Ft
Ft
21°C
13°C
Ft
Ft
21°C
13°C
09. 18.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 18.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
BL Liverpool Atlético Madrid Bajnokok Ligája Diego Simeone

Szoboszlai gólpassza után elszabadult a pokol: még az ellenfél edzője is pirosat kapott a Liverpool meccse után (Videó)

2025. szeptember 18. 08:27

Az Anfield Road ellenséges hangulatáról beszélt Diego Simeone egy interjúban. Az argentin tréner szerint folyamatosan sértegették, szidták, mutogattak neki, ezért veszítette el a fejét a szerdai Liverpool–Atlético Madrid Bajnokok Ligája-mérkőzésen.

2025. szeptember 18. 08:27
null

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, az angol Liverpool FC Virgil van Dijk 92. percben szerzett góljával 3–2-re legyőzte a spanyol Atlético Madridot a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának első fordulójának szerdai mérkőzésén. A mindent eldöntő találatban oroszlánrészt vállalt a magyar válogatott csapatkapitánya, a liverpooliak középpályása, Szoboszlai Dominik, aki szögletből „megtalálta” van Dijk fejét.

Liverpool–Atlético Madrid
Liverpool–Atlético Madrid: itt még ünnepeltek Diego Simeonéék (középen jobbra)

Mi történ a Liverpool meccse után?

A vendég madridiak nehezen emésztették meg a vereséget, argentin edzőjük, Diego Simeone ráadásul összetűzésbe keveredett a hazai szurkolókkal. Az egyik felvételen jól látszik, ahogy neki akar rontani a drukkereknek, ezért a biztonsági személyzetnek kell közbelépnie. Simeone ezután a játékvezetőhöz rohan, aki válaszul felmutatja neki a piros lapot, így a német Eintracht Frankfurt elleni következő BL-meccsen valószínűleg csak a lelátón foglalhat majd helyet.

Ezt is ajánljuk a témában

A bizarr jelenetek azonban ezen a ponton még nem értek véget, hiszen amikor az 55 éves dél-amerikai trénert kérdezték az esetről a lefújás után, 

  • fogta magát, 
  • felállt, és 
  • otthagyta a sajtótájékoztatót. 

Diego Simeone utólag mégis felfedte, hogy mi történt Van Dijk góljánál – írja a Magyar Nemzet.

Mindig a tiszteletről beszélnek, de a teljes mérkőzés alatt szidtak engem a háttérből. Én nem mondhatok semmit, mert én vagyok az edző. A reakciómra nincs mentség, de nem könnyű elviselni, ha kilencven percen át sértegetnek. A játékvezető is elmondta, hogy megérti a helyzetem. Remélhetőleg a Liverpool fejlődni tud e téren, és amikor azonosítják, ki tette ezt, annak meglesz a következménye. Nem csak sértegettek, mutogattak is. Nekem nyugodtnak kell maradnom, eltűrnöm a mutogatásokat, sértéseket, bármi, ami történik. De miért? Mert olyan helyzetben vagyok, hogy ezt el kell viselnem

fogalmazott a Moviestar+-nak adott interjújában Simeone. 

Fotók: Oli Scarff / AFP

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
daermon
2025. szeptember 18. 08:51
Simeonet különben nagyon szerethetik Angliában... "Az egész stadion látta, h. semmi sem volt, kivéve a dán bírót" kb. ezt nyilatkozta később "az" esetről.
Válasz erre
0
0
wadcutter
2025. szeptember 18. 08:36
mert te ezért pénzt kapsz, ők meg ezért pénzt fizetnek, aki kurvának áll, ne csodálkozzon, ha megb,sszák
Válasz erre
0
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!