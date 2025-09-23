Nem mindennapi történet: kiberbűnözők miatt kell fizetnie a Ferencvárosnak

A Nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) hatályon kívül helyezte a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) korábbi döntését a Ferencváros–Rijeka ügyben. Stjepan Loncart 2021-ben szerződtette a Fradi a Rijeka labdarúgócsapatától, és a megállapodás szerint a magyar klub el is utalta a megállapított összeget a horvátok által küldött számlaszámra – írja a Nemzeti Sport.

Stjepan Loncar már nem a Ferencváros futballistája (Fotó: fradi.hu)

„Igen ám, de kiderült, hogy kiberbűnözők hekkelték meg a Rijeka e-mailrendszerét, és ők nyúlták le az átigazolási díjat.

A horvátok a FIFA-hoz fordultak, a nemzetközi szövetség pedig úgy döntött, hogy a vevő a felelős a kialakult helyzetért, így az utalja el ismét az összeget”

– olvasható. A cikk hozzáteszi, hogy az FTC a CAS-hoz fellebbezett, amely