02. 04.
szerda
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Szergej Lavrov háború Háború Ukrajnában béke orosz-ukrán háború Oroszország Volodimir Zelenszkij Mark Rutte

Derült égből: lebukott Zelenszkij – az oroszok már tudják, miért nem lesz béke Ukrajnában

2026. február 04. 21:59

Szörnyű hírek érkeztek Moszkvából.

2026. február 04. 21:59
null

Amennyiben a kijevi vezetés delegációja az ukrajnai rendezésről Abu-Dzabiban tartott tárgyalásokra a bejelentett biztonsági garanciákkal érkezett, akkor ez újfent megerősíti azt, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek valójában nem kell a béke – jelentette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter.

„Nem tudom, milyen javaslatot tárnak majd a delegációnk elé Abu-Dzabiban. Tegnap megvitattam velük azokat a biztonsági garanciákat, amelyekről Mark Rutte (NATO-főtitkár) tegnap beszélt a kijevi parlamentben. Ha ez az, amivel az ukránok Abu-Dzabiba érkeztek,

akkor ez újabb bizonyíték arra, hogy Zelenszkij nem akar békét”

– vélekedett Lavrov az RT orosz hírtelevíziónak adott interjújában, amelyből részleteket közölt a TASZSZ orosz hírügynökség. Rutte az ukrán parlamentben, a Verhovna Radában kedden az úgynevezett hajlandók koalíciójára utalva azt hangoztatta, hogy amint megszületik a békemegállapodás, azonnal megjelennek a fegyveres erők, repülőgépek lesznek a levegőben, és tengeri támogatást is biztosítanak Ukrajna számára. Hozzátette, hogy a NATO többi tagországa „más módon fog segíteni”.

Lavrov szerint Zelenszkij csak a saját túlélésére gondol, nincs szüksége békére Ukrajnában. „Bármilyen béke (Ukrajnában) a politikai pályafutása végét fogja jelenteni, és lehet, hogy nemcsak a politikaiét” – fogalmazott Lavrov. „A Ruttével folytatott megbeszélést követően Zelenszkij azt mondta, hogy kész kompromisszumokra, de Oroszországnak is késznek kell lennie erre. Úgy hiszem, ez őszinte nyilatkozat volt tőle. Úgy vélem azonban, hogy a lelkiismeret és Zelenszkij nehezen összeegyeztethető. Semmi másra nem gondol, csak a saját túlélésére” – tette hozzá.

(MTI)

Nyitókép: JOHN THYS / AFP

 

Összesen 12 komment

bekeev-2025
2026. február 04. 22:42
alenka 2026. február 04. 22:35 A banderista náci rezsim a végső stádiumába jutott: egyre több a korrupciós botrány, a mozgósítás kudarcot vallott, így erőszakkal teszik, a lőszerhiany katasztrófális, a hátország didereg, szomjazik és szenved. Viszont a drogos stöpszli naci kobold rágalmaz, fenyeget, követel és hazudik. Nem igaz, hogy a NATO segítségével és az Unió pénzével győzelmet lehet vásárolni!... Ukiiiikiiikriiiijnii már most mi den téren vesztes.... Nem kell ott béke, tudjuk az okát!.... Putin, előre! Mégis ötödik éve döglik az orosz is a fronton. Putyintörpe előre? A Dnyepert nem bírja elérni, te hülye szuka. :)
Válasz erre
0
0
bekeev-2025
2026. február 04. 22:40
alenkának megint sok volt a pálenka.
Válasz erre
0
0
tapir32
2026. február 04. 22:35
Lavrovnak igaza van. Zelenszkij egy aljas idióta aki Ukrajna végét akarja.
Válasz erre
1
0
alenka
2026. február 04. 22:35
A banderista náci rezsim a végső stádiumába jutott: egyre több a korrupciós botrány, a mozgósítás kudarcot vallott, így erőszakkal teszik, a lőszerhiany katasztrófális, a hátország didereg, szomjazik és szenved. Viszont a drogos stöpszli naci kobold rágalmaz, fenyeget, követel és hazudik. Nem igaz, hogy a NATO segítségével és az Unió pénzével győzelmet lehet vásárolni!... Ukiiiikiiikriiiijnii már most mi den téren vesztes.... Nem kell ott béke, tudjuk az okát!.... Putin, előre!
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!