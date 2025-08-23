„Amennyiben nem így esik, akkor viszont a nemdemokratikus út is járható – mondja (kép mellékelve). Ez elgondolkodtató, hiszen egyik-másik ellenzéki szereplő a nyáron szintén hasonló húrokat pengetett: előkerült a »polgári ellenálláshoz« társított »utolsó töltényig« szlogen, a »színes forradalom« kifejezés és egy valóságos alkotmányos puccs lehetősége, méghozzá a köztársasági elnök »zsarolásával«, sőt demonstrálták egy miniszterelnök főbelövését is.

Valójában azonban Magyarországon 1990 óta csak középről nyertek választást, hol a »nyugodt erővel«, hol a »szakértői kormánnyal« kampányolva, hogy minkét oldal stratégiáját megemlítsük.

A polgárháború szónak még az emlegetését is utasítsuk el, a sanda célozgatások, erőszakra való bujtogatások és provokációk visszafelé fognak elsülni.”

