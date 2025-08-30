Ft
08. 30.
szombat
Magyarország kritika uniós európai bizottság

Tisza-csomag: Brüsszel kedvében járnának Magyar Péterék a többkulcsos adóval

2025. augusztus 30. 06:18

A Tisza-párt szinte eddig is mindenben a brüsszeli elit utasításai szerint járt el. Ha nem is szavaztak meg mindent, volt, amikor tartózkodásukkal segítették Brüsszel fontos ügyeit. Nincs ez másként az adóemeléseknél sem.

2025. augusztus 30. 06:18
null

Évek óta szúrja a szemét az uniós vezetésnek, azon belül is az Európai Bizottságnak a Magyarországon létező egykulcsos adórendszer. Brüsszel már számos alkalommal fogalmazott meg kritikát a hazai adórendszerrel kapcsolatban. Eleinte még csak észrevételként jelezték, 2022-ben viszont már durván nekimentek a rendszernek. Magyar Péterék terve tehát most igencsak tetszhet az uniós vezetés fellegvárában. 

Brüsszel szerint a magyar adókedvezmények torzítják a rendszert
Így adóznak Európában: Brüsszel szerint a magyar adókedvezmények torzítják a rendszert (Forrás: Tax Foundation Europe)

Brüsszel évek óta kritizálja az egykulcsos adórendszert

Az Európai Bizottság már a 2018-as, Magyarországról szóló országjelentésében rögzítette a tényt, hogy a 2011-el bevezetett új, egykulcsos adórendszerrel megszűnt a progresszivitás a magyar adórendszerben. Ekkor még a többkulcsos adók visszaállítására nem érkezett javaslat, erre nem is lett volna lehetősége az EB-nek,

viszont egyértelmű volt, hogy az új felállás nem nyerte el Brüsszel tetszését.

2022-ben, az újabb országjelentésben aztán már alaposabban beleszálltak nemcsak az egyetlen szja-kulcsba, hanem több adókedvezménybe is. Mint fogalmaztak: a magyar adórendszer aránytalanul osztja el a terheket. Külön kiemelték például a 25 év alattiak szja-mentességét, illetve annak szerintük rendszert torzító hatását.

Csak ajánlhatnak

Mivel a személyi jövedelemadó rendszerének kérdése kizárólagos tagállami hatáskörnek minősül, ezért Brüsszel nem fogalmazhat meg ezen a téren utasításokat a tagállamoknak, csupán ajánlásokat tehet, vagy kritikákat közölhet, mint ahogy láthatjuk, meg is tették.

Sőt, a kritika a 2024–2025-ös európai szemeszter dokumentumaiban is visszaköszönt. Az uniós háttéranyagok a magyar adórendszerről szóló részei kimérten fogalmaztak, de iránymutatásként világos volt, hogy mit is szeretne elérni az Európai Bizottság.

Ez alapján nem nehéz kitalálni, honnan is jöhetett az ötlet a Tisza Pártnál, hogy dobják a korábban ígérgetett, még alacsonyabb személyi jövedelemadót (a Nemzet Hangja konzultációban még 9 százalékról kérdezték híveiket, de már akkor is látszott, hogy ez csak egy blöff), és egy sokkal brutálisabb megszorítás felé mozdulnak el.

Ezzel pedig Brüsszelnek is kedveznének, hiszen mára már egyértelművé vált, hogy Magyar Péter és a Tisza mindenben az uniós elit kedvében akar járni, cserébe, hogy durva beavatkozással hatalomra kerülhessenek.

Máshol is van egy kulcs

Az Európai Unión belül még három tagállamban van egyetlen kulcs a személyi jövedelemadóra: Romániában, Bulgáriában és Észtországban. Ugyanakkor az unión kívül, a régióban egyáltalán nem ismeretlen intézmény ez: Szerbiában, Bosznia-Hercegovinában, Koszovóban és Ukrajnában, illetve Moldovában is egyetlen kulcs szerint adóznak az állampolgárok.

Nyitókép: Gints Ivuskans / AFP

Cs72
2025. augusztus 30. 07:28
„Ha valamit most mondok, azt össze lehet úgy rakni, hogy ebből akár bukás is lehet a választáson"– mondta egyebek mellett Tarr Zoltán azon az etyeki rendezvényen, amely a Fidesz új kampányának egyik alapja. A párt kommunikációs gépezete nagy erővel árasztja el a nyilvánosságot azzal, hogy Magyar Péter pártja kormányra kerülése esetén hatalmas adóemelésre készül. A kormánypárt egy Index által „megszerzett", állítólagos tiszás belsős feljegyzéssel ( egy A4-s papír aláírás és pecsét nélkül) és a párt alelnöke és gazdasági szakértője által mondottakkal igazolja állításait! RÖHELYES EZ AZ EGÉSZ! A gombák eteése zejlik most is ,mint 22-ben! Emlékeztek MZP na háborúba viszi fiainkat!
k
2025. augusztus 30. 07:22
Nem lehet szavazni a liberális Európai Unió által mentelmi joggal zsarolt ál Magyar Péter telefonrablóra és a Tisza Pártra. A 2010 előtti gazdasági rendszer (több kulcsos több sávos progresszív adó) visszahozatala az egykulcsos adó helyett ugyanolyan csődöt eredményezne mint ami 2010 előtt volt. A 2010 előtti kleptomániás "gazdasági" szakértők visszacsempészése a Tisza Párt által nyomort, éhezést, munkanélküliséget teremtene.
evpus
•••
2025. augusztus 30. 07:01
Naná. Eddig is azon dolgozott a tisza, ha Magyarországnak rossz, az nekik jó, mert talán a sok hülyét meg tudják vezetni. Az "áfacsökkentés" és a "rezsiemelés" ígérete is erre jó, NEKIK! MEG KELL AKADÁLYOZNI, HOGY AZ UKRÁNOK UNIÓS TAGOK LEGYENEK, MERT AZ EGYENLŐ A 3. VILÁGHÁBORÚVAL!!!!!
Szerintem
2025. augusztus 30. 06:58
A sávos adózás, ráadásul ilyen átlagjövedelmi kulcsokkal adócsalásra ösztönöz, visszafogja a teljesítményeket, a vásárlóerőt és jól betesz a GDP-nek is. Ettől beindul a lefelé spirál és jöhet a rekord munkanélküliség, a rekord infláció és a csődös nyomor, mint Gyurcsányék alatt. Mert ez a "program" személy szerint is ugyanazokkal a csődösökkel, ugyanaz. Csak még betenne a migriözön is és abból már soha nem lehetne az országot helyreállítani.
