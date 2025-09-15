Ft
09. 15.
hétfő
gól liverpool Szoboszlai Dominik Mohamed Szalah

„Ez egy rossz vicc” – kiakadtak a szurkolók, a képek tanúsága szerint szabálytalan volt Szoboszlaiék győztes gólja (FOTÓ)

2025. szeptember 15. 12:20

A játékvezető szabályosnak ítélte Szalah gólját, pedig a felvételek egyértelműek. A szabálytalanság nehezen vitatható.

2025. szeptember 15. 12:20
null

Mint arról beszámoltunk, a Liverpool labdarúgócsapata Mohamed Szalah ráadásban lőtt – szabálytalannak tűnő – büntetőjével nyerte meg a vasárnapi mérkőzését a Burnley otthonában és továbbra is az egyetlen százszázalékos együttesként vezeti az idei Premier League-et. Szoboszlai Dominik védőként kezdte, középpályásként folytatta, ezúttal is remekelt, miközben Kerkez Milost felelőtlen sárga lapja után lecserélték.

szabálytalan lehetett a liverpooli gól
A három pont megvan a Liverpoolnak, ám a szabálytalan jelenet miatt biztosan sokat beszélnek még erről a jelenetről
Fotó: Facebook/Liverpool FC

 

A találkozó egyetlen gólja a 95. percben született büntetőből, Michael Oliver játékvezető pedig szabályosnak ítélte meg, holott a felvételek tanúsága szerint a tizenegyes előtti beadást jegyző Jeremie Frimpong belépett a tizenhatoson belülre – Oliver mégsem rúgatta újra a büntetőt.

Szabálytalan lehetett Szoboszlaiék gólja

A szurkolók kiakadtak az eset után a közösségi oldalakon, játékvezetőtől kapott gólpasszról, rossz viccről, különleges bánásmódról és bírói hibákról értekeznek.

„A Liverpool ismét az utolsó pillanatban kapott játékvezetői gólpasszt.”

„Rossz vicc: a hosszabbítás és a különleges bánásmód nélkül az 5. helyen lennének a ligában!”

Ugye nem gondolod komolyan, hogy a játékvezető érvényteleníteni fog egy Liverpool-gólt? Utána szeretném látni a bankszámláját!”

„A bírók nem tudják abbahagyni a Liverpool támogatását, még azután sem, hogy nyáron 500 millió fontot költöttek új játékosokra. A piros lap és tizenegyes most is ott volt, már csak a bajnoki címet kell nekik adni.”

„A »scouse« valójában egy régi angol szó, ami azt jelenti, hogy »a szabályok nem érvényesek«.”

– fakadt ki egyikük, aki még a klub szurkolóinak becenevét sem volt rest újraértelmezni.

Fotó: MTI/EPA/Peter Powell

 

 

bagoly-29
•••
2025. szeptember 15. 12:40 Szerkesztve
Kukacoskodó idióták! Akkor kell újra rugatni, ha az befolyásolhatja a kapust, vagy a helyzetet, ha a kapus felé üti a labdát! A foci szabályokat nem szabad mechanikusan értelmezni, érteni kell őket,a szabályalkotók elképzelését. A buta, vagy sohasem focizó birók is ebben hibáznak pl. a kezezések megitélésénél, vagy a becsúszó szereléseknél.
Válasz erre
3
0
3atti3
2025. szeptember 15. 12:29
A labda elrúgásáig nem ért le a liverpooli lába a 16-on belül jogos tizeneggyes és szabályos gól.
Válasz erre
5
0
