Tisza-csomag: ezért járnának rosszabbul azok, akik másodállást vállalnak

Noha Magyar Péter most azt állítja, a Tisza Párt kormányra kerülése esetén jövőre adót csökkentene, a korábban kiszivárgott, súlyos adóemelésekről szóló dokumentumok és szakértői vélemények egyelőre hitelesebbnek tűnnek. A Tisza-csomag alapján már havi 416 666 forintos bruttó kereset fölött is 22 százalék lenne az szja mértéke. Ez pedig mindenképp érzékenyen érintheti a minimálbért és garantált bérminimumot keresőket, legalább 10 ezer, de akár több tízezer forintos havi nettó bevételkiesést okozhat.

A minimálbér és a garantált bérminimum változása. A Tisza-csomag megállítaná a bérek emelkedését

Forrás: MTI

A Tisza-csomag azokat is sújtaná, akik többet dolgoznak

A Tisza Párt körüli szakértők által elképzelt adórendszerben a jelenlegi, 15 százalékos adózás 416 666 forint bruttó keresetig alkalmazható, minden további megszerzett adóköteles bevétel már a 22 százalékos új adókulcs alá tartozna. Abban az esetben is tízezres nagyságrendű nettó fizetéscsökkenést jelentene az adórendszer átalakítása, ha az adott munkavállaló kénytelen a főállása mellé másodállást is vállalni.

Ha például egy teljes munkaidős alkalmazott a garantált bérminimum összegét kapja, azaz

jövőre akár 390 forint körüli bruttó fizetést is – juttatások és bónuszok nélkül,

és mellette egy nem teljes munkaidős, minimálbéres állásban is dolgozik, például bruttó 200 ezer forint fizetésért,

már ekkor is többet kellene adóznia, mint most.

A jelenlegi adórendszerhez képest a Tisza Párt által tervezett adórendszerben az a munkavállaló,

aki két állásban is dolgozik, azaz napi 12-16 órát is akár, annak a többkulcsos rendszer legalább 12-15 ezer forintos nettó fizetéscsökkenést okozna.

Magyar Péter a pártja körül kialakult botrány után próbálja elhitetni, hogy adót csökkentenének, ám ezt adójóváírás formájában tennék. Az adójóváírás az eddig kiszivárgott elképzelésekkel összhangban szintén a 2010 előtti baloldali kormányok által alkalmazott adókedvezmény volt. Ennek mértéke egyébként a legkisebb keresetűeknek havi legfeljebb 20 ezer forint nettó emelést jelentene. A progresszív adórendszer ráadásul számos visszaélés melegágya, így a zsebbe fizetés és a feketén foglalkoztatás aránya újra emelkedne, főleg az adójóváírás miatt. A bérek emelkedése pedig jóval visszafogottabb lenne.