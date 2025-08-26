Ft
Egy helyesírási hiba bizonyítja: tényleg a Tisza adójavaslata kerülhetett nyilvánosságra

2025. augusztus 26. 14:13

Magyar Péter buktathatta le a saját pártját.

2025. augusztus 26. 14:13
null

A Mandiner is beszámolt róla kedden, hogy háromkulcsos progresszív jövedelemadó bevezetésére készülhetnek Magyar Péterék.

A pártvezetésnek készített belső feljegyzésből kiderült, hogy csak egy nagyon szűk rétegnek maradna a mostani adószint, de már az átlagbér is 22 százalékos adósávba esne, míg 1,25 millió forint fölött pedig már jönne a 33 százalékos sáv is.

Magyar Péter azonban mindent tagad. A Tisza Párt elnöke szerint azért nem hiteles a kedden nyilvánosságra került dokumentum a Tisza adóemelési terveiről, mert a TISZA-kormány kifejezés nem helyesen szerepel benne. „Egy harmadikos iskolás színtű, név nélküli hamisítványra hivatkozva állít olyat, hogy a TISZA adóemelésre készülne. Természetesen ebből egy szó sem igaz. Az Index által kitett papírfecninek semmi köze a TISZA-hoz... Srácok, legalább annak járjatok utána, hogy milyen nevű munkacsoportok, kabinetek vannak nálunk…ha már a TISZA-kormány kifejezést nem tudjátok helyesen leírni (majd megtanuljátok)!” – fogalmazott Magyar Péter a Facebook-oldalán.

Ezzel szemben azonban az a valóság, hogy áprilisban az Óbudai Tiszások Facebook-csoport sem tudta helyesen leírni a Tisza-kormány fordulatot.

Fontos kiemelni, Dálnoki Áron személyét, aki az adójavaslatban is felelősként kerül elő. Ez csak azt a feltevést támasztja alá, hogy valóban hiteles lehet az anyag, és Dálnokinak köze lehet hozzá.

 

***

Nyitókép: FERENC ISZA / AFP

