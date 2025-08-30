Ft
Ft
32°C
17°C
Ft
Ft
32°C
17°C
08. 30.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 30.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
rendszer egykulcsos adórendszer Magyarország előny Oeconomus

Tisza-csomag: van az egykulcsos adórendszernek egy óriási előnye, ami tényleg verhetetlen

2025. augusztus 30. 07:22

Több szempontból is igencsak versenyképtelen a többkulcsos adózás. Az egykulcsos adórendszerrel szemben nehezen veheti fel a versenyt. Egyértelmű tény, hogy minél egyszerűbb egy adózás, annál nagyobb a hajlandóság is a befizetésre.

2025. augusztus 30. 07:22
null

Igencsak fellángolt a vita a Tisza Párt kiszivárgott tervezete után azzal kapcsolatban az országban, hogy az egykulcsos adórendszer, vagy többkulcsos-e a jobb. Most megpróbáljuk kicsit tisztába tenni a dolgokat és rámutatni, miért van óriási előnye a jelenlegi rendszernek. Ami egyébként nem is egy, hanem kétkulcsos!

Az egykulcsos adórendszer és a sávos értékei országonként
Az egykulcsos adórendszer és a sávos értékei országonként (Forrás: Oeconomus)

Egykulcsos adórendszer, vagy sávos?

A világon igencsak vegyesen használnak az országok sávos és egykulcsos adórendszereket. Abban egyetérthetünk, hogy bizonyos szempontokból van az előbbinek is előnye, de nagyon nem mindegy, hogy milyen sávokkal, milyen összegektől lépnek életbe és az sem, pontosan mit kompenzálnak. Egy óriási hátránya ugyanakkor biztosan van a többkulcsos rendszernek, mégpedig a feketegazdaság erősödése. A munkavállalók és a munkáltatók is arra lennének ösztönözve – például a Tisza által tervezett három sávval – hogy bevételeik egy részét eltitkolják.

Ezt is ajánljuk a témában

Ez pont, hogy rontja társadalmi igazságosságot, amelyet ugye ennek a sávos adórendszernek az előnyeként hozzák fel. Sőt, a több és magasabb sáv bünteti a magasabb jövedelmű dolgozókat is, hiszen esetükben a bérnövekedés egy idő után nem kívánatos dolog lesz, így évekre beragadhatnak ugyanarra a bérszintre, miközben az infláció egyre markánsabb részt harap ki a fizetésükből.

Ezt is ajánljuk a témában

Ez akkor kerülhető el, ha a törvényhozás minden évben felülvizsgálja a sávok mértékét, ez viszont megint csak túlbonyolítja a helyzetet.

Jóval egyszerűbb a magyar rendszer

Korábban egyébként Magyarországon volt olyan időszak is, amikor összesen hét (!) adókulcs volt érvényben. Ez csökkent le a kétezres évek elejére végül két kulcsra és maradt is ennyi egészen a 2010-es kormányváltásig. A Fidesz-KDNP az első döntései között – miután kampányígéret is volt – törölte el a 32, illetve 17 százalékos adókulcsokat és vezette be 2011 januárjával egységesen a 16 százalékos személyi jövedelemadót. Ezt aztán öt évvel később csökkentették le a jelenlegi 15 százalékos szinre.

A sávos adózás egyébként többletterhet jelent az államnak is, hiszen a hivataloknak is több adattal kell dolgozniuk. Nem beszélve arról, hogy minél egyszerűbb az adórendszer, annál nagyobb lesz a hajlandóság a befizetésre is.

De nem csak ebben segít az egykulcsos adórendszer, amiben igazán verhetetlen, az a versenyképesség. Mivel a magasabb fizetés nem jár „büntetéssel”, azaz magasabb adóteherrel, így a munkáltatókat is arra ösztönözheti, hogy az igazán jó munkaerőt nagyobb bérrel tartsák maguknál, ezzel ismerjék el a jó teljesítményt. Ha több pénz marad a dolgozóknál, az ráadásul a fogyasztást is élénkíti, ezzel pedig a gazdasági növekedéshez is hozzájárulhat.

Bizonyos nézőpontból egyébként – mutatott rá az Oeconomus – Magyarországon jelenleg is kétkulcsos adórendszer van, hiszen olyan széles tömegeket érintenek az szja-mentességek (25 év alatti fiatalok, hamarosan a kettő és többgyermekes édesanyák, illetve jövőre a 30 alatti édesanyák), hogy most is tekinthetjük úgy, hogy itthon a két adókulcs a nulla és a 15 százalék. 

Nyitókép: Czeglédi Zsolt/MTI

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Aga1
2025. augusztus 30. 09:23
Picnic Niki 2025. augusztus 30. 09:08 "A diagramra ránézve azt látja az ember, ahol magas az adó, nyugaton, ott magas az életszínvonal is." A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából A cum hoc ergo propter hoc (latinul „vele, tehát miatta”) olyan logikai/következtetési hiba, amelyben az érvelő feltételezi, hogy ha az egyik esemény a másikkal együtt következik be, akkor közöttük feltétlenül ok-okozati összefüggés van. Ma is tanultál valamit :)
Válasz erre
0
0
Picnic Niki
•••
2025. augusztus 30. 09:08 Szerkesztve
A diagramra ránézve azt látja az ember, ahol magas az adó, nyugaton, ott magas az életszínvonal is. Az orbáni demagógia sikere, h ha alig fizetünk adót, akkor jobban is élünk. Csak arról nem beszélnek, a beszedett adót is elbaszták sportra, propagandára, látványos dolgokra, stb közben ami az állam feladata lenne, az mind rohad le. Pl. rezsicsökkentés "hatalmas sikere", h az ívóvízhálózat csövei elöregedtek, emiatt a víznek kb 30%-a elszivárog, és ha ebben a tempóban újítják fel akkor kb. 100 évre lenne szükség. Itt tűzoltás van, amikor hatalmas a botrány, pl állami alkalmazottak alacsony bére miatt, akkor azoknak vmit emelnek, aztán ha az infláció elértékteleníti, majd megint. Bezzeg a képviselők juttatása meg az inflációval arányosan emelkedik. Ügyes. Nem csodálom, h a kb havi 3 millás juttatással a legmagasabb adósávba kerülnének, és ellene kampányolnak. Mindjárt sírok
Válasz erre
0
1
cutcopy
•••
2025. augusztus 30. 08:09 Szerkesztve
A többkulcs jó nagy kicseszés azokkal akik másodállást vállalnak hogy többet keressenek, átesnek az adósávon és hiába güriztek havi 0-24-ben, ezért mondják hogy a többkulcs a munkát bünteti..
Válasz erre
2
0
pot_ember
2025. augusztus 30. 07:42
Sokan azt modják hogy az egykulcsos SZJA igazságtalan mert a kiskeresetűek ugyanannyit adóznak mint akik töbet. Ez az állítás azoknak szól, akik matekból nem igazán jeleskdet az általános 7. 8. osztályában, vagy hagyják magukat becsapni. PL egyszerűség kedvéért: aki 100.000 Ft keres ennek az SZJA-ja 15% = 15.000FT aki 1.000.000 Ft keres ennek az SZJA-ja 15% = 150.000FT Aki nekem bemeséli hogy, a 15.000Ft ugyanannyi mint 150.000Ft az csak diplomás kommunista, vagy Tiszás politikus lehet. Én igazságosnak tarom, hogy aki tízszer anjnyit keres az tizszer annyit fizet. Elutasítom, hogy hülyének nézzenek és bemeséljék, hogy százezres és miliós keresetek után ugyanannyi adót kell fizetni, mert mind két esetben 15% az adókulcs. Az meg hogy valakinek több a fizetése természetes.Nem vagyunk egyformák van akiből segédmunkás, van akiből gyárigazgató lesz. Ha egyforma lenne a jövedelmünk........ Nem a munkát sújtó adóval kellene a társadalmi feszültségeket megoldani.
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!