„Ismét gondoskodott arról, hogy megtanulják” – azonnal befutott a válasz Orbán Viktornak

Óriási büszkeség számunkra, hogy Magyarországot képviselhetjük a világ legjobb sportolói között. Köszönjük, hogy figyelemmel kísérik sportpályafutásunkat és eredményeinket.

A biztató szavak sok erőt és új lendületet adnak a további kihívásokhoz.

A tehetségünkbe vetett bizalom különösen motivál minket a mindennapi munkában. Célunk, hogy a jövőben még több sikert érjünk el, és ezzel tovább öregbítsük hazánk hírnevét. A versenyzés mellett szeretnénk, ha a fiatalok minél szélesebb körben megismernék és megszeretnék a taekwondót. Hisszük, hogy példával és kitartással sokaknak tudunk inspirációt adni.

Köszönjük, hogy értékes időt szánt eredményeink méltatására. Nagy öröm számunkra, hogy győzelmeink nemcsak személyes céljainkat szolgálják, hanem mások elismerését is kivívták. Mindig igyekszünk a legjobb formánkat nyújtani, és minden mérkőzésre teljes odaadással készülünk.