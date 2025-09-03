Mindent bevet Magyar Péter, hogy elterelje a figyelmet a Tisza-adóról – ez csak egyet jelenthet az elemző szerint

Ez a kapkodó kommunikáció azt jelzi, hogy Magyar Péter is érzi: könnyen ráéghet az adóemelési botrány, ami eltávolítja tőle a középen álló szavazókat.

Éppen emiatt Magyar Péter tüntetést szervez vasárnapra a fideszes kötcsei piknik helyszínére. Ezzel az a célja, hogy botrányt csináljon, és elterelje a figyelmet pártja zűrős ügyeiről, hogy ne kelljen például választ adnia arra a kérdésre, hogy miről beszélt Tarr Zoltán, amikor azt mondta, nem beszélhet bizonyos dolgokról, mert abba belebuknának. Emellett az is a célja, hogy róla legyen szó aznap is a hírekben.

Ezzel azonban Deák Dániel szerint több hibát is elkövet.

Az egyik a kormányzóképesség további rombolása. Magyar Péterrel szemben ugyanis már tiszás körökben is érkezik a kritika, hogy eddig nem mutatta fel a kormányzóképességet. Az emberei – például Kulja András – rendre elvéreznek szakpolitikai kérdésekben, akiket már nyilatkozni sem enged. Az, hogy most Kötcsére megy balhézni, tovább rombolja mindezt, ugyanis egy komoly, kormányzásra készülő államférfi nem megy oda megzavarni mások rendezvényét.

Aki ilyet csinál, az csak egy sima provokátor, aki az ellenzéki keménymagon túl nem tud másokat megszólítani.

– fogalmazott Deák Dániel.

A másik hiba pedig, hogy ezzel az akciójával felhívja a figyelmet a fideszes kötcsei piknikre, ami zárt jellegéből adódóan kevésbé szokott benne lenni a hírekben. Így most minden figyelem Kötcsére irányul, amit ideális esetben a Fidesz is ki tud használni.

Nyitókép: Magyar Péter és Tarr Zoltán (Fotó: Purger Tamás)