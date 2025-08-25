Tisza-csomag: másfél millió forintot venne ki minden 25 év alatti fiatal zsebéből a megszorítás

Tisza-csomag: kiderült, már jövőre brutális adóemelés jönne, ha Magyar Péter pártja nyerné a 2026-os választást
A kiszivárgott tervek szerint Magyar Péter és a Tisza Párt minden eddiginél durvább adóemelésre készül.
Súlyos csapás lenne a fiatalság számára a Tisza Párt által tervezett adóreform, amely egy brutális megszorítást hozna a magyar dolgozók nyakába. Már az átlagkeresetnél is súlyos százezreket, éves szinten több mint másfél millió forintot bukna minden 25 év alatti fiatal.
Drasztikusan érintene minden most pályakezdő, vagy még karrierje elején járó 25 év alatti fiatalt a Tisza Párt kiszivárgott adócsomagja, amely során dobnák az egykulcsos rendszert és többsávos, úgynevezett progresszív adózásra állnának át. Ez azt jelentené, hogy a mostani keresetüknek a magyar dolgozók jelentős része búcsút inthetne, hiszen már az átlagkereseteknél is súlyosan nőne az adóteher.
Különösen igaz ez a fiatalokra. A Központi statisztikai Hivatal (KSH) friss adatai szerint az idei első két negyedévben a 20-29 közötti korosztály bruttó átlagkeresete 589 891 forint volt, azaz kerekítve 590 ezer forint. Ezzel bőven a Tisza által tervezett második kulcsba, azaz a 22 százalékos szja-ba tartoznának a 30 alattiak.
Ez alapján egy 25 és 30 közötti fiatal dolgozó – sokan közülük a felmérések szerint ráadásul Tisza-szimpatizánsok – jelenleg 88 500 forintnyi szja-t fizet, a tiszás csomaggal pedig rögtön havi 129 800 forintot kellene neki adóznia, azaz havonta 41 300 forinttal többet.
Ez évente csaknem félmillió forint többletterhet jelent a fiataloknak.
Még nagyobb érvágás lenne ez a döntés a 25 év alattiaknak, akiknek jelenleg egy fillért sem kell személyi jövedelemadóként fizetniük, hiszen a kormány még évekkel ezelőtt életbe léptette az szja-mentességet.
Mivel a Tisza kiszivárgott tervében az adókedvezmények felülvizsgálata is szerepel, feltételezhetjük, hogy ehhez is hozzányúlnának. Ezáltal a 25 év alattiak a mostani átlagkeresetükből, 590 ezer forintból rögtön 129 800 forintot fizetnének be adóként. Azaz havonta ennyivel csökkenne a jövedelmük, évente pedig több mint másfél millió forintot venne ki a zsebükből Magyar Péter kormánya.
Sebestyén Géza, az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője korábban a Mandiner érdeklődésére rámutatott: „ez az emelés közel két éves béremelkedését enné meg az adott fiatalnak, azaz oda esne vissza a nettó fizetése, ahol két éve volt. Miközben az árak természetesen maradnának a mostani szinten. Azaz jóval rosszabbul élne a példában szereplő fiatal, mint két éve” – mondta.
Már az egyszeri gyári munkás is több tízezer forintnyi bevételtől esne el, az édesanyák pedig búcsút mondhatnának az épp frissen megkapott adómentességüknek. A Tisza megszorítása széles társadalmi rétegeken csapódna le.
Sőt, ahhoz is legalább három év kellene minimum, hogy egy 20 éves fiatal például ugyanannyit keressen, mint most, ha elveszítené az szja-mentességet és magasabb szja-t is kellene egyben fizetnie. Feltételezve egy kiugró, évi 10 százalékos bérnövekedést, akkor is kell legalább három év, hogy elérje a mostani életszínvonalát.
