Szankciós kudarc Brüsszelben: 19 csomag után az orosz gazdaság él és virul, az EU pedig fizet

2022. február 24. óta az EU összesen 19 szankciós csomagot fogadott el. Több mint 2700 személyt és entitást sújtottak vagyonbefagyasztással és beutazási tilalommal. A csomagok sorozata kiterjedt az energiaimport (olaj, szén, gáz) korlátozására, a SWIFT-rendszerből való kizárásokra, a high-tech és kettős felhasználású termékek exporttilalmára, az oligarchák és állami vállalatok elleni intézkedésekre, valamint az árnyékflotta elleni támadásokra, de még olyan abszurd példákra is mint a gombok, WC-kagylók és a WC-papír, lassan már nincs olyan termék, amit nem sújtana szankció.

A hivatalos brüsszeli narratíva – amit Ursula von der Leyen és Kaja Kallas is folyamatosan hangoztat – szerint ezekkel „térdre kényszerítik” Putyin háborús gépezetét, és békét kényszerítenek ki Ukrajnában. A valóság azonban egészen más.