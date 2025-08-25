Ft
karrier átlagkereset korosztály tiszás csomag Magyar Péter

Tisza-csomag: másfél millió forintot venne ki minden 25 év alatti fiatal zsebéből a megszorítás

2025. augusztus 29. 05:59

Súlyos csapás lenne a fiatalság számára a Tisza Párt által tervezett adóreform, amely egy brutális megszorítást hozna a magyar dolgozók nyakába. Már az átlagkeresetnél is súlyos százezreket, éves szinten több mint másfél millió forintot bukna minden 25 év alatti fiatal.

2025. augusztus 29. 05:59
null

Drasztikusan érintene minden most pályakezdő, vagy még karrierje elején járó 25 év alatti fiatalt a Tisza Párt kiszivárgott adócsomagja, amely során dobnák az egykulcsos rendszert és többsávos, úgynevezett progresszív adózásra állnának át. Ez azt jelentené, hogy a mostani keresetüknek a magyar dolgozók jelentős része búcsút inthetne, hiszen már az átlagkereseteknél is súlyosan nőne az adóteher.

A Tisza adója a 25 év alatti fiatalokat kifejezetten rosszul érintené
A Tisza adója a 25 év alatti fiatalokat kifejezetten rosszul érintené (Forrás: KSH) 

Szívhat, aki 25 év alatti fiatal

Különösen igaz ez a fiatalokra. A Központi statisztikai Hivatal (KSH) friss adatai szerint az idei első két negyedévben a 20-29 közötti korosztály bruttó átlagkeresete 589 891 forint volt, azaz kerekítve 590 ezer forint. Ezzel bőven a Tisza által tervezett második kulcsba, azaz a 22 százalékos szja-ba tartoznának a 30 alattiak.

Ez alapján egy 25 és 30 közötti fiatal dolgozó – sokan közülük a felmérések szerint ráadásul Tisza-szimpatizánsok – jelenleg 88 500 forintnyi szja-t fizet, a tiszás csomaggal pedig rögtön havi 129 800 forintot kellene neki adóznia, azaz havonta 41 300 forinttal többet.

Ez évente csaknem félmillió forint többletterhet jelent a fiataloknak.

Még nagyobb érvágás lenne ez a döntés a 25 év alattiaknak, akiknek jelenleg egy fillért sem kell személyi jövedelemadóként fizetniük, hiszen a kormány még évekkel ezelőtt életbe léptette az szja-mentességet.

Mivel a Tisza kiszivárgott tervében az adókedvezmények felülvizsgálata is szerepel, feltételezhetjük, hogy ehhez is hozzányúlnának. Ezáltal a 25 év alattiak a mostani átlagkeresetükből, 590 ezer forintból rögtön 129 800 forintot fizetnének be adóként. Azaz havonta ennyivel csökkenne a jövedelmük, évente pedig több mint másfél millió forintot venne ki a zsebükből Magyar Péter kormánya.

Több évnyi béremelkedést enne meg a megszorítás

Sebestyén Géza, az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője korábban a Mandiner érdeklődésére rámutatott: „ez az emelés közel két éves béremelkedését enné meg az adott fiatalnak, azaz oda esne vissza a nettó fizetése, ahol két éve volt. Miközben az árak természetesen maradnának a mostani szinten. Azaz jóval rosszabbul élne a példában szereplő fiatal, mint két éve” – mondta.  

Sőt, ahhoz is legalább három év kellene minimum, hogy egy 20 éves fiatal például ugyanannyit keressen, mint most, ha elveszítené az szja-mentességet és magasabb szja-t is kellene egyben fizetnie. Feltételezve egy kiugró, évi 10 százalékos bérnövekedést, akkor is kell legalább három év, hogy elérje a mostani életszínvonalát.

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

salátás
2025. augusztus 29. 06:53
orbán lop, közbe több a fizu, van családtámogatás, rezsicsökkentés tiszaros péter talpig becsületes kánaánhozó, csak közbe minusz rezsicsökkentés, minusz családtámogatás, plusz szja
Válasz erre
0
0
states-2
2025. augusztus 29. 06:38
Nyugodjanak meg a fiatalok, a pszichopata akkor lesz miniszterelnök, amikor a kertben a gondozója kísérgeti és hogy lenyugtassa, azt mondja neki: Miniszterelnök úr, mindjárt kezdődik a kormányülés a platánfa alatt.
Válasz erre
1
0
nogradi
2025. augusztus 29. 06:22
A 25 év alatti fiatalnak akkor van átlagkeresete, ha a Dinasztia fizetése is benn van az átlagot képző fizetésekben.
Válasz erre
0
0
chiron
•••
2025. augusztus 29. 06:17 Szerkesztve
Sajnos, a Tisza szektás az a fajta szerencsétlen (akit saját messiáspojácája nevez "agyhalottnak") aki újra meg újra elhiszi a Modern Meséket. Aki elhitte sciennetes Leinemann Zsoltnak, hogy Gazdagodjon Költekezéseiből, aki ilferrós Laskay Róbert ígéretére felmatricázta az autóját, hogy ő majd abból is meggazdagodik, aki most elhiszi, Tarr Zoltánnak, meg a Messiáspojácának, hogy Adózz Többet, Jobban Élsz! aztán jött a bukás: Leinemann Zsoltot nem védte meg a mentelmi joga a börtöntől, Laskay Róbert (is) hangfelvétellel bukott le: //index.hu/gazdasag/magyar/ilf070611/ és autójukra matricázva üzentek neki a becsapottak, hogy "Sz.pjon le az Il Ferro!" Kíváncsi vagyok, a Messiáspojácát vajon megvédi a mentelmi joga, amikor véget ér a Tisza nevű politikai pilótajáték? Mit üzennek neki akkor az (újra) becsapottak? A csodaváró szerencsétlenek? Mit matricáznak az autójukra ezután?
Válasz erre
0
0
