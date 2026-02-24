Most érkezett: egy ukrán képviselő törvénnyel lehetetlenítené el Magyarország olajellátását

Brüsszel arra kéri Orbánt, hagyja figyelmen kívül Ukrajna zsarolását: kőkemény választ küldött a magyar miniszterelnök
Orbán Viktor fölhívta a figyelmet a helyzet abszurditására.
Irina Heraszcsenko ukrán képviselő azt követeli, hogy Ukrajna törvényi szinten tiltsa be az orosz olaj szállítását a Barátság vezetéken keresztül, hogy Magyarországot végleg levágják az orosz energiáról.
Irina Heraszcsenko, az ukrán Európai Szolidaritás párt képviselője a Facebookon posztolt arról, hogy itt az ideje törvényi szinten is megtiltani a Barátság vezetéken keresztüli kőolajtranszfert Magyarországra.
„2019 óta lehetővé tesszük Moszkvának, hogy kedvező áron szállítson olajat a proxijainak... Jelenleg az olajrubelek finanszírozzák a háborút, ideje ezt megállítani”
– írta az ukrán politikus.
Hétfőn az ukránok drónokkal támadták a vezeték oroszországi szakaszát, miután Magyarország bejelentette, hogy blokkolja az EU orosz szankciós csomagját, mert az ukránok leállították a Barátság vezetéket.
A Kyiv Post arról írt, hogy a támadás célja azt volt, hogy még nagyobb politikai nyomást gyakorolhasson a magyar kormányra.
