02. 24.
kedd
barátság vezeték európai szolidaritás irina heraszcsenko eu ukrajna

Most érkezett: egy ukrán képviselő törvénnyel lehetetlenítené el Magyarország olajellátását

2026. február 24. 09:57

Irina Heraszcsenko ukrán képviselő azt követeli, hogy Ukrajna törvényi szinten tiltsa be az orosz olaj szállítását a Barátság vezetéken keresztül, hogy Magyarországot végleg levágják az orosz energiáról.

2026. február 24. 09:57
null

Irina Heraszcsenko, az ukrán Európai Szolidaritás párt képviselője a Facebookon posztolt arról, hogy itt az ideje törvényi szinten is megtiltani a Barátság vezetéken keresztüli kőolajtranszfert Magyarországra.

„2019 óta lehetővé tesszük Moszkvának, hogy kedvező áron szállítson olajat a proxijainak... Jelenleg az olajrubelek finanszírozzák a háborút, ideje ezt megállítani”

 – írta az ukrán politikus. 

Hétfőn az ukránok drónokkal támadták a vezeték oroszországi szakaszát, miután Magyarország bejelentette, hogy blokkolja az EU orosz szankciós csomagját, mert az ukránok leállították a Barátság vezetéket.

Nyitókép: Facebook

 

Zoltan70
2026. február 24. 10:31
„2019 óta lehetővé tesszük Moszkvának, hogy kedvező áron szállítson olajat a proxijainak... Jelenleg az olajrubelek finanszírozzák a háborút, ideje ezt megállítani” Nos, az ukrán nyelvet beszélő Homo hoholicus eme nőstény egyede nyilván nincs tisztában azzal a ténnyel, hogy az általa kitiltandó orosz olaj (és származékai) hajtja a polgárok autóit és a katonai járműveket, a dízelgenerátorokat, stb., is. Ez egyben azt is jelenti, hogy az ukránok finanszírozzák a háborút, hiszen fizetnek az orosz kőolajszármazékokért. Én értem, hogy az EU-ból származó (de nagyrészt szintén orosz eredetű) termékek jóval magasabb áron lennének számukra (is) beszerezhetők, de amennyiben orosz olajat is használnak, akkor fogják be a pofájukat és kussoljanak!
pollip
2026. február 24. 10:29
Szerződést szegnek.....
csulak
2026. február 24. 10:21
Az ilyen torvenyek miatt nem lesznek SOHA EU-s tagok az orkok
Nasi12
2026. február 24. 10:19
A csaj már az EP képviselőségre gyúr :)
