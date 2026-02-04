Derült égből: lebukott Zelenszkij – az oroszok már tudják, miért nem lesz béke Ukrajnában
Az Európai Unió szankciói a valóságban nem működnek, amit többek között az az egyszerű példa is jól illusztrál, hogy az EU rekordösszegű, 2 milliárd euró értékű fémet vásárolt Oroszországtól – írja az ukrán RBC.
Az Európai Unió 4,55 millió tonna bányászati és kohászati terméket importált Oroszországból 2025 januárja és novembere között. Az import értéke 1,85 milliárd euró volt. Az Oroszországi Föderációból származó import legnagyobb részét hagyományosan az acél félkész termékek tették ki: 11 hónap alatt az EU 3,19 millió tonna ilyen terméket vásárolt 1,4 milliárd euróért.
A legnagyobb importőrök Belgium, Olaszország, a Cseh Köztársaság és Dánia voltak.
Jelentős mennyiséget tett ki a nyersvas is – 697 ezer tonna. Ezt Olaszország, Lettország és Belgium vásárolta meg. Az Oroszországi Föderációból származó vasfémhulladék importja is megnőtt.
A jelenlegi szankciók ellenére az orosz gyártók továbbra is jelentős bevételekre tesznek szert az európai piacra irányuló szállításokból – tavaly meghaladták a 2,5 milliárd eurót,
ami a kivételek meglétére és a szankciós mechanizmusok korlátozott hatékonyságára utal
– állapította meg az ukrán lap.
Németország korábban felszólította az EU-t, hogy azonnal állítsa le az orosz félkész acéltermékek importját, amelyek még mindig nem tartoznak teljes mértékben a szankciók hatálya alá.
