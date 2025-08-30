Tisza-csomag: Brüsszel kedvében járnának Magyar Péterék a többkulcsos adóval

Így büntetné a családokat a Tisza párt: itt vannak a részletek, ilyen károkat okozna Magyar Péter kiszivárgott terve
A Tisza Párt tervei szerint az emberek kétharmadának többet kellene fizetnie, több százezer munkavállaló fizetése kerülne veszélybe.
A Tisza-párt szinte eddig is mindenben a brüsszeli elit utasításai szerint járt el. Ha nem is szavaztak meg mindent, volt, amikor tartózkodásukkal segítették Brüsszel fontos ügyeit. Nincs ez másként az adóemeléseknél sem.
Évek óta szúrja a szemét az uniós vezetésnek, azon belül is az Európai Bizottságnak a Magyarországon létező egykulcsos adórendszer. Brüsszel már számos alkalommal fogalmazott meg kritikát a hazai adórendszerrel kapcsolatban. Eleinte még csak észrevételként jelezték, 2022-ben viszont már durván nekimentek a rendszernek. Magyar Péterék terve tehát most igencsak tetszhet az uniós vezetés fellegvárában.
Az Európai Bizottság már a 2018-as, Magyarországról szóló országjelentésében rögzítette a tényt, hogy a 2011-el bevezetett új, egykulcsos adórendszerrel megszűnt a progresszivitás a magyar adórendszerben. Ekkor még a többkulcsos adók visszaállítására nem érkezett javaslat, erre nem is lett volna lehetősége az EB-nek,
viszont egyértelmű volt, hogy az új felállás nem nyerte el Brüsszel tetszését.
2022-ben, az újabb országjelentésben aztán már alaposabban beleszálltak nemcsak az egyetlen szja-kulcsba, hanem több adókedvezménybe is. Mint fogalmaztak: a magyar adórendszer aránytalanul osztja el a terheket. Külön kiemelték például a 25 év alattiak szja-mentességét, illetve annak szerintük rendszert torzító hatását.
Mivel a személyi jövedelemadó rendszerének kérdése kizárólagos tagállami hatáskörnek minősül, ezért Brüsszel nem fogalmazhat meg ezen a téren utasításokat a tagállamoknak, csupán ajánlásokat tehet, vagy kritikákat közölhet, mint ahogy láthatjuk, meg is tették.
Sőt, a kritika a 2024–2025-ös európai szemeszter dokumentumaiban is visszaköszönt. Az uniós háttéranyagok a magyar adórendszerről szóló részei kimérten fogalmaztak, de iránymutatásként világos volt, hogy mit is szeretne elérni az Európai Bizottság.
Ez alapján nem nehéz kitalálni, honnan is jöhetett az ötlet a Tisza Pártnál, hogy dobják a korábban ígérgetett, még alacsonyabb személyi jövedelemadót (a Nemzet Hangja konzultációban még 9 százalékról kérdezték híveiket, de már akkor is látszott, hogy ez csak egy blöff), és egy sokkal brutálisabb megszorítás felé mozdulnak el.
Ezzel pedig Brüsszelnek is kedveznének, hiszen mára már egyértelművé vált, hogy Magyar Péter és a Tisza mindenben az uniós elit kedvében akar járni, cserébe, hogy durva beavatkozással hatalomra kerülhessenek.
Az Európai Unión belül még három tagállamban van egyetlen kulcs a személyi jövedelemadóra: Romániában, Bulgáriában és Észtországban. Ugyanakkor az unión kívül, a régióban egyáltalán nem ismeretlen intézmény ez: Szerbiában, Bosznia-Hercegovinában, Koszovóban és Ukrajnában, illetve Moldovában is egyetlen kulcs szerint adóznak az állampolgárok.
