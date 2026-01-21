Jóváhagyta az Európai Parlament: kinyitják a pénzcsapot, megy a 90 milliárd eurós uniós hitel Ukrajnának

Óriási siker: Győztek a gazdák az Európai Parlamentben!
Megszavazták a vitatott szabadkereskedelmi egyezmény megtámadását.
Ursula von der Leyen elérte a célját.
Az Európai Parlament szerdán zöld utat adott annak a tanácsi döntésnek, amely a megerősített együttműködés eljárásának alkalmazásával teszi lehetővé egy 90 milliárd eurós uniós támogatási hitel nyújtását Ukrajna számára.
A hitelről az Európai Tanács 2025. december 18-i brüsszeli ülésén született politikai megállapodás, a részleteket pedig az Európai Bizottság 2026. január 14-én terjesztette elő. Mivel Csehország, Magyarország és Szlovákia nem csatlakozott a kezdeményezéshez, az uniós szerződésekben rögzített megerősített együttműködés eljárását alkalmazták, amely lehetővé teszi, hogy az együttműködni kívánó tagállamok egy adott területen közösen lépjenek előre. Az eljárás alkalmazásához az Európai Parlament hozzájárulása szükséges.
A parlamenti jóváhagyást 499 igen, 135 nem szavazattal és 24 tartózkodás mellett adták meg. A képviselők egy nappal korábban úgy döntöttek, hogy gyorsított eljárásban tárgyalják a hitelt és a kapcsolódó javaslatokat.
A következő lépésben a jogszabálycsomagról az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az általános jogalkotási eljárás keretében kell megállapodnia.
(MTI)
Fotó: Sarah Meyssonnier / POOL / AFP