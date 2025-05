Felismerte a globális problémát: méhész és gazdálkodó lett a milliárdos futballikonból – 50 éves az angol legenda

Globális futballikon, profi klubtulajdonos, gondoskodó négygyermekes családapa – és még hosszasan sorolhatnánk a David Beckham nevével összecsengő, jól ismert kifejezéseket, amelyek az utóbbi időben olyanokkal bővültek tovább, mint a vidéki gazdálkodó vagy a megszállott méhész.

A május 2-án 50. születésnapját ünneplő legenda a labdarúgás világát kiegészítendő különleges területre tévedt, de ebben is példát mutat a követőinek.

Nem vitás, hogy a 2020-as világjárvány sokakat gondolkodtatott el az élet múlandóságáról, törékenységéről és sokakban indított el valami újat. Szinte mindenkinél ott lapul valahol egy régóta dédelgetett álom, egy fiókban porosodó terv vagy egy bakancslistás ötlet – így volt ez Beckhamnél is, aki bátran bele is vágott az új hobbiba. Állítólag a korábban a Manchester United, a Real Madrid, a Los Angeles Galaxy, az AC Milan és a PSG mezében is szereplő ikonikus futballista is a karantén alatt szeretett bele a méhészkedésbe. Előbb épített egy 500 fontos kaptárt a Chipping Nortonban álló otthonának kertjében, majd a hobbi olyannyira komoly lett, hogy Beckham már III. Károly királynak is ajándékozott egy csupor saját készítésű mézet.

Beleszeretett a vidéki életbe

David Beckham sosem vonult vissza a rivaldafénytől, üzleti portfólióját felsorolni is izzasztó lenne, miközben a divatvilágban is jelen van, és természetesen a floridai csapata, az Inter Miami tulajdonosaként a futball nyüzsgésében is benne maradt.