Tisza-csomag: másfél millió forintot venne ki minden 25 év alatti fiatal zsebéből a megszorítás

Szívhat, aki 25 év alatti fiatal

Különösen igaz ez a fiatalokra. A Központi statisztikai Hivatal (KSH) friss adatai szerint az idei első két negyedévben a 20-29 közötti korosztály bruttó átlagkeresete 589 891 forint volt, azaz kerekítve 590 ezer forint. Ezzel bőven a Tisza által tervezett második kulcsba, azaz a 22 százalékos szja-ba tartoznának a 30 alattiak.

Ez alapján egy 25 és 30 közötti fiatal dolgozó – sokan közülük a felmérések szerint ráadásul Tisza-szimpatizánsok – jelenleg 88 500 forintnyi szja-t fizet, a tiszás csomaggal pedig rögtön havi 129 800 forintot kellene neki adóznia, azaz havonta 41 300 forinttal többet.

Ez évente csaknem félmillió forint többletterhet jelent a fiataloknak.

Még nagyobb érvágás lenne ez a döntés a 25 év alattiaknak, akiknek jelenleg egy fillért sem kell személyi jövedelemadóként fizetniük, hiszen a kormány még évekkel ezelőtt életbe léptette az szja-mentességet.

Mivel a Tisza kiszivárgott tervében az adókedvezmények felülvizsgálata is szerepel, feltételezhetjük, hogy ehhez is hozzányúlnának. Ezáltal a 25 év alattiak a mostani átlagkeresetükből, 590 ezer forintból rögtön 129 800 forintot fizetnének be adóként. Azaz havonta ennyivel csökkenne a jövedelmük, évente pedig több mint másfél millió forintot venne ki a zsebükből Magyar Péter kormánya.

Több évnyi béremelkedést enne meg a megszorítás

Sebestyén Géza, az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője korábban a Mandiner érdeklődésére rámutatott: „ez az emelés közel két éves béremelkedését enné meg az adott fiatalnak, azaz oda esne vissza a nettó fizetése, ahol két éve volt. Miközben az árak természetesen maradnának a mostani szinten. Azaz jóval rosszabbul élne a példában szereplő fiatal, mint két éve” – mondta.