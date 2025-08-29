Tisza-csomag: berobbantaná a feketézést az ellenzék adóemelése

Csak a töredéke érkezne be annak a bevételnek, amelyet a megemelt személyi jövedelemadókból remélne a Tisza-kormány. A kiszivárgott dokumentum szerinti emelések ugyanis sokkal inkább a feketézést segítenék, mintsem az államkasszát erősítenék. Ismét jöhetnének a jövedelemeltitkolások, a számlaeltüntetések és az ügyeskedések, amelyek a 2010 előtti éveket jellemezték.

Ennyi szja érkezik most be, a feketézés sokat elvinne az új terhek miatt (Forrás: MÁK)

Beindulna a feketézés

A 2025-ös költségvetési törvény szerint az idei évre előirányzott személyi jövedelemadó-bevétel 4905 milliárd forintot tesz ki. A Magyar Államkincstár (MÁK) legfrissebb, júliusi adatai szerint eddig több mint 2860 milliárd forint folyt be. Ez arányaiban megfelel az előző évinek, hiszen akkor 4500 milliárd volt az szja-bevétel, júliusig pedig 2600 milliárd érkezett be az államkasszába.

Még a 2026-os évben úgy is jelentős, több mint 4800 milliárd forintos szja-bevétellel számol a kormány, hogy közben soha nem látott rétegeknek biztosít januártól teljes szja-mentességet. Januártól ugyanis már a kettő, illetve többgyermekes édesanyáknak, a 25 év alatti fiataloknak és a 30 év alatti édesanyáknak sem kell személyi jövedelemadót fizetniük. Ezzel több százmilliárd forint marad az érintettek zsebében, jelentősen javítva anyagi helyzetüket.

Papíron a Tisza terveivel, azaz a megemelt szja-kkal és a tervezett kedvezmények szűkítésével – ahogyan az a kiszivárgott dokumentumban szerepel – nagyságrendileg a negyedével több adóbevétel folyna be az államkasszába, tehát körülbelül 1200-1300 milliárddal több bevétel lenne. Ennyit venne el a családoktól.