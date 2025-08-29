Ft
08. 29.
péntek
terv Tisza forint államkassza

Tisza-csomag: berobbantaná a feketézést az ellenzék adóemelése

2025. augusztus 29. 14:28

Az elmúlt másfél évtizedben elért fehérítési törekvések gyakorlatilag rögtön lenullázódnának a Tisza kiszivárgott tervével. A magasabb szja csak minimálisan hozna nagyobb bevételt, ilyen mértékű sarcnál durván beindulna a feketézés.

2025. augusztus 29. 14:28
null

Csak a töredéke érkezne be annak a bevételnek, amelyet a megemelt személyi jövedelemadókból remélne a Tisza-kormány. A kiszivárgott dokumentum szerinti emelések ugyanis sokkal inkább a feketézést segítenék, mintsem az államkasszát erősítenék. Ismét jöhetnének a jövedelemeltitkolások, a számlaeltüntetések és az ügyeskedések, amelyek a 2010 előtti éveket jellemezték.

Ennyi szja érkezik most be, a feketézés sokat elvinne az új terhek miatt
Ennyi szja érkezik most be, a feketézés sokat elvinne az új terhek miatt (Forrás: MÁK)

Beindulna a feketézés

A 2025-ös költségvetési törvény szerint az idei évre előirányzott személyi jövedelemadó-bevétel 4905 milliárd forintot tesz ki. A Magyar Államkincstár (MÁK) legfrissebb, júliusi adatai szerint eddig több mint 2860 milliárd forint folyt be. Ez arányaiban megfelel az előző évinek, hiszen akkor 4500 milliárd volt az szja-bevétel, júliusig pedig 2600 milliárd érkezett be az államkasszába.

Még a 2026-os évben úgy is jelentős, több mint 4800 milliárd forintos szja-bevétellel számol a kormány, hogy közben soha nem látott rétegeknek biztosít januártól teljes szja-mentességet. Januártól ugyanis már a kettő, illetve többgyermekes édesanyáknak, a 25 év alatti fiataloknak és a 30 év alatti édesanyáknak sem kell személyi jövedelemadót fizetniük. Ezzel több százmilliárd forint marad az érintettek zsebében, jelentősen javítva anyagi helyzetüket.

Papíron a Tisza terveivel, azaz a megemelt szja-kkal és a tervezett kedvezmények szűkítésével – ahogyan az a kiszivárgott dokumentumban szerepel – nagyságrendileg a negyedével több adóbevétel folyna be az államkasszába, tehát körülbelül 1200-1300 milliárddal több bevétel lenne. Ennyit venne el a családoktól

Fontos ugyanakkor hangsúlyozni, hogy mindez csak papíron lenne így!

Ugrana a bevétel

Valójában épp az egykulcsos adónak azt a jótékony hatását végezné ki Magyar Péterék ötlete, amely az elmúlt másfél évtizedben jellemző volt a gazdaságra, azaz a kifehérítést.

A három kulcsos adó ugyanis azt érné el, hogy a munkavállalók vagy be sem vallanák bevételük egy bizonyos részét, vagy eleve olyan feltételekkel dolgoznának, hogy egy részét „borítékban” kapnák. A vállalkozói körökben még inkább jellemző lenne, hogy a magasabb jövedelmet egyszerűen eltitkolják. De ugyanez lenne igaz például a másodállást vállalókra, vagy azokra is, akik például ingatlant adnak bérbe.

Jelenleg ugyanis ezek szabályozása kifejezetten egyszerű és nem is kell túl sok adót fizetni utána. Viszont azt már senki sem merné megkockáztatni, hogy például egy lakás bérleti díja miatt rögtön a legmagasabb, 33 százalékos szja-kategóriába kerüljön át. Azaz ismét beindulna a feketézés, amivel több százmilliárd forintot veszítene az állam.

Az így kieső, de papíron tervezett bevételt pedig kénytelenek lennének mással pótolni, esetleg további, más területekre kirótt adókból. 

Nyitókép: Balaton József/MTI

