08. 27.
szerda
Itt a sokkoló adat: 1300 milliárdot venne ki Magyar Péter az emberek zsebéből

2025. augusztus 27. 17:32

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a közösségi oldalán mutatta be, mit hozna a Tisza Párt új adózási rendszere. Egy foglalkoztatottra vetítve átlagosan éves szinten 276 ezer forint elvonást jelenthet, ami mindenki számára komoly érvágás

2025. augusztus 27. 17:32
forint

A Gyurcsány-Bajnai módszerhez hasonlította Nagy Márton a Tisza Párt kedden kiszivárgott megszorítását. Mint a nemzetgazdasági miniszter a közösségi oldalán fogalmazott: ha pénz kell, elveszik az emberektől. Nagy szerint a napvilágra került dokumentum világosan megmutatja, milyen sötét jövőt képzel el Magyar Péter és a Tisza Párt Magyarország számára. A tervek szerint egy többkulcsos adórendszert vezetnének be, amely legnagyobb mértékben a középosztályt sújtaná.

„Az eddigi évek munkájával elért bérnövekedés eredményeit egyszerűen elvennék a keményen dolgozó emberektől. Ez nem reform, hanem a magyar családok kíméletlen megsarcolása! A Tisza új adózási rendszere mintegy 1300 milliárd forintot venne ki a magyar emberek zsebéből. Ez egy foglalkoztatottra vetítve átlagosan éves szinten 276 ezer forint elvonást jelenthet, ami mindenki számára komoly érvágás” – tette hozzá. 

Ezt is ajánljuk a témában

Kiemelte:

a középosztály és a családosok lennének a Magyar Péter-féle pénzszivattyú legnagyobb vesztesei. 

Nagy ezután az alábbi példákat hozta fel: 

  • Már havi bruttó 400 ezer Ft-os fizetés fölött mindenki rosszul jár, és nincs olyan sáv, ahol bárki is kevesebb adót fizetne a mostanihoz képest.
  • Már a bruttó átlagbért keresők (704.400 Ft/hó) esetén is havi 20 ezer Ft-ot, éves szinten 242 ezer Ft-ot vennének ki az emberek zsebéből.
  • Egy átlagos rendőr bérét (902 ezer Ft/hó) havi 34 ezer Ft-tal csökkentenék.
  • Egy középiskolai tanár most megemelt átlagos bérét (883 ezer Ft/hó) havi 33 ezer Ft-tal tennék kevesebbé.
  • Egy most már jól kereső szakorvos bérét (2 millió 511 ezer Ft/hó) pedig visszacsökkentenék havi szinten 285 ezer! forinttal.

„Ami a legaggasztóbb: a Tisza adóemelése a Fidesz kormányzat által az elmúlt években kiemelten támogatott középosztályt és a családosokat elviselhetetlen mértékben sújtaná, utóbbiak zsebéből (gyerekszámtól függően, háztartásokat vizsgálva) akár ugyanannyit vagy többet is elvenne, mint amennyit a nemzeti kormány a családi adózással és az adócsökkentésekkel a zsebükben hagy. A középosztályt kifosztó baloldali kormányok szokásához hűen, Brüsszel bábja tönkretenné az elmúlt évtizedben kiépült családbarát adórendszert, ezzel ellehetetlenítve a magyar családok, fiatalok és nyugdíjasok életét! Mi ez, ha nem megszorítás?! Bármit is hazudnak, ez a régi balliberális módszer: ha pénz kell, elveszik az emberektől. Magyar Péterék tervei a Gyurcsány–Bajnai korszak brutális megszorításait idézik, ahol mindig a családok, a munkából élők és a nyugdíjasok fizették meg az elhibázott baloldali gazdaságpolitika árát. Most Brüsszel utasítására ugyanez ismétlődne meg, csak új köntösben” – fogalmazott. 

Nem hagyja a kormány

A kormány Nagy ígérete szerint ezzel szemben megvédi a családokat a Tiszától és Brüsszeltől egyaránt. „Európa legnagyobb adócsökkentési programját hajtjuk végre: 2025 júliusától adómentes lett a CSED, a GYED és az örökbefogadói díj is, októbertől pedig érkezik a háromgyermekes anyák, 2026 januárjától a 30 év alatti anyák, valamint a 40 év alatti kétgyermekes anyák teljes személyi jövedelemadó-mentessége, emellett 2026-ra kétlépcsőben megduplázzuk a családi adókedvezményt is” – írta.

A választás világos: vagy adóemelés, megszorítás és elvonás a Tisza Párt tervei alapján a balliberális papírforma szerint, vagy adócsökkentés, családbarát támogatások és bérnövekedés, amit a nemzeti kormány garantál.

„Mi a magyar emberek pártján állunk és mindent megteszünk, hogy Magyarország továbbra is a családok és a dolgozó emberek országaként épüljön tovább. Ők elveszik, mi megvédjük. Ők megszorítanak, mi adót csökkentünk!” – írta.

Nyitókép: Pixabay

balatontihany-25
2025. augusztus 27. 19:01
Ennyit kérnének a kis pojáca gazdái - Ursula és Manfred - az ukránok támogatására!
templar62
2025. augusztus 27. 18:56
Népidemokratikus = nepköztársaságos tempo . A prolidiktatúra nosztalgiázói alig várják , hogy újra , mint Kádár Jani alatt , a csókosok és arra érdemesek , kézivezérlés alapján , pofára kapják az anyagi kompenzációt , az általános elszegényítés közepette .
salátás
2025. augusztus 27. 18:44
In_memoriam_fleto 2025. augusztus 27. 18:11 Iskolázatlan proli nyuggereket lehet csak ilyen demagóg dumával megvezetni. ------------ igazad lehet, rajtuk kívül senki nem lenne képes tapsolni a többkulcsos adónak.
Ízisz
2025. augusztus 27. 18:42
Z. ...de mi magyarok mélyszegénységben élünk!!" Akkor mit akarnak még tőlünk elvenni???🤨 Vagy mégsem??? ❓😯
