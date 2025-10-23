Ötszáz éve nem tett ilyet angol uralkodó

Károly király és XIV. Leó pápa csütörtökön együtt imádkoztak a Vatikán Sixtus-kápolnájában, az első közös istentiszteleten, amelyen angol uralkodó és katolikus pápa vett részt, mióta VIII. Henrik király 1534-ben elszakadt Rómától – írja a New York Post.

Latin énekeket és angol imákat is előadtak a kápolnában, ahol hat hónappal ezelőtt a világ katolikus kardinálisai Leót választották meg az első amerikai pápának.

Károly király, az Anglikán Egyház legfőbb vezetője, a pápa bal oldalán ült a kápolna oltára közelében, miközben Leo és Stephen Cottrell anglikán érsek vezette az istentiszteletet, amelyen a Sixtus-kápolna kórusa és két királyi kórus is fellépett.

A király és Kamilla királyné állami látogatáson vannak a Vatikánban, jelezve a katolikus egyház és az anglikán közösség közötti szorosabbá váló kapcsolatokat, öt évszázaddal a viharos szakítás után.