Szoboszlai gólpassza után elszabadult a pokol: még az ellenfél edzője is pirosat kapott a Liverpool meccse után (Videó)

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, az angol Liverpool FC Virgil van Dijk 92. percben szerzett góljával 3–2-re legyőzte a spanyol Atlético Madridot a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának első fordulójának szerdai mérkőzésén. A mindent eldöntő találatban oroszlánrészt vállalt a magyar válogatott csapatkapitánya, a liverpooliak középpályása, Szoboszlai Dominik, aki szögletből „megtalálta” van Dijk fejét.

Liverpool–Atlético Madrid: itt még ünnepeltek Diego Simeonéék (középen jobbra)

Mi történ a Liverpool meccse után?

A vendég madridiak nehezen emésztették meg a vereséget, argentin edzőjük, Diego Simeone ráadásul összetűzésbe keveredett a hazai szurkolókkal. Az egyik felvételen jól látszik, ahogy neki akar rontani a drukkereknek, ezért a biztonsági személyzetnek kell közbelépnie. Simeone ezután a játékvezetőhöz rohan, aki válaszul felmutatja neki a piros lapot, így a német Eintracht Frankfurt elleni következő BL-meccsen valószínűleg csak a lelátón foglalhat majd helyet.