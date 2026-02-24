Szankciós kudarc Brüsszelben: 19 csomag után az orosz gazdaság él és virul, az EU pedig fizet

Csakhogy Oroszország GDP-je
- 2022-ben mindössze 2,1 százalékkal esett vissza, majd
- 2023-ban 3,6,
- 2024-ben pedig 4,1 százalékos növekedést produkált a háborús gazdaságnak köszönhetően.
- 2025-ben lassult a tempó (kb. 1-1,5 százalék), de a várt katasztrófa elmaradt.
A feldolgozóipar 8 százalékos éves növekedést mutat, a PMI-index 52,1 ponton áll, a nem-energiaexport 20 százalékkal nőtt.
Moszkva sikeresen irányította át kereskedelmét Kínába és Indiába, és játssza ki a szankciókat. Az olajat diszkonttal, de nagy volumenben értékesíti, az árnyékflotta pedig hatékonyan kerüli a nyugati tilalmakat.
A rubel stabil – sőt 2025-ben a legjobban teljesítő feltörekvő piaci valuta volt – az agrárexport (gabona, műtrágya) pedig szintén jól teljesít, a fegyverexport pedig bár a termelés nagyrészét a a háborúba szállítják, tovább erősödik.