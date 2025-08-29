Tisza-csomag: berobbantaná a feketézést az ellenzék adóemelése

Fontos ugyanakkor hangsúlyozni, hogy mindez csak papíron lenne így!
Ugrana a bevétel
Valójában épp az egykulcsos adónak azt a jótékony hatását végezné ki Magyar Péterék ötlete, amely az elmúlt másfél évtizedben jellemző volt a gazdaságra, azaz a kifehérítést.
A három kulcsos adó ugyanis azt érné el, hogy a munkavállalók vagy be sem vallanák bevételük egy bizonyos részét, vagy eleve olyan feltételekkel dolgoznának, hogy egy részét „borítékban” kapnák. A vállalkozói körökben még inkább jellemző lenne, hogy a magasabb jövedelmet egyszerűen eltitkolják. De ugyanez lenne igaz például a másodállást vállalókra, vagy azokra is, akik például ingatlant adnak bérbe.
Jelenleg ugyanis ezek szabályozása kifejezetten egyszerű és nem is kell túl sok adót fizetni utána. Viszont azt már senki sem merné megkockáztatni, hogy például egy lakás bérleti díja miatt rögtön a legmagasabb, 33 százalékos szja-kategóriába kerüljön át. Azaz ismét beindulna a feketézés, amivel több százmilliárd forintot veszítene az állam.
Az így kieső, de papíron tervezett bevételt pedig kénytelenek lennének mással pótolni, esetleg további, más területekre kirótt adókból.
Nyitókép: Balaton József/MTI