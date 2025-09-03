Mindent bevet Magyar Péter, hogy elterelje a figyelmet a Tisza-adóról – ez csak egyet jelenthet az elemző szerint

„Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk” – Tarr Zoltán a Tisza adótervéről
A Tisza alelnökének újabb vállalhatatlan kijelentései kerültek napvilágra.
Kapkodó kríziskommunikációba kezdett a Tisza-vezér.
Ha egy mondatban kell értékelni Magyar Péter kötcsei akcióját, akkor röviden úgy lehetne, hogy a Fidesz hétvégi rendezvényének a megzavarásával terelné el a figyelmet az adóemelési botrányáról és Tarr Zoltán önleleplező nyilatkozatáról – mondta lapunknak a Tisza elnökének legújabb húzásáról Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője.
Ha részletesebben akarjuk megnézni, akkor azonban Deák Dániel szerint fontos látni, hogy az elmúlt hetekben több ellenzéki és kormánypárti felmérés is megjelent, amelyik ugyanazt mutatja: csökkent a Tisza támogatottsága, miközben nőtt a Fidesz.
A nyarat tehát a kormánypárt nyerte, ami nagyon frusztrálja Magyar Pétert. El is kezdődött a kiábrándulási folyamat: Tölgyessy Péter már a Tisza veszélyeiről kezdett el beszélni és arról, hogy komoly bajba sodorhatják az országot a felkészületlenségükkel. Emellett sorra elkezdtek feloszlani a Tisza-szigetek is.
Kocsis Máté megjegyezte Magyar Péterről és társairól: „Nektek kampó van.”
Összességében tehát elfogyott a lendület Magyar Péter mögött.
Egy ilyen rossz helyzetben érte Magyar Pétert, hogy kiszivárgott a Tisza adóemelési terve, amely a magyarok kétharmadának kevesebb fizetést jelentene.
Ezután a pártelnök válságkommunikációba kezdett, ugyanakkor az emberei – köztük Tarr Zoltán, a Tisza alelnöke – lebuktatták. Világossá vált, hogy amit a kampányban mondanak, az nem felel meg a valóságnak; ha pedig a valódi terveiket elmondanák, abba belebuknának.
Ahogy az elemző rámutatott: Magyar Péter saját magának is ellentmondva kezdett el magyarázkodni, hétfőn például már azt állította, hogy hamisították például azokat a felvételeket, amelyek Tarr Zoltánról készültek, miközben a Tisza-sziget tagjai rögzítették azokat. Majd egy nyilatkozatában azt is állította, hogy Tarr Zoltán mondatait összevágták, majd rá fél percre azt is mondta, hogy nem látta Tarr Zoltán nyilatkozatát, magyarul azt sem tudhatja, hogy összevágták-e.
A Tisza-vezér szerint egyben kell meghallgatni Tarr Zoltán videóját, majd közölte, hogy ő nem hallgatta végig.
Ez a kapkodó kommunikáció azt jelzi, hogy Magyar Péter is érzi: könnyen ráéghet az adóemelési botrány, ami eltávolítja tőle a középen álló szavazókat.
Éppen emiatt Magyar Péter tüntetést szervez vasárnapra a fideszes kötcsei piknik helyszínére. Ezzel az a célja, hogy botrányt csináljon, és elterelje a figyelmet pártja zűrős ügyeiről, hogy ne kelljen például választ adnia arra a kérdésre, hogy miről beszélt Tarr Zoltán, amikor azt mondta, nem beszélhet bizonyos dolgokról, mert abba belebuknának. Emellett az is a célja, hogy róla legyen szó aznap is a hírekben.
Ezzel azonban Deák Dániel szerint több hibát is elkövet.
Az egyik a kormányzóképesség további rombolása. Magyar Péterrel szemben ugyanis már tiszás körökben is érkezik a kritika, hogy eddig nem mutatta fel a kormányzóképességet. Az emberei – például Kulja András – rendre elvéreznek szakpolitikai kérdésekben, akiket már nyilatkozni sem enged. Az, hogy most Kötcsére megy balhézni, tovább rombolja mindezt, ugyanis egy komoly, kormányzásra készülő államférfi nem megy oda megzavarni mások rendezvényét.
Aki ilyet csinál, az csak egy sima provokátor, aki az ellenzéki keménymagon túl nem tud másokat megszólítani.
– fogalmazott Deák Dániel.
A másik hiba pedig, hogy ezzel az akciójával felhívja a figyelmet a fideszes kötcsei piknikre, ami zárt jellegéből adódóan kevésbé szokott benne lenni a hírekben. Így most minden figyelem Kötcsére irányul, amit ideális esetben a Fidesz is ki tud használni.
Nyitókép: Magyar Péter és Tarr Zoltán (Fotó: Purger Tamás)