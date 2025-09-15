„Ez egy rossz vicc” – kiakadtak a szurkolók, a képek tanúsága szerint szabálytalan volt Szoboszlaiék győztes gólja (FOTÓ)

Új posztján is ellenállhatatlan Szoboszlai Dominik – nem akármilyen dicséretet kapott
Holland posztriválisát is lenyűgözte. Szoboszlai Dominik lábai előtt hever Anglia.
A játékvezető szabályosnak ítélte Szalah gólját, pedig a felvételek egyértelműek. A szabálytalanság nehezen vitatható.
Mint arról beszámoltunk, a Liverpool labdarúgócsapata Mohamed Szalah ráadásban lőtt – szabálytalannak tűnő – büntetőjével nyerte meg a vasárnapi mérkőzését a Burnley otthonában és továbbra is az egyetlen százszázalékos együttesként vezeti az idei Premier League-et. Szoboszlai Dominik védőként kezdte, középpályásként folytatta, ezúttal is remekelt, miközben Kerkez Milost felelőtlen sárga lapja után lecserélték.
A találkozó egyetlen gólja a 95. percben született büntetőből, Michael Oliver játékvezető pedig szabályosnak ítélte meg, holott a felvételek tanúsága szerint a tizenegyes előtti beadást jegyző Jeremie Frimpong belépett a tizenhatoson belülre – Oliver mégsem rúgatta újra a büntetőt.
A szurkolók kiakadtak az eset után a közösségi oldalakon, játékvezetőtől kapott gólpasszról, rossz viccről, különleges bánásmódról és bírói hibákról értekeznek.
„A Liverpool ismét az utolsó pillanatban kapott játékvezetői gólpasszt.”
„Rossz vicc: a hosszabbítás és a különleges bánásmód nélkül az 5. helyen lennének a ligában!”
Ugye nem gondolod komolyan, hogy a játékvezető érvényteleníteni fog egy Liverpool-gólt? Utána szeretném látni a bankszámláját!”
„A bírók nem tudják abbahagyni a Liverpool támogatását, még azután sem, hogy nyáron 500 millió fontot költöttek új játékosokra. A piros lap és tizenegyes most is ott volt, már csak a bajnoki címet kell nekik adni.”
„A »scouse« valójában egy régi angol szó, ami azt jelenti, hogy »a szabályok nem érvényesek«.”
– fakadt ki egyikük, aki még a klub szurkolóinak becenevét sem volt rest újraértelmezni.
Fotó: MTI/EPA/Peter Powell