Ötszáz éve nem tett ilyet angol uralkodó

Minden királyi titulusáról lemondott András herceg
III. Károly öccse a király jóváhagyásával feladja a yorki hercegi címet és a Térdszalagrend-tagságot, a jövőben nem használ királyi titulusokat.
Károly király az első VIII. Henrik óta, aki együtt imádkozott a pápával.
Károly király és XIV. Leó pápa csütörtökön együtt imádkoztak a Vatikán Sixtus-kápolnájában, az első közös istentiszteleten, amelyen angol uralkodó és katolikus pápa vett részt, mióta VIII. Henrik király 1534-ben elszakadt Rómától – írja a New York Post.
Latin énekeket és angol imákat is előadtak a kápolnában, ahol hat hónappal ezelőtt a világ katolikus kardinálisai Leót választották meg az első amerikai pápának.
Károly király, az Anglikán Egyház legfőbb vezetője, a pápa bal oldalán ült a kápolna oltára közelében, miközben Leo és Stephen Cottrell anglikán érsek vezette az istentiszteletet, amelyen a Sixtus-kápolna kórusa és két királyi kórus is fellépett.
A király és Kamilla királyné állami látogatáson vannak a Vatikánban, jelezve a katolikus egyház és az anglikán közösség közötti szorosabbá váló kapcsolatokat, öt évszázaddal a viharos szakítás után.
„Ez egy generációval ezelőtt még lehetetlen lett volna”
– mondta a Reutersnek egy brit anglikán teológus.
York anglikán érseke helyettesítette Sarah Mullallyt a Sixtus-kápolnában tartott istentiszteleten. Mullallyt nemrég nevezték ki az anglikán közösség, de csak jövőre veszi át a tisztséget.
Károly és Kamilla, akik idén már meglátogatták a Vatikánt, hogy találkozzanak Ferenc pápával, csütörtök reggel magánbeszélgetést is folytattak Leóval.
A király délután Rómába utazott a Szent Pál-bazilikába, ahol Leó jóváhagyta, hogy „királyi testvér” címet adjon Károlynak a hozzá tartozó apátságban.
Károly különleges helyet is kap a bazilika apszisában. A fa szék, amelyet a jövőben csak brit uralkodók használhatnak, a király címerével és az ökumenikus mottóval, „Ut unum sint” lesz díszítve.
