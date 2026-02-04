Teljesen nevetségessé vált Von der Leyen: mégsem működnek a szankciói, kiakadtak Németországban

Az Európai Unió szankciói a valóságban nem működnek, amit többek között az az egyszerű példa is jól illusztrál, hogy az EU rekordösszegű, 2 milliárd euró értékű fémet vásárolt Oroszországtól – írja az ukrán RBC.

Az Európai Unió 4,55 millió tonna bányászati és kohászati terméket importált Oroszországból 2025 januárja és novembere között. Az import értéke 1,85 milliárd euró volt. Az Oroszországi Föderációból származó import legnagyobb részét hagyományosan az acél félkész termékek tették ki: 11 hónap alatt az EU 3,19 millió tonna ilyen terméket vásárolt 1,4 milliárd euróért.