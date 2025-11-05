Ft
11. 05.
szerda
tekvondó Márton Viviána Orbán Viktor

„Ismét gondoskodott arról, hogy megtanulják” – azonnal befutott a válasz Orbán Viktornak

2025. november 05. 12:32

Gyors reakció érkezett a kormányfő levelére.

2025. november 05. 12:32
null

Tovább íródik a tekvondós Márton-lányok sikertörténete: azok után, hogy Márton Viviana a 67 kilogrammos súlycsoportban olimpiai bajnok lett a 2024-es párizsi olimpián, ezzel megnyerte Magyarország első aranyérmét a sportágban, október végén újabb hatalmas sikert ünnepelhettek. Mint arról beszámoltunk, ezúttal a 67 kilogrammos súlycsoportban szereplő Márton Luana nyert aranyérmet a kínai Vuhsziban zajló tekvondó-világbajnokságon. 

A fantasztikus siker után Orbán Viktor miniszterelnök is levélben gratulált, a hölgyek pedig közösségi oldalukon köszönték meg a kedves sorokat.

„Tisztelt Miniszterelnök Úr!

Mély hálával és nagy megtiszteltetéssel fogadtuk elismerő levelét.

Óriási büszkeség számunkra, hogy Magyarországot képviselhetjük a világ legjobb sportolói között. Köszönjük, hogy figyelemmel kísérik sportpályafutásunkat és eredményeinket.

A biztató szavak sok erőt és új lendületet adnak a további kihívásokhoz.

A tehetségünkbe vetett bizalom különösen motivál minket a mindennapi munkában. Célunk, hogy a jövőben még több sikert érjünk el, és ezzel tovább öregbítsük hazánk hírnevét. A versenyzés mellett szeretnénk, ha a fiatalok minél szélesebb körben megismernék és megszeretnék a taekwondót. Hisszük, hogy példával és kitartással sokaknak tudunk inspirációt adni.

Köszönjük, hogy értékes időt szánt eredményeink méltatására. Nagy öröm számunkra, hogy győzelmeink nemcsak személyes céljainkat szolgálják, hanem mások elismerését is kivívták. Mindig igyekszünk a legjobb formánkat nyújtani, és minden mérkőzésre teljes odaadással készülünk.

Számunkra a magyar emberek támogatása a legnagyobb ajándék, amelyért rendkívül hálásak vagyunk. Reméljük, a jövőben tovább gazdagíthatjuk eredményeinkkel országunk sportéletét.

Kérjük, fogadja köszönetünket és jókívánságainkat mindazért, amit a magyar sportolókért tesznek. Még egyszer köszönjük a megtisztelő gratulációt és elismerést”

– zárták levelüket a tekvondósok.

Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala

karcos-2
2025. november 05. 13:04
Még nem dőlhetünk hátra de nagyban nőt az esély hogy talán nem veszi át a hatalmat Magyarországon 2026-ban a brüsszelita zsoldos Tisza Párt.
pollip
2025. november 05. 13:00
Köszönet és hála.
karcos-2
2025. november 05. 12:39
Orbán bácsi és a Nép!
