09. 23.
kedd
Rijeka Stjepan Loncar FIFA Ferencváros CAS

Nem mindennapi történet: kiberbűnözők miatt kell fizetnie a Ferencvárosnak

2025. szeptember 23. 12:53

A CAS a Fradit és a Rijekát is hibásnak találta. A Ferencvárosnak fizetnie kell.

2025. szeptember 23. 12:53
null

A Nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) hatályon kívül helyezte a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) korábbi döntését a Ferencváros–Rijeka ügyben. Stjepan Loncart 2021-ben szerződtette a Fradi a Rijeka labdarúgócsapatától, és a megállapodás szerint a magyar klub el is utalta a megállapított összeget a horvátok által küldött számlaszámra – írja a Nemzeti Sport.

Stjepan Loncar már nem a Ferencváros futballistája
Stjepan Loncar már nem a Ferencváros futballistája (Fotó: fradi.hu)

„Igen ám, de kiderült, hogy kiberbűnözők hekkelték meg a Rijeka e-mailrendszerét, és ők nyúlták le az átigazolási díjat. 

A horvátok a FIFA-hoz fordultak, a nemzetközi szövetség pedig úgy döntött, hogy a vevő a felelős a kialakult helyzetért, így az utalja el ismét az összeget”

– olvasható. A cikk hozzáteszi, hogy az FTC a CAS-hoz fellebbezett, amely 

most hatályon kívül helyezte a FIFA döntését, és megállapította mindkét fél felelősségét. 

Ebben a Ferencvárosnak felrótta, hogy figyelmen kívül hagyott figyelmeztető jeleket, vagyis hogy spanyol bankszámlaszámot adtak meg, az eltéréséket a FIFA rendszerében található adatokkal, valamint egy hamis e-mailcímmel kapcsolatos riasztást. A Rijeka pedig abban hibázott, hogy nem reagált a hamis domainről szóló figyelmeztetésre, nem erősítette meg a fizetést a FIFA rendszerében, és nem hivatalos kommunikációs csatornákat használt.

Az FTC-nek így az átigazolási díj felét, 498 ezer 750 eurót kell kifizetnie a horvát csapatnak.”

Loncar már nem a Ferencvárosban játszik

Jelenleg a horvát Istra játékosa, a mostani idényben hét bajnokin kétszer volt eredményes.

Fotó: fradi.hu

 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
oberennsinnen49
2025. szeptember 23. 13:54
Nincs gond, Kubatov majd elintézi, hogy az MVM fizessen. Elvégre: "magyar" érdek.
Válasz erre
0
2
chief Bromden
2025. szeptember 23. 13:13
Nem szól a fáma, hogy kié volt az a "hamis" számla amire utaltak.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!