfolio.

A modellek alapján, ha a globális átlaghőmérséklet az iparosodás előtti szinthez képest körülbelül 3 Celsius-fokkal emelkedik, a szupercellák előfordulása átlagosan 11 százalékkal növekedhet.

A kutatók szerint különösen az Alpok régiója, a Baltikum, valamint Közép- és Kelet-Európa egyes területei lehetnek érintettek, miközben az Ibériai-félszigeten és Délnyugat-Franciaországban enyhülhet a kockázat.

A szupercellák a legritkább, de egyben a legpusztítóbb viharfajták közé tartoznak. Jellemzőjük a forgó feláramlás, amely hosszan tartó, rendkívül intenzív zivatarokat hoz létre. Ezek hatalmas jégesőt, orkánerejű szeleket és özönvízszerű esőzéseket okozhatnak, ami súlyos mezőgazdasági károkhoz, közlekedési fennakadásokhoz és jelentős anyagi veszteségekhez vezet.

A Berni Egyetem és az ETH Zürich kutatói a Science Advances folyóiratban publikált tanulmányukban eddig nem látott pontosságú klímaszimulációkat alkalmaztak. Az általuk kifejlesztett, digitális térképezési technikákra épülő modell kilométeres léptékben képes megjeleníteni a viharcellák kialakulását, és részletes képet ad a szupercellák jövőbeli alakulásáról.

A kutatás legfontosabb üzenete, hogy a klímaváltozás nemcsak fokozza a szélsőséges időjárási események gyakoriságát, hanem új, eddig kevésbé érintett térségeket is kockázatnak tesz ki.

A szupercellás viharok ezért a következő évtizedekben Európa egyik legnagyobb meteorológiai fenyegetésévé válhatnak.

Nyitóképünk illusztráció. Forrás: Marius Bulling / AFP