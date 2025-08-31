Tisza-csomag: ezért járnának rosszabbul azok, akik másodállást vállalnak

Magyar Péter bejelentette, ami a kiszivárgott Tisza-csomagból kimaradt: teljessé vált a 2010 előtt megbukott adórendszer
Sikerült teljesen lelepleznie magát.
A Tisza Párt többkulcsos adórendszere azokkal lenne a legigazságtalanabb, akik főállásuk mellett kénytelenek másodállásban dolgozni. A Tisza-csomag alapján már az így megszerezhető kereset után is többet kellene adózni, mint ma, ez legalább 10 ezer forintos havi bércsökkenéssel járna.
Noha Magyar Péter most azt állítja, a Tisza Párt kormányra kerülése esetén jövőre adót csökkentene, a korábban kiszivárgott, súlyos adóemelésekről szóló dokumentumok és szakértői vélemények egyelőre hitelesebbnek tűnnek. A Tisza-csomag alapján már havi 416 666 forintos bruttó kereset fölött is 22 százalék lenne az szja mértéke. Ez pedig mindenképp érzékenyen érintheti a minimálbért és garantált bérminimumot keresőket, legalább 10 ezer, de akár több tízezer forintos havi nettó bevételkiesést okozhat.
A Tisza Párt körüli szakértők által elképzelt adórendszerben a jelenlegi, 15 százalékos adózás 416 666 forint bruttó keresetig alkalmazható, minden további megszerzett adóköteles bevétel már a 22 százalékos új adókulcs alá tartozna. Abban az esetben is tízezres nagyságrendű nettó fizetéscsökkenést jelentene az adórendszer átalakítása, ha az adott munkavállaló kénytelen a főállása mellé másodállást is vállalni.
Ha például egy teljes munkaidős alkalmazott a garantált bérminimum összegét kapja, azaz
már ekkor is többet kellene adóznia, mint most.
A jelenlegi adórendszerhez képest a Tisza Párt által tervezett adórendszerben az a munkavállaló,
aki két állásban is dolgozik, azaz napi 12-16 órát is akár, annak a többkulcsos rendszer legalább 12-15 ezer forintos nettó fizetéscsökkenést okozna.
Magyar Péter a pártja körül kialakult botrány után próbálja elhitetni, hogy adót csökkentenének, ám ezt adójóváírás formájában tennék. Az adójóváírás az eddig kiszivárgott elképzelésekkel összhangban szintén a 2010 előtti baloldali kormányok által alkalmazott adókedvezmény volt. Ennek mértéke egyébként a legkisebb keresetűeknek havi legfeljebb 20 ezer forint nettó emelést jelentene. A progresszív adórendszer ráadásul számos visszaélés melegágya, így a zsebbe fizetés és a feketén foglalkoztatás aránya újra emelkedne, főleg az adójóváírás miatt. A bérek emelkedése pedig jóval visszafogottabb lenne.
Nehezen elképzelhető az is, hogy egy adócsökkentési javaslatról Tarr Zoltán szándékosan nem akarna beszélni, nehogy veszélybe sodorja a Tisza támogatottságát.
A többkulcsos adórendszer egyértelműen fékezi a béremelést, amelynek a jelenleginél kisebb hányada kerül ténylegesen a dolgozóhoz.
A Tisza-gyűlés 80 százaléka megszavazta a Tisza-adót, Tarr Zoltán bólogat, de szerinte most nem lehet róla beszélni. „Választást kell nyerni, és utána mindent lehet” – mondta.
