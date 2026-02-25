Zelenszkij már rágja a körmeit: rendkívüli döntést jelentett be Orbán Viktor, készülhetnek a magyar katonák (VIDEÓ)
„Magyarországot nem lehet zsarolni!” – hangsúlyozta a kormányfő.
Nem engedünk a zsarolásnak! Meg fogjuk védeni Magyarország energiaellátását, békéjét és biztonságát!
„Tegnap Kijevben a háborúpárti vezetők megegyeztek a háború folytatásáról és arról, hogy folytatni kell a nyomásgyakorlást Magyarországgal szemben.
Ezzel összefüggésben a rendelkezésre álló információk szerint Ukrajna további akciókra készül a magyar energiarendszer működésének megzavarására.
Ezért a Kormány elrendelte a magyarországi kritikus energetikai infrastruktúra védelmének megerősítését.
Ez azt jelenti, hogy a kiemelt energetikai létesítmények közelébe katonákat és a támadások elhárításához szükséges eszközöket telepítünk.
A rendőrség a kijelölt erőművek, elosztó állomások és irányító központok környékén nagyobb létszámban fog járőrözni.
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében pedig drónrepülési tilalmat rendeltünk el.
„Kijevben nagy összegyülekezés volt...” – mondta Orbán Viktor miniszterelnök.
