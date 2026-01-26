Nézzünk szembe a valósággal: Európa még mindig képtelen lenne megvédeni Grönlandot

Még ha közvetlen fenyegetés nem is látszik, Trump megszólalásai újra felszínre hozták a kérdést: Grönland védelme extrém környezeti adottságai miatt rendkívül összetett feladat. Justina Budginaite-Froehly, a washingtoni Atlantic Council nem rezidens vezető kutatója szerint:

Európa problémája nem az, hogy Washington stratégiai értékként tekint Grönlandra. Hanem az, hogy Európa maga nagyrészt nem tette ezt. Ez az önelégültség most veszélyessé vált.

Grönland védelme és az európai felkészületlenség

Történelmileg Dánia szervezte a sziget védelmét, elsősorban környezeti veszélyek – például olajszennyezés vagy illegális halászat – ellen. A katonai szempontok hosszú ideig nem tartoztak a prioritások közé. Bár Koppenhága az elmúlt években már jelentett be védelmi beruházásokat, NATO-diplomaták és katonai tisztviselők szerint ezek a lépések csak most jelzik, hogy a dánok érdemben kezdik komolyan venni a sziget katonai védelmét.

A feszültségek erősödésével Dánia és Grönland NATO-vezette misszió megnyitását is felvetette. Nemrég néhány tucat katona érkezett a szigetre, hogy felmérje egy tartósabb jelenlét infrastrukturális feltételeit. A legnagyobb gond azonban az extrém környezet. Kevés ország rendelkezik olyan egységekkel, amelyek képesek tartósan működni a jég és a sarkvidéki időjárás viszonyai között.