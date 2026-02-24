Ft
szankciós politika eu európa oroszország

Szankciós kudarc Brüsszelben: 19 csomag után az orosz gazdaság él és virul, az EU pedig fizet

2026. február 24. 10:46

Hiába a végeláthatatlan szankciók, az orosz gazdaság nem omlott össze: egyértelmű, hogy a békét csak a tárgyalás hozhatja el.

2026. február 24. 10:46
null

2022. február 24. óta az EU összesen 19 szankciós csomagot fogadott el. Több mint 2700 személyt és entitást sújtottak vagyonbefagyasztással és beutazási tilalommal. A csomagok sorozata kiterjedt az energiaimport (olaj, szén, gáz) korlátozására, a SWIFT-rendszerből való kizárásokra, a high-tech és kettős felhasználású termékek exporttilalmára, az oligarchák és állami vállalatok elleni intézkedésekre, valamint az árnyékflotta elleni támadásokra, de még olyan abszurd példákra is mint a gombok, WC-kagylók és a WC-papír, lassan már nincs olyan termék, amit nem sújtana szankció.

A hivatalos brüsszeli narratíva – amit Ursula von der Leyen és Kaja Kallas is folyamatosan hangoztat – szerint ezekkel „térdre kényszerítik” Putyin háborús gépezetét, és békét kényszerítenek ki Ukrajnában. A valóság azonban egészen más.

Oroszország nem omlott össze – alkalmazkodott

Az Európai Unió különmegbízottja, David O’Sullivan február elején még „jelentős hatásról” beszélt.

Csakhogy Oroszország GDP-je

  • 2022-ben mindössze 2,1 százalékkal esett vissza, majd
  • 2023-ban 3,6,
  • 2024-ben pedig 4,1 százalékos növekedést produkált a háborús gazdaságnak köszönhetően.
  • 2025-ben lassult a tempó (kb. 1-1,5 százalék), de a várt katasztrófa elmaradt.

A feldolgozóipar 8 százalékos éves növekedést mutat, a PMI-index 52,1 ponton áll, a nem-energiaexport 20 százalékkal nőtt.

Moszkva sikeresen irányította át kereskedelmét Kínába és Indiába, és játssza ki a szankciókat. Az olajat diszkonttal, de nagy volumenben értékesíti, az árnyékflotta pedig hatékonyan kerüli a nyugati tilalmakat.

A rubel stabil – sőt 2025-ben a legjobban teljesítő feltörekvő piaci valuta volt – az agrárexport (gabona, műtrágya) pedig szintén jól teljesít, a fegyverexport pedig bár a termelés nagyrészét a a háborúba szállítják, tovább erősödik.

A katonai-ipari komplexum 50 százalékkal bővült, miközben a civil gazdaság egy része stagnál – de a rendszer egyelőre bírja.

Brüsszel saját adatai is azt mutatják:

Oroszország nem izolálódott, hanem új szövetségeseket talált a Nyugaton kívüli világban.

Európa fizeti a számlát

A szankciók igazi vesztese Európa lett. Az energiaárak robbanása történelmi inflációt gerjesztett, amely máig nyomja a kontinenst és az ipar történelmim mértékű leépüléshez vezetett, a vállalatok menekülnek a kontinensről.

Az EU orosz gázfüggősége 45 százalékról 12 százalékra csökkent ugyan, de ennek ára az LNG drágább importja – az Egyesült Államokból, vagy a Közel-Keletről. De azt is fontos kiemelni, hogy a nyugat-európai országok jelentős mennyiségű orosz LNG-t is importálnak, csak éppen közvetítőkön keresztül, jóval drágábban, mintha csővezetéken keresztül szereznék be. 

Németország – az EU egykori motorja – deindusztrializációval küzd: a BASF, a Volkswagen és más óriások csökkentik európai kapacitásaikat, gyárakat telepítenek ki Kínába vagy az Egyesült Államokba.

A német GDP gyakorlatilag évek óta stagnál vagy csökken. Elemzések szerint Európa összesen 1600 milliárd eurót veszített a szankciók miatt.

A 20. csomag bukása

A 20. szankciós csomagot a háború negyedik évfordulójára időzítették volna Brüsszelben, ez azonban Magyarország vétója miatt meghiúsult. Magyarország nemet mondott, amíg Ukrajna nem oldja fel a Barátság-kőolajvezeték blokádját.

A szankciós politika négy éve alatt egy dolog világossá vált:

nem hozott békét, nem gyengítette érdemben Oroszország háborús képességét, viszont súlyos károkat okozott az európai gazdaságnak.

Ideje a realitásnak Brüsszel szankciós őrülete kudarcot vallott. A háborúnak csak a tárgyalás vethet véget – nem az egyre értelmetlenebb szankciós politika.

Nyitókép forrása: Hector RETAMAL / AFP

