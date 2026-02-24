Ennyit a szankciókról: ma több olajat exportál Oroszország, mint a háború előtt

„Az új intézkedések és a szigorúbb végrehajtás eredményeként jelentős csökkenést tapasztaltunk az orosz fosszilis tüzelőanyag-exportból származó bevételekben” – mondta Isaac Levi, a Crea elemzője és a jelentés társszerzője. Hozzátette azonban, hogy „még mindig vannak jelentős kiskapuk és olyan területek, amelyekkel a szankciókat bevezető országok nem foglalkoztak”, ami lehetővé teszi, hogy a mennyiségek magasak maradjanak.
A jelentés szerint az orosz nyersolaj 93 százalékát Kínába, Indiába és Törökországba exportálták.
A cikk ugyan nem említi, de az orosz olajat és LNG-ét éppen azok az európai nemzetek veszik meg átcímkézve, akik a szankciók hangos támogatói.