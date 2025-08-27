Itt a sokkoló adat: 1300 milliárdot venne ki Magyar Péter az emberek zsebéből

Kiemelte:

a középosztály és a családosok lennének a Magyar Péter-féle pénzszivattyú legnagyobb vesztesei.

Nagy ezután az alábbi példákat hozta fel:

Már havi bruttó 400 ezer Ft-os fizetés fölött mindenki rosszul jár, és nincs olyan sáv, ahol bárki is kevesebb adót fizetne a mostanihoz képest.

Már a bruttó átlagbért keresők (704.400 Ft/hó) esetén is havi 20 ezer Ft-ot, éves szinten 242 ezer Ft-ot vennének ki az emberek zsebéből.

Egy átlagos rendőr bérét (902 ezer Ft/hó) havi 34 ezer Ft-tal csökkentenék.

Egy középiskolai tanár most megemelt átlagos bérét (883 ezer Ft/hó) havi 33 ezer Ft-tal tennék kevesebbé.

Egy most már jól kereső szakorvos bérét (2 millió 511 ezer Ft/hó) pedig visszacsökkentenék havi szinten 285 ezer! forinttal.

„Ami a legaggasztóbb: a Tisza adóemelése a Fidesz kormányzat által az elmúlt években kiemelten támogatott középosztályt és a családosokat elviselhetetlen mértékben sújtaná, utóbbiak zsebéből (gyerekszámtól függően, háztartásokat vizsgálva) akár ugyanannyit vagy többet is elvenne, mint amennyit a nemzeti kormány a családi adózással és az adócsökkentésekkel a zsebükben hagy. A középosztályt kifosztó baloldali kormányok szokásához hűen, Brüsszel bábja tönkretenné az elmúlt évtizedben kiépült családbarát adórendszert, ezzel ellehetetlenítve a magyar családok, fiatalok és nyugdíjasok életét! Mi ez, ha nem megszorítás?! Bármit is hazudnak, ez a régi balliberális módszer: ha pénz kell, elveszik az emberektől. Magyar Péterék tervei a Gyurcsány–Bajnai korszak brutális megszorításait idézik, ahol mindig a családok, a munkából élők és a nyugdíjasok fizették meg az elhibázott baloldali gazdaságpolitika árát. Most Brüsszel utasítására ugyanez ismétlődne meg, csak új köntösben” – fogalmazott.

Nem hagyja a kormány

A kormány Nagy ígérete szerint ezzel szemben megvédi a családokat a Tiszától és Brüsszeltől egyaránt. „Európa legnagyobb adócsökkentési programját hajtjuk végre: 2025 júliusától adómentes lett a CSED, a GYED és az örökbefogadói díj is, októbertől pedig érkezik a háromgyermekes anyák, 2026 januárjától a 30 év alatti anyák, valamint a 40 év alatti kétgyermekes anyák teljes személyi jövedelemadó-mentessége, emellett 2026-ra kétlépcsőben megduplázzuk a családi adókedvezményt is” – írta.

A választás világos: vagy adóemelés, megszorítás és elvonás a Tisza Párt tervei alapján a balliberális papírforma szerint, vagy adócsökkentés, családbarát támogatások és bérnövekedés, amit a nemzeti kormány garantál.

„Mi a magyar emberek pártján állunk és mindent megteszünk, hogy Magyarország továbbra is a családok és a dolgozó emberek országaként épüljön tovább. Ők elveszik, mi megvédjük. Ők megszorítanak, mi adót csökkentünk!” – írta.

Nyitókép: Pixabay