Ft
Ft
28°C
18°C
Ft
Ft
28°C
18°C
09. 06.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 06.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
Európa időjárás vihar

Halálos viharokra és szupercellákra kell készülni Európában – ezek a régiók érintettek

2025. szeptember 06. 19:20

A szupercellák a legritkább, ugyanakkor a legpusztítóbb viharok, amelyeket a forgó feláramlás miatt hosszan tartó és rendkívül intenzív zivatarok jellemeznek.

2025. szeptember 06. 19:20
Vihar.

Egy friss tanulmány szerint a klímaváltozás következtében Európa nagy részén gyakoribbá és erőteljesebbé válhatnak a szupercellás viharok – írja a Portfolio.

A modellek alapján, ha a globális átlaghőmérséklet az iparosodás előtti szinthez képest körülbelül 3 Celsius-fokkal emelkedik, a szupercellák előfordulása átlagosan 11 százalékkal növekedhet. 

A kutatók szerint különösen az Alpok régiója, a Baltikum, valamint Közép- és Kelet-Európa egyes területei lehetnek érintettek, miközben az Ibériai-félszigeten és Délnyugat-Franciaországban enyhülhet a kockázat.

A szupercellák a legritkább, de egyben a legpusztítóbb viharfajták közé tartoznak. Jellemzőjük a forgó feláramlás, amely hosszan tartó, rendkívül intenzív zivatarokat hoz létre. Ezek hatalmas jégesőt, orkánerejű szeleket és özönvízszerű esőzéseket okozhatnak, ami súlyos mezőgazdasági károkhoz, közlekedési fennakadásokhoz és jelentős anyagi veszteségekhez vezet. 

A Berni Egyetem és az ETH Zürich kutatói a Science Advances folyóiratban publikált tanulmányukban eddig nem látott pontosságú klímaszimulációkat alkalmaztak. Az általuk kifejlesztett, digitális térképezési technikákra épülő modell kilométeres léptékben képes megjeleníteni a viharcellák kialakulását, és részletes képet ad a szupercellák jövőbeli alakulásáról.

A kutatás legfontosabb üzenete, hogy a klímaváltozás nemcsak fokozza a szélsőséges időjárási események gyakoriságát, hanem új, eddig kevésbé érintett térségeket is kockázatnak tesz ki. 

A szupercellás viharok ezért a következő évtizedekben Európa egyik legnagyobb meteorológiai fenyegetésévé válhatnak.

Nyitóképünk illusztráció. Forrás: Marius Bulling / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 26 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
counter-revolution
2025. szeptember 06. 20:21
Nekem azt írtad, hogy teológus vagy.
Válasz erre
0
0
survivor
2025. szeptember 06. 20:12
Hogy tisztan lass. Szakiranyom: éghajlattan, talajtan, ökológia, környezetvedelm, hidro - es mikrobiosz. Biokémikus 2 hónapig voltam.Szülsegből...
Válasz erre
0
1
survivor
2025. szeptember 06. 20:08
Nekem mindegy 1-2-5 év jóesetben Ti meg fiatalok vagytok.
Válasz erre
0
0
survivor
2025. szeptember 06. 20:06
Mindenkinek: IMHO 5 ev ( max .10) lefut a dolog. 10 év múlva nincs EU. 5 ev alatt eldől lesz-e atom. Gondoljátok át !
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!