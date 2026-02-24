Ft
02. 24.
moszkva háború orosz nyersolaj ukrajna oroszország

Ennyit a szankciókról: ma több olajat exportál Oroszország, mint a háború előtt

2026. február 24. 10:55

A szankciók nemhogy csökkentették, még növelték is az orosz exportot.

2026. február 24. 10:55
null

Oroszország olajexportja tavaly csökkent, de az ország továbbra is nagyobb mennyiséget exportál, mint az Ukrajna elleni invázió előtt – írja a Guardian. 

A finn think tank, az Energia- és Tiszta Levegő Kutatóközpont (Crea) jelentése szerint 

az orosz nyersolaj-export volumene a háború negyedik évében 6 százalékkal meghaladta a megszállás előtti szintet, annak ellenére, hogy a nyugati szankciók célja az volt, hogy visszaszorítsák Oroszország „árnyékflottáját”, amelyet a nyugati szankciók kijátszására használtak. 

A jelentés szerint azonban az olajbevételek – amelyek Moszkva háborús kasszáját táplálják – a megszállás előtti szint alá estek, mivel Oroszország kénytelen volt árkedvezményeket bevezetni. 

„Az új intézkedések és a szigorúbb végrehajtás eredményeként jelentős csökkenést tapasztaltunk az orosz fosszilis tüzelőanyag-exportból származó bevételekben” – mondta Isaac Levi, a Crea elemzője és a jelentés társszerzője. Hozzátette azonban, hogy „még mindig vannak jelentős kiskapuk és olyan területek, amelyekkel a szankciókat bevezető országok nem foglalkoztak”, ami lehetővé teszi, hogy a mennyiségek magasak maradjanak.

A jelentés szerint az orosz nyersolaj 93 százalékát Kínába, Indiába és Törökországba exportálták.

A cikk ugyan nem említi, de az orosz olajat és LNG-ét éppen azok az európai nemzetek veszik meg átcímkézve, akik a szankciók hangos támogatói.

Nyitókép: SEFA KARACAN / Anadolu via AFP

