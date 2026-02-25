Ft
kormány magyarország védelem ukrajna

A Kormány elrendelte a magyarországi kritikus energetikai infrastruktúra védelmének megerősítését

2026. február 25. 14:22

Nem engedünk a zsarolásnak! Meg fogjuk védeni Magyarország energiaellátását, békéjét és biztonságát!

2026. február 25. 14:22
Orbán Balázs
Orbán Balázs
Facebook

„Tegnap Kijevben a háborúpárti vezetők megegyeztek a háború folytatásáról és arról, hogy folytatni kell a nyomásgyakorlást Magyarországgal szemben. 

Ezzel összefüggésben a rendelkezésre álló információk szerint Ukrajna további akciókra készül a magyar energiarendszer működésének megzavarására.

Ezért a Kormány elrendelte a magyarországi kritikus energetikai infrastruktúra védelmének megerősítését.

Ez azt jelenti, hogy a kiemelt energetikai létesítmények közelébe katonákat és a támadások elhárításához szükséges eszközöket telepítünk. 

A rendőrség a kijelölt erőművek, elosztó állomások és irányító központok környékén nagyobb létszámban fog járőrözni. 

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében pedig drónrepülési tilalmat rendeltünk el.

Nem engedünk a zsarolásnak! Meg fogjuk védeni Magyarország energiaellátását, békéjét és biztonságát!”

Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

