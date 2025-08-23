Skandalum: Orbán nyaral
Politikust a nyaralása miatt gúnyolni körülbelül afféle közhely, minthogy az angoloknak mindenről az jut eszébe, hogy “parancsol egy pohár teát?”, a németek őrjítően precízek, Magyar Péter pedig hazudik.
Szép volt Telex, ti vagytok a legnagyobbak.
„Egészen közel volt, de a képen ugye Andrej Plenković látható, aki Horvátország MINISZTERelnöke.
Szép volt Telex, ti vagytok a legnagyobbak.”
Nyitókép: Facebook
Ezt is ajánljuk a témában
Politikust a nyaralása miatt gúnyolni körülbelül afféle közhely, minthogy az angoloknak mindenről az jut eszébe, hogy “parancsol egy pohár teát?”, a németek őrjítően precízek, Magyar Péter pedig hazudik.