Ft
Ft
25°C
15°C
Ft
Ft
25°C
15°C
08. 23.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 23.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
erő kormány Magyarország erőszak rendszerváltás forradalom töltény provokáció

A tűzzel játszanak

2025. augusztus 23. 15:32

A polgárháború szónak még az emlegetését is utasítsuk el, a sanda célozgatások, erőszakra való bujtogatások és provokációk visszafelé fognak elsülni.

2025. augusztus 23. 15:32
null
Békés Márton
Békés Márton
Facebook

„Amennyiben nem így esik, akkor viszont a nemdemokratikus út is járható – mondja (kép mellékelve). Ez elgondolkodtató, hiszen egyik-másik ellenzéki szereplő a nyáron szintén hasonló húrokat pengetett: előkerült a »polgári ellenálláshoz« társított »utolsó töltényig« szlogen, a »színes forradalom« kifejezés és egy valóságos alkotmányos puccs lehetősége, méghozzá a köztársasági elnök »zsarolásával«, sőt demonstrálták egy miniszterelnök főbelövését is.

Valójában azonban Magyarországon 1990 óta csak középről nyertek választást, hol a »nyugodt erővel«, hol a »szakértői kormánnyal« kampányolva, hogy minkét oldal stratégiáját megemlítsük. 

A polgárháború szónak még az emlegetését is utasítsuk el, a sanda célozgatások, erőszakra való bujtogatások és provokációk visszafelé fognak elsülni.”

Nyitókép: Mandiner/Földházi Árpád

 

Kapcsolódó vélemény

Nizalowski Attila

Mandiner

Idézőjel

Még egyszer a Fleck-ügyről, avagy miért veszélyes Fleck Zoltán a magyar társadalomra

A jogszociológia és jogfilozófia védelmében azért említeni kell, hogy éltek a mi országunkban régen igazi szakemberek is. Nizalowski Attila írása.

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
ergo07-2
2025. augusztus 23. 16:52
Erre kaptak megbízást. Bízom Istenben és népünk józanságában
Válasz erre
0
0
satrafa-2
2025. augusztus 23. 16:05
Maroknyi nép a magyarság Európa közepén. Meglehetősen furcsa lenne, ha mi kezdenénk polgárháborúzni. Az olyan lenne, mintha saját magunkat irtanánk ki... Ha van néhány forrófejű, őket nyakon kell önteni egy kis hűsítő kútvízzel. :)))
Válasz erre
2
0
belbuda
2025. augusztus 23. 16:04
Munkácsot támadták az oroszok, keveset ír erről a nerdiner...🤫
Válasz erre
0
8
Pandaka pygmaea
2025. augusztus 23. 15:38
"A polgárháború szónak még az emlegetését is utasítsuk el, a sanda célozgatások, erőszakra való bujtogatások és provokációk visszafelé fognak elsülni.” Ne feledjük, hogy azért még most is a józan (ép)eszűek vannak többségben, nem a közösségi oldalakon agresszív, harsány kisebbség.
Válasz erre
7
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!