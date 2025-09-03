Ft
Ft
30°C
17°C
Ft
Ft
30°C
17°C
09. 03.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 03.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
Tarr Zoltán Magyar Péter Deák Dániel kötcsei piknik

Mindent bevet Magyar Péter, hogy elterelje a figyelmet a Tisza-adóról – ez csak egyet jelenthet az elemző szerint

2025. szeptember 03. 19:59

Kapkodó kríziskommunikációba kezdett a Tisza-vezér.

2025. szeptember 03. 19:59
null

Ha egy mondatban kell értékelni Magyar Péter kötcsei akcióját, akkor röviden úgy lehetne, hogy a Fidesz hétvégi rendezvényének a megzavarásával terelné el a figyelmet az adóemelési botrányáról és Tarr Zoltán önleleplező nyilatkozatáról – mondta lapunknak a Tisza elnökének legújabb húzásáról Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője.

Ezt is ajánljuk a témában

Ha részletesebben akarjuk megnézni, akkor azonban Deák Dániel szerint fontos látni, hogy az elmúlt hetekben több ellenzéki és kormánypárti felmérés is megjelent, amelyik ugyanazt mutatja: csökkent a Tisza támogatottsága, miközben nőtt a Fidesz. 

A nyarat tehát a kormánypárt nyerte, ami nagyon frusztrálja Magyar Pétert. El is kezdődött a kiábrándulási folyamat: Tölgyessy Péter már a Tisza veszélyeiről kezdett el beszélni és arról, hogy komoly bajba sodorhatják az országot a felkészületlenségükkel. Emellett sorra elkezdtek feloszlani a Tisza-szigetek is. 

Ezt is ajánljuk a témában

Összességében tehát elfogyott a lendület Magyar Péter mögött.

Egy ilyen rossz helyzetben érte Magyar Pétert, hogy kiszivárgott a Tisza adóemelési terve, amely a magyarok kétharmadának kevesebb fizetést jelentene.

Ezután a pártelnök válságkommunikációba kezdett, ugyanakkor az emberei – köztük Tarr Zoltán, a Tisza alelnöke – lebuktatták. Világossá vált, hogy amit a kampányban mondanak, az nem felel meg a valóságnak; ha pedig a valódi terveiket elmondanák, abba belebuknának.

Ahogy az elemző rámutatott: Magyar Péter saját magának is ellentmondva kezdett el magyarázkodni, hétfőn például már azt állította, hogy hamisították például azokat a felvételeket, amelyek Tarr Zoltánról készültek, miközben a Tisza-sziget tagjai rögzítették azokat. Majd egy nyilatkozatában azt is állította, hogy Tarr Zoltán mondatait összevágták, majd rá fél percre azt is mondta, hogy nem látta Tarr Zoltán nyilatkozatát, magyarul azt sem tudhatja, hogy összevágták-e. 

Ezt is ajánljuk a témában

Ez a kapkodó kommunikáció azt jelzi, hogy Magyar Péter is érzi: könnyen ráéghet az adóemelési botrány, ami eltávolítja tőle a középen álló szavazókat.

Éppen emiatt Magyar Péter tüntetést szervez vasárnapra a fideszes kötcsei piknik helyszínére. Ezzel az a célja, hogy botrányt csináljon, és elterelje a figyelmet pártja zűrős ügyeiről, hogy ne kelljen például választ adnia arra a kérdésre, hogy miről beszélt Tarr Zoltán, amikor azt mondta, nem beszélhet bizonyos dolgokról, mert abba belebuknának. Emellett az is a célja, hogy róla legyen szó aznap is a hírekben.

Ezzel azonban Deák Dániel szerint több hibát is elkövet.

Az egyik a kormányzóképesség további rombolása. Magyar Péterrel szemben ugyanis már tiszás körökben is érkezik a kritika, hogy eddig nem mutatta fel a kormányzóképességet. Az emberei – például Kulja András – rendre elvéreznek szakpolitikai kérdésekben, akiket már nyilatkozni sem enged. Az, hogy most Kötcsére megy balhézni, tovább rombolja mindezt, ugyanis egy komoly, kormányzásra készülő államférfi nem megy oda megzavarni mások rendezvényét. 

Aki ilyet csinál, az csak egy sima provokátor, aki az ellenzéki keménymagon túl nem tud másokat megszólítani.

– fogalmazott Deák Dániel.

A másik hiba pedig, hogy ezzel az akciójával felhívja a figyelmet a fideszes kötcsei piknikre, ami zárt jellegéből adódóan kevésbé szokott benne lenni a hírekben. Így most minden figyelem Kötcsére irányul, amit ideális esetben a Fidesz is ki tud használni.

Nyitókép: Magyar Péter és Tarr Zoltán (Fotó: Purger Tamás)

 

Összesen 26 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
states-2
2025. szeptember 03. 21:40
Ennek a Tisza-csürhének annyi, nagyobbat buknak, mint az előző futóbolonddal, Makizayjal.
Válasz erre
0
0
Szerintem
•••
2025. szeptember 03. 21:38 Szerkesztve
Azért valahogy csak meg kéne már állítani a tiszafostos hazugság propagandáit. Semmi más nincs neki, semmi előre mutató, jobbító, csak kizárólag a hazugság propagandái. Amiből nagyon komoly, akár diplomáciai problémák is lehetnek, de még akár emberek tömegeire hozhatja rá a tiszafostos, az életveszélyt is. Gondoljunk csak az Aszados álhír gyártására, hogy a tömeggyilkos szándékai szerint, akár ki is provokálhatta volna Magyarország ellen, a tömeggyilkos iszlám terrort.
Válasz erre
0
0
Toma78
2025. szeptember 03. 20:42
Mi van kutya megpróbálsz belépôt koldulni?! Köszönjük már van aki takarítja a mosdókat húzhatsz a kurva anyádba Weber seggét nyalni brüsszelben pondró!🖕😁🖕
Válasz erre
1
0
you-brought-2-too-many
•••
2025. szeptember 03. 20:32 Szerkesztve
Ezt a történetet küldöm a Tiszaros vezírnek a linkben, pont testhez álló neki Perintfalvi Ritella, te is figyelhetsz. youtu.be/fUe4_dA6B1c?si=LvTuF2A84SxykKQ3 S a tanulság: Petya, nem biztos, hogy rosszat akar, aki a fejedre szarik, és nem biztos, hogy jót akar, aki kihúz a szarból; de a lényeg, hogy aki nyakig ül a szarban, az fogja be a száját.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!