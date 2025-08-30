Tisza-csomag: Brüsszel kedvében járnának Magyar Péterék a többkulcsos adóval

Brüsszel évek óta kritizálja az egykulcsos adórendszert

Az Európai Bizottság már a 2018-as, Magyarországról szóló országjelentésében rögzítette a tényt, hogy a 2011-el bevezetett új, egykulcsos adórendszerrel megszűnt a progresszivitás a magyar adórendszerben. Ekkor még a többkulcsos adók visszaállítására nem érkezett javaslat, erre nem is lett volna lehetősége az EB-nek,

viszont egyértelmű volt, hogy az új felállás nem nyerte el Brüsszel tetszését.

2022-ben, az újabb országjelentésben aztán már alaposabban beleszálltak nemcsak az egyetlen szja-kulcsba, hanem több adókedvezménybe is. Mint fogalmaztak: a magyar adórendszer aránytalanul osztja el a terheket. Külön kiemelték például a 25 év alattiak szja-mentességét, illetve annak szerintük rendszert torzító hatását.

Csak ajánlhatnak

Mivel a személyi jövedelemadó rendszerének kérdése kizárólagos tagállami hatáskörnek minősül, ezért Brüsszel nem fogalmazhat meg ezen a téren utasításokat a tagállamoknak, csupán ajánlásokat tehet, vagy kritikákat közölhet, mint ahogy láthatjuk, meg is tették.

Sőt, a kritika a 2024–2025-ös európai szemeszter dokumentumaiban is visszaköszönt. Az uniós háttéranyagok a magyar adórendszerről szóló részei kimérten fogalmaztak, de iránymutatásként világos volt, hogy mit is szeretne elérni az Európai Bizottság.

Ez alapján nem nehéz kitalálni, honnan is jöhetett az ötlet a Tisza Pártnál, hogy dobják a korábban ígérgetett, még alacsonyabb személyi jövedelemadót (a Nemzet Hangja konzultációban még 9 százalékról kérdezték híveiket, de már akkor is látszott, hogy ez csak egy blöff), és egy sokkal brutálisabb megszorítás felé mozdulnak el.