Ft
Ft
27°C
18°C
Ft
Ft
27°C
18°C
08. 31.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 31.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
Tisza-csomag bérminimum Magyar Péter adóemelés

Tisza-csomag: ezért járnának rosszabbul azok, akik másodállást vállalnak

2025. augusztus 31. 05:55

A Tisza Párt többkulcsos adórendszere azokkal lenne a legigazságtalanabb, akik főállásuk mellett kénytelenek másodállásban dolgozni. A Tisza-csomag alapján már az így megszerezhető kereset után is többet kellene adózni, mint ma, ez legalább 10 ezer forintos havi bércsökkenéssel járna.

2025. augusztus 31. 05:55
null

Noha Magyar Péter most azt állítja, a Tisza Párt kormányra kerülése esetén jövőre adót csökkentene, a korábban kiszivárgott, súlyos adóemelésekről szóló dokumentumok és szakértői vélemények egyelőre hitelesebbnek tűnnek. A Tisza-csomag alapján már havi 416 666 forintos bruttó kereset fölött is 22 százalék lenne az szja mértéke. Ez pedig mindenképp érzékenyen érintheti a minimálbért és garantált bérminimumot keresőket, legalább 10 ezer, de akár több tízezer forintos havi nettó bevételkiesést okozhat.

Tisza-csomag minimálbér garantált bérminimum
A minimálbér és a garantált bérminimum változása. A Tisza-csomag megállítaná a bérek emelkedését
Forrás: MTI

A Tisza-csomag azokat is sújtaná, akik többet dolgoznak

A Tisza Párt körüli szakértők által elképzelt adórendszerben a jelenlegi, 15 százalékos adózás 416 666 forint bruttó keresetig alkalmazható, minden további megszerzett adóköteles bevétel már a 22 százalékos új adókulcs alá tartozna. Abban az esetben is tízezres nagyságrendű nettó fizetéscsökkenést jelentene az adórendszer átalakítása, ha az adott munkavállaló kénytelen a főállása mellé másodállást is vállalni.

Ha például egy teljes munkaidős alkalmazott a garantált bérminimum összegét kapja, azaz 

  • jövőre akár 390 forint körüli bruttó fizetést is – juttatások és bónuszok nélkül,
  • és mellette egy nem teljes munkaidős, minimálbéres állásban is dolgozik, például bruttó 200 ezer forint fizetésért, 

már ekkor is többet kellene adóznia, mint most.

A jelenlegi adórendszerhez képest a Tisza Párt által tervezett adórendszerben az a munkavállaló, 

aki két állásban is dolgozik, azaz napi 12-16 órát is akár, annak a többkulcsos rendszer legalább 12-15 ezer forintos nettó fizetéscsökkenést okozna.

Magyar Péter a pártja körül kialakult botrány után próbálja elhitetni, hogy adót csökkentenének, ám ezt adójóváírás formájában tennék. Az adójóváírás az eddig kiszivárgott elképzelésekkel összhangban szintén a 2010 előtti baloldali kormányok által alkalmazott adókedvezmény volt. Ennek mértéke egyébként a legkisebb keresetűeknek havi legfeljebb 20 ezer forint nettó emelést jelentene. A progresszív adórendszer ráadásul számos visszaélés melegágya, így a zsebbe fizetés és a feketén foglalkoztatás aránya újra emelkedne, főleg az adójóváírás miatt. A bérek emelkedése pedig jóval visszafogottabb lenne.

Ezt is ajánljuk a témában

Nehezen elképzelhető az is, hogy egy adócsökkentési javaslatról Tarr Zoltán szándékosan nem akarna beszélni, nehogy veszélybe sodorja a Tisza támogatottságát.

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

***

 

Összesen 12 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nogradi
2025. augusztus 31. 07:02
De itt mindenki is jól megél másodállás nélkül, vagy nem szeretnek otthon lenni az emberek?
Válasz erre
0
0
pollip
2025. augusztus 31. 06:58
Egy hithű tiszás azt mondja: nem baj, ha rosszabb lesz, valahogy rendbe kell tenni a gazdaságot, így is megéri! Ezt személy szerint hallottam!
Válasz erre
0
0
lendvaiildiko
2025. augusztus 31. 06:47
Milyen jó hatása lesz az új adórendszernek az egészségügyre, a továbbfoglalkoztatott orvosok továbbfoglalkoztatásása....
Válasz erre
1
0
Chekke-Faint
2025. augusztus 31. 06:42
Csakhogy a tiszások között másodállást nem vállal senki, ők a segílyre és a le nem dolgozott évek utáni nyugdíjra várnak....DDD
Válasz erre
2
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!