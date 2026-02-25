„Tegnap Kijevben a háborúpárti vezetők megegyeztek a háború folytatásáról és arról, hogy folytatni kell a nyomásgyakorlást Magyarországgal szemben.

Ezzel összefüggésben a rendelkezésre álló információk szerint Ukrajna további akciókra készül a magyar energiarendszer működésének megzavarására.