Nem mindennapi történet: kiberbűnözők miatt kell fizetnie a Ferencvárosnak

Megnevezték az NB I szupercseréjét – mindenki arra vár, mit lép most az edzője
A CAS a Fradit és a Rijekát is hibásnak találta. A Ferencvárosnak fizetnie kell.
A Nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) hatályon kívül helyezte a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) korábbi döntését a Ferencváros–Rijeka ügyben. Stjepan Loncart 2021-ben szerződtette a Fradi a Rijeka labdarúgócsapatától, és a megállapodás szerint a magyar klub el is utalta a megállapított összeget a horvátok által küldött számlaszámra – írja a Nemzeti Sport.
„Igen ám, de kiderült, hogy kiberbűnözők hekkelték meg a Rijeka e-mailrendszerét, és ők nyúlták le az átigazolási díjat.
A horvátok a FIFA-hoz fordultak, a nemzetközi szövetség pedig úgy döntött, hogy a vevő a felelős a kialakult helyzetért, így az utalja el ismét az összeget”
– olvasható. A cikk hozzáteszi, hogy az FTC a CAS-hoz fellebbezett, amely
most hatályon kívül helyezte a FIFA döntését, és megállapította mindkét fél felelősségét.
Ebben a Ferencvárosnak felrótta, hogy figyelmen kívül hagyott figyelmeztető jeleket, vagyis hogy spanyol bankszámlaszámot adtak meg, az eltéréséket a FIFA rendszerében található adatokkal, valamint egy hamis e-mailcímmel kapcsolatos riasztást. A Rijeka pedig abban hibázott, hogy nem reagált a hamis domainről szóló figyelmeztetésre, nem erősítette meg a fizetést a FIFA rendszerében, és nem hivatalos kommunikációs csatornákat használt.
Az FTC-nek így az átigazolási díj felét, 498 ezer 750 eurót kell kifizetnie a horvát csapatnak.”
Jelenleg a horvát Istra játékosa, a mostani idényben hét bajnokin kétszer volt eredményes.
Ismét csereként bizonyított.
Fotó: fradi.hu