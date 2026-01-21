Ft
01. 21.
szerda
európai tanács ursula von der leyen szlovákia európai parlament magyarország parlament ukrajna európai bizottság

Jóváhagyta az Európai Parlament: kinyitják a pénzcsapot, megy a 90 milliárd eurós uniós hitel Ukrajnának

2026. január 21. 14:22

Ursula von der Leyen elérte a célját.

2026. január 21. 14:22
null

Az Európai Parlament szerdán zöld utat adott annak a tanácsi döntésnek, amely a megerősített együttműködés eljárásának alkalmazásával teszi lehetővé egy 90 milliárd eurós uniós támogatási hitel nyújtását Ukrajna számára.

A hitelről az Európai Tanács 2025. december 18-i brüsszeli ülésén született politikai megállapodás, a részleteket pedig az Európai Bizottság 2026. január 14-én terjesztette elő. Mivel Csehország, Magyarország és Szlovákia nem csatlakozott a kezdeményezéshez, az uniós szerződésekben rögzített megerősített együttműködés eljárását alkalmazták, amely lehetővé teszi, hogy az együttműködni kívánó tagállamok egy adott területen közösen lépjenek előre. Az eljárás alkalmazásához az Európai Parlament hozzájárulása szükséges.

A parlamenti jóváhagyást 499 igen, 135 nem szavazattal és 24 tartózkodás mellett adták meg. A képviselők egy nappal korábban úgy döntöttek, hogy gyorsított eljárásban tárgyalják a hitelt és a kapcsolódó javaslatokat.

A következő lépésben a jogszabálycsomagról az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az általános jogalkotási eljárás keretében kell megállapodnia.

(MTI)

Fotó: Sarah Meyssonnier / POOL / AFP

nyafika
2026. január 21. 17:32
Majd csak felakasztják ezt az aszott náci kurvát...
auditorium
2026. január 21. 17:18
Milyen "demokráciáról" beszélünk, amikor a 24 tagország NEM szavazhatta meg saját parlamentjében a közös 9O milliárd eurós kölcsön felvételét ? Mo-Cseho.Szlo. kimarad ebből.
saidaldo
2026. január 21. 16:58
Na kérem, hát itt a fő különbség a Zöldmanó meg hazai rajongói (pl. Poloska) között: Amíg Volodimír azon lobbizik, hogy az országának minél több pénzt adjanak, addig a mi bal-glob-liberáljaink meg azon, hogy nekünk minél kevesebbet. Ettől még kicsit sem lesz szimpatikusabb a Főukrán, és nyilván a sok pénznek sok zsebben már megvan a helye, de a tény az tény marad. Dehát, mint már sokszor leírták, nekünk nemcsak komcsiból, hanem liberálisból is csak a legalja jutott. A mi szörnyetegeinkhez képest Volodimír kifejezetten szépnek tűnik.
iphone-13
2026. január 21. 16:49
ALJAS SZEMÉTLÁDA BANDA
