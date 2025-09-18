Szoboszlai gólpassza után elszabadult a pokol: még az ellenfél edzője is pirosat kapott a Liverpool meccse után (Videó)

„Slot egyik legmegbízhatóbb embere” – meg nem énekelt hősként írnak Szoboszlairól
Arne Slot vezetőedző kitért a győztes gólra, amelynél a magyar játékos jegyezte az asszisztot.
Az Anfield Road ellenséges hangulatáról beszélt Diego Simeone egy interjúban. Az argentin tréner szerint folyamatosan sértegették, szidták, mutogattak neki, ezért veszítette el a fejét a szerdai Liverpool–Atlético Madrid Bajnokok Ligája-mérkőzésen.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, az angol Liverpool FC Virgil van Dijk 92. percben szerzett góljával 3–2-re legyőzte a spanyol Atlético Madridot a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának első fordulójának szerdai mérkőzésén. A mindent eldöntő találatban oroszlánrészt vállalt a magyar válogatott csapatkapitánya, a liverpooliak középpályása, Szoboszlai Dominik, aki szögletből „megtalálta” van Dijk fejét.
A vendég madridiak nehezen emésztették meg a vereséget, argentin edzőjük, Diego Simeone ráadásul összetűzésbe keveredett a hazai szurkolókkal. Az egyik felvételen jól látszik, ahogy neki akar rontani a drukkereknek, ezért a biztonsági személyzetnek kell közbelépnie. Simeone ezután a játékvezetőhöz rohan, aki válaszul felmutatja neki a piros lapot, így a német Eintracht Frankfurt elleni következő BL-meccsen valószínűleg csak a lelátón foglalhat majd helyet.
A bizarr jelenetek azonban ezen a ponton még nem értek véget, hiszen amikor az 55 éves dél-amerikai trénert kérdezték az esetről a lefújás után,
Diego Simeone utólag mégis felfedte, hogy mi történt Van Dijk góljánál – írja a Magyar Nemzet.
Mindig a tiszteletről beszélnek, de a teljes mérkőzés alatt szidtak engem a háttérből. Én nem mondhatok semmit, mert én vagyok az edző. A reakciómra nincs mentség, de nem könnyű elviselni, ha kilencven percen át sértegetnek. A játékvezető is elmondta, hogy megérti a helyzetem. Remélhetőleg a Liverpool fejlődni tud e téren, és amikor azonosítják, ki tette ezt, annak meglesz a következménye. Nem csak sértegettek, mutogattak is. Nekem nyugodtnak kell maradnom, eltűrnöm a mutogatásokat, sértéseket, bármi, ami történik. De miért? Mert olyan helyzetben vagyok, hogy ezt el kell viselnem
– fogalmazott a Moviestar+-nak adott interjújában Simeone.
